Thùy Tiên gặp tai nạn, không ngại để lộ khuyết điểm cơ thể

Thùy Tiên đã hoàn thành xong chuyến đi điểm trường yêu thương tới Hà Giang và trở lại với những dự án còn dang dở. Trong chuyến đi từ thiện, do địa hình phức tạp nên cô không may bị té xuống vực khi trên đường di chuyển. Rất may, vực không sâu nên mọi việc đều ổn.

Thùy Tiên đã trở lại sau chuyến đi từ thiện tới Hà Giang

Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ bộ ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 25. Đặc biệt, những tâm sự của Thùy Tiên về điều không hoàn hảo trên cơ thể đã chiếm được nhiều cảm tình của cư dân mạng.

Thùy Tiên quyết định dành tặng bộ ảnh "không hoàn hảo" cho bản thân nhân dịp sinh nhật

Nàng hậu tâm sự: “Tiên đã từng ghét bỏ vì mình được sinh ra, đã từng nghĩ tại sao mọi thứ không hoàn hảo đều đến với mình, kể cả ngoại hình cũng vậy - tai to, tay chân thô, mũi gãy, răng hô, rạn da.... Đó là tất cả những điều không chỉ mọi người thấy và bình luận, hơn ai hết, Tiên đã từng rất tự ti về mình, đã từng cố che giấu những khuyết điểm luôn hiện hữu”.

Thùy Tiên để lộ những khiếm khuyết cơ thể trong bộ ảnh một cách chân thực

Có thể thấy rõ trong bộ ảnh mừng sinh nhật này, Thùy Tiên không ngần ngại để lộ những khuyết điểm cơ thể là những vết rạn trên da. Cô tự nhủ: “Ngày hôm nay, ngày tròn 25 tuổi của mình, sau một hành trình không hề êm ái, Tiên nhận ra rằng mình dễ dàng để chạy trốn nhưng sự thật là không thể nào trốn mãi được. Một cách duy nhất để vượt qua mặc cảm là đối đầu.

Người ta thường nhận định, hoa hậu là phải đẹp toàn diện, nhưng mọi người thấy đó, Tiên không hoàn hảo, và những điều không tự tin đó đã giúp Tiên có được ngày hôm nay, luôn yêu thương và sẻ chia. Quá khứ vẫn ở đó, những khuyết điểm vẫn ở đó, chỉ là suy nghĩ về nó như thế nào là do sự lựa chọn của mỗi người - Tiên làm được, và mọi người cũng sẽ làm được".

"Quá khứ vẫn ở đó, những khuyết điểm vẫn ở đó, chỉ là suy nghĩ về nó như thế nào là do sự lựa chọn của mỗi người" - Thùy Tiên rạng rỡ để nêu cao tinh thần lạc quan, biến những điều khiến ta tự ti thành động lực để vươn lên

Chính cách làm của Thùy Tiên đã truyền động lực cho nhiều người hâm mộ. Bởi không ai hoàn hảo, với những điều khiếm khuyết, chúng ta cần phải biết đối đầu và vượt qua sự tự ti mới có thể tạo nên lòng tự tin.

Thùy Tiên nhắn nhủ bản thân nhưng cũng là những lời gửi gắm đến các bạn trẻ bởi cuộc đời đã cho ta “những bài học, những trải nghiệm tuyệt vời, gặp được những người vô cùng dễ thương, điều đó đáng quý, đáng trân trọng hơn việc nhìn mãi vào những điều không hoàn hảo”.

Sau 3 năm đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên ngày càng vững vàng qua từng trải nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]