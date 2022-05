Tình cũ cầu thủ Malaysia đẹp như hoa hậu, "ăn đứt" dàn mẫu nội y nóng bỏng

Dàn chân dài, diễn viên Malaysia đều chịu "lép vế" trước nhan sắc của tình cũ cầu thủ đáng gờm nhất đội tuyển.

MC kiêm phóng viên Anim Ezati Rizki - bồ cũ cầu thủ Safawi Rasid

Safawi Rasid là ngôi sao đình đám nhất đồng thời là chân sút số 1 của tuyển Malaysia. Cầu thủ sinh năm 1997 được nhận xét có lối đá linh hoạt, luôn chủ chốt trên hàng công. Mỗi trận đấu có Safawi xuất hiện, nhiều điều bất ngờ đều có thể xảy ra.

Tài năng, nổi tiếng, Safawi Rasid còn được khán giả ngưỡng mộ với chuyện tình yêu đẹp bên MC kiêm phóng viên Anim Ezati Rizki. Dù hơn bạn trai 5 tuổi, nhưng nữ phóng viên nổi tiếng Malaysia được khen trẻ trung và rất đẹp đôi với Safawi Rasid. Trước khi trở thành MC của đài cô là tiếp viên hàng không của AirAsia từ năm 2014 đến 2016.

Anim Ezati Rizki và Safawi Rasid vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 8.2018. Không theo đuổi phong cách gợi cảm như các nàng Wags khác, MC 9X gây chú ý bởi nhan sắc sắc sảo, cuốn hút. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, nữ MC sinh năm 1992 sẽ đạt thứ hạng cao nếu thi hoa hậu vì nhan sắc nổi bật. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi không kéo dài lâu khi chia tay ngay trong năm 2018. Sau khi chia tay Safawi Rasid, Anim kết hôn với Fadli Sahuddin, chủ sở hữu của một công ty thiết bị sự kiện và có một xưởng sửa chữa xe máy vào tháng 12.2019. Nữ MC hiện có 1 cô con gái xinh xắn.

Yumi Wong Hoàng Thi Kỳ - mẫu nội y đình đám được bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất Malaysia

Hoàng Thi Kỳ (Yumi Wong) là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng ở Malaysia. Chân dài sinh năm 1989 được nhiều tờ báo bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất Malaysia khi 4 năm liên tiếp có mặt trong danh sách 100 phụ nữ đẹp nhất hành tinh của TC Candler. Xinh đẹp, gợi cảm, Yumi Wong phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc và được biết tới là bản sao của Angelababy. Nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim như Lục phiến môn chi huyết thủ kỳ đàm, Hạc lệ hoa đình, Truyền thuyết phượng hoàng...

Ngoài công việc đóng phim, Yumi Wong còn rất đắt show chụp ảnh quảng cáo nội y, áo tắm. Sở hữu thân hình nóng bỏng với chiều cao 1m70, người đẹp 33 tuổi duy trì chế độ tập tuyện yoga, boxing để giữ dáng. Trên trang cá nhân, diễn viên người Malaysia đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy cô có cuộc sống sang chảnh và sở hữu nhiều xế sang tiền tỷ, có cả du thuyền riêng. Vì lý do này, Yumi Wong vướng tin đồn được đại gia bao nuôi.

Người mẫu Hoàng Khiết Kỳ (Miko Wong)

Miko Wong (Hoàng Khiết Kỳ) được nhiều người biết tới khi đảm nhận vai trò MC khách mời trong chương trình du lịch Pick Me Up To Malaysia của đài ViuTV Hong Kong. Người đẹp sinh năm 1992 là nghệ sĩ người Malaysia gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Kuala Lumpur. Công việc chính của Miko Wong là người mẫu và showgirl ở Malaysia.

Chân dài 9X sở hữu vẻ đẹp dễ thương cùng ngoại hình nóng bỏng. Trên trang cá nhân, cô có hơn 800.000 người theo dõi.

