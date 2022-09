Tình trường yêu toàn mỹ nhân đình đám của Adam Levine

Trước khi thừa nhận đi quá giới hạn sau lưng bà xã Behati Prinsloo, thủ lĩnh Maroon 5 Adam Levine có lịch sử tình trường phong phú với dàn bạn gái cũ toàn mỹ nhân đình đám.

Năm 1997, khi mới 18 tuổi, Adam Levine công khai hẹn hò Jane Herman. Cặp đôi ở bên nhau gần 4 năm trước khi “đường ai nấy đi” vào năm 2001. Nữ biên tập viên của tạp chí Vogue là nguồn cảm hứng đằng sau album đầu tay của Maroon 5 - Songs About Jane, trong đó có các bản hit This Love và She Will Be Loved.

Giọng ca Girls Like You từng có cuộc tình ngắn ngủi với cựu vận động viên quần vợt người Nga Maria Sharapova vào năm 2005.

Levine và Jessica Simpson bị đồn yêu nhau vào tháng 1/2006. Cặp đôi được cho là qua đêm với nhau tại khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles. Các nguồn tin tiết lộ nam ca sĩ sinh năm 1979 kết thúc mối tình ngắn ngủi với Jessica qua tin nhắn điện thoại.

Levine cũng có thời gian qua lại với người mẫu kiêm nhân viên phục vụ cocktail Rebecca Ginos. Hai người gặp nhau tại sinh nhật thứ 21 của người đẹp. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 6/2007, thủ lĩnh Maroon 5 khen Ginos là cô gái nóng bỏng nhất vũ trụ.

Năm 2008, cánh săn ảnh bắt gặp người mẫu Đức Janine Habeck ôm nhau ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, như nhiều “bóng hồng” khác, hai người chỉ qua lại trong thời gian ngắn.

Levine và Cameron Diaz bị phát hiện ăn trưa cùng nhau tại nhà hàng Chateau Marmont ở Los Angeles vào tháng 5/2009 sau khi nữ diễn viên chia tay bạn trai Paul Sculfor. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ chỉ là thoáng qua.

Chủ nhân hit Payphone cùng người mẫu kiêm diễn viên Angela Bellotte bị bắt gặp nắm tay nhau vào giữa năm 2009. Tháng 9 cùng năm, họ cùng lên chuyến bay từ Los Angeles đến New York. Chưa đầy một năm sau, cuộc tình này tan vỡ.

Adam Levine gặp gỡ siêu mẫu nội y người Nga Anne Vyalitsyna tại bữa tiệc của tạp chí áo tắm Sports Illustrated Swimsuit Issue vào năm 2010. Trong chương trình Victoria's Secret Fashion Show vào tháng 11/2011, khi hát trên sàn catwalk, Adam đã trao cho bạn gái nụ hôn má ngọt ngào. Người đẹp sinh năm 1986 cũng xuất hiện trong MV Misery của Maroon 5 vào năm 2010. Tháng 4/2012, Vyalitsyna thông báo chia tay trên tạp chí People.

Một tháng sau khi chia tay Vyalitsyna, Adam Levine hẹn hò “chân dài” Victoria’s Secret khác là Behati Prinsloo. Tháng 5/2013, cặp sao chia tay nhau trong khoảng thời gian ngắn rồi tái hợp. Tháng 7/2014, cặp sao kết hôn tại Mexico. Họ lần lượt chào đón hai con gái Dusty Rose (9/2016) và Gio Grace (2/2018). Hiện tại, siêu mẫu 34 tuổi đang mang thai con thứ ba.

Trong thời gian tạm chia tay Behati Prinsloo vào tháng 5/2013, Us Weekly tung tin Levine hẹn hò với Nina Agdal. Cặp đôi được phát hiện đi nghỉ cùng nhau ở Mexico. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau đó, nhạc sĩ 7X đính hôn với người vợ hiện tại.

