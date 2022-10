Thuỷ Tiên đến Nghệ An hỗ trợ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ

Chủ Nhật, ngày 02/10/2022 11:09 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hình ảnh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh Thủy Tiên đang có mặt tại Nghệ An để làm từ thiện.

Thủy Tiên cùng đoàn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các lãnh đạo tỉnh đang hỏi thăm và tặng quà cho gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ. Nguồn ảnh: Fanpage Nghệ An

Được biết, nữ ca sĩ đi cùng đoàn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến Nghệ An để hỗ trợ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ. Chương trình do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Trong các hình ảnh và clip được người dân chia sẻ, Thủy Tiên mặc áo mưa, lội nước, dầm mưa cùng với đoàn đến từng hộ gia đình, hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho người dân.

Rất nhanh sau đó, dưới bài đăng, dân mạng dành lời khen ngợi cho hành động đẹp của giọng ca "Ngải tình", đồng thời, một số người dân vùng lũ cũng chia sẻ đã gặp Thủy Tiên vào sáng nay. "Người con dâu xứ Nghệ tuyệt vời quá em ơi", "Tấm lòng đi đôi với hành động", "Âm thầm và lặng lẽ, chúc em luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công", "Thủy Tiên đang vào vùng trong ủng hộ nhé mọi người", "Mãi tin tưởng và yêu mến chị rất nhiều", "Hiện tại đã có mặt tại xóm Tân Phong xã Thanh Khai huyện Thanh Chương"... là những bình luận dưới bài đăng.

Nữ nghệ sĩ thân thiện, gần gũi và được người dân yêu mến

Trước đó, trên trang fanpage Facebook, Thủy Tiên đăng tải hình ảnh người dân đến tránh bão lũ ở nhà cộng đồng. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, các chiến sĩ công an nhân dân và mạnh thường quân đã giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn.

"Nhà văn hoá cộng đồng mà chúng ta đã cùng nhau góp tiền xây dựng năm nào hôm nay thực sự có giá trị với bà con nhiều lắm. Bà con đang tránh trú bão lũ tại đây, ưu tiên người già và trẻ nhỏ. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng nhà. Cảm ơn các chiến sỹ CAND đã hỗ trợ đưa bà con đến nơi tránh trú an toàn. Cảm ơn sự góp sức của tất mọi người nhiều lắm" - bà xã Công Vinh viết.

Cô đã trích 20 tỷ đồng từ quỹ từ thiện để xây 10 ngôi nhà văn hóa cộng đồng ở tỉnh Hà Tĩnh

Hồi năm 2020 - 2021, Thủy Tiên trở thành tâm điểm bàn tán với câu chuyện sao kê hơn 178 tỷ đồng tiền quyên góp cho miền Trung. Bà xã Công Vinh công khai sao kê minh bạch và được Bộ Công an “minh oan” về việc kêu gọi và quyên góp tiền. Cô cũng chia sẻ: “Chồng tôi từng đề nghị tôi không nên quyên góp từ thiện nữa sau sự việc vừa qua. Tôi đã hứa, nhưng chắc chắn tôi sẽ có cách khác để giúp đỡ mọi người, đồng thời, tôi phải biết cách bảo vệ gia đình hơn”.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/thuy-tien-den-nghe-an-ho-tro-ba-con-chiu-thiet-hai-do-mua-lu-c47a13...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/thuy-tien-den-nghe-an-ho-tro-ba-con-chiu-thiet-hai-do-mua-lu-c47a13666.html