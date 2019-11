Sau lộ clip nhạy cảm, Trâm Anh bị lập nick giả để đi bán dâm và lừa đảo

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 09:39 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên chia sẻ thông tin cảnh báo tới bạn bè và khán giả vì phát hiện hành vi trái pháp luật.

Trải qua scandal lộ clip nóng, Trâm Anh gần đây đã lấy lại tự tin và thường xuyên chia sẻ thông tin về cuộc sống riêng tư trên Facebook. Cách đây ít giờ, nữ diễn viên - ca sỹ bất ngờ lên tiếng 'tố' có người lập nick giả để đi bán dâm và lừa đảo.

Trâm Anh cho hay: "Vừa đáp chuyến bay về TP.HCM thì nhận được tin nhắn của một bạn như thế này. Trước giờ mình biết nhiều nick ảo lập ra giả dạng mình, có rất nhiều follow lên mạng nói này nói kia rồi khiến rất nhiều người nghĩ đó là mình. Thực sự mình muốn kệ cho qua, nhưng thấy vẫn rất nhiều người bị lừa nên mình viết lại một bài như này để mọi người cảnh giác. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Cùng với đó, Trâm Anh chia sẻ ảnh chụp tin nhắn do bạn bè hỏi thăm khiến cô khá sốc. Ngoài ra, "hot girl World Cup" cũng đăng tải hình nhận diện Instagram chính thức của mình để tránh nhầm lẫn tai hại.

Trước lần lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo, Trâm Anh đã vướng không ít thị phi về ngoại hình thay đổi. Theo đó, sau khi bỏ lại những ồn ào trong quá khứ để phát triển sự nghiệp, Trâm Anh quyết định làm eo thon bằng phương pháp dao kéo. Tuy nhiên sau đó, cô lại lộ nhiều khoảnh khắc eo "bánh mỳ". Đáp lại những ý kiến chê bai, Trâm Anh đăng ảnh thể hiện thái độ lạc quan với cuộc sống mới.

Dù đã trở lại, song Trâm Anh vẫn khóa phần bình luận công khai trên Facebook. Trên mạng xã hội, người đẹp 9X chủ yếu đăng tải những hình ảnh, thông tin liên quan đến công việc và cuộc sống thường ngày. Nhiều fan nhận ra phong cách của hot girl sinh năm 1996 có nhiều thay đổi.

Cô ăn vận kín đáo, giản dị hơn so với thời điểm trước khi xảy ra ồn ào lộ clip nhạy cảm. Ở nơi làm việc, Trâm Anh diện đồng phục đơn giản, lịch sự và kín đáo. Ngoài đời, hot girl "Nóng cùng World Cup" chọn trang phục trẻ trung, năng động và gợi cảm ở mức độ vừa phải, không hở hang khoe thân như trước đây.

Dù chưa trực tiếp nói về chuyện lộ clip đời tư, nhưng Trâm Anh nhiều lần bộc bạch về quãng thời gian khủng khiếp mà cô phải vượt qua. Cụ thể, sau khi diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc Sulli qua đời vì tự tử, Trâm Anh cũng tiết lộ: "Tự nhiên chợt nhớ lại chính mình cách đây 5 tháng trước. Từ một cô gái luôn luôn cười, luôn luôn vui vẻ, lạc quan, chỉ sau một ngày, nụ cười ấy không bao giờ còn thấy nữa... Không thể xinh đẹp thuần khiết như Sulli, nhưng chị ấy giống mình là luôn cười, lạc quan. Cho đến một ngày không còn chịu nổi nữa...", cô viết.

Ngoài ra, người đẹp cũng chia sẻ hình ảnh mặc trang phục đi chùa, ngồi cạnh mẹ ruột kèm dòng trạng thái: "Mom, I just want to say I’m sorry for everything" (tạm dịch: "Mẹ, con chỉ muốn nói xin lỗi mẹ về mọi chuyện").