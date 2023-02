Scandal đầu năm ngập tràn: 1 người đẹp bị đưa vào "danh sách đen"

Showbiz Hàn Quốc

Ngày 10/2, nam diễn viên kiêm ca sĩ Choi Jung Won (41 tuổi) bị tố ngoại tình “bắt cá 5 tay”. Theo lời tố, anh này qua lại với 5 người phụ nữ cùng lúc, trong đó có 2 người đã kết hôn, 1 người thuộc hàng ngôi sao. Cựu thành viên nhóm nhạc UN bị chồng của cô A kiện vì ngoại tình. Sau đó, một cô gái khác cũng tố anh dan díu với nhiều người. Người phụ nữ ở độ tuổi 30 lên tiếng khẳng định không ngoại tình với Choi Jung Won, đồng thời cho biết đã bị bạo lực gia đình. Sự việc hiện vẫn đang được điều tra làm sáng tỏ.

Tối ngày 8/2, công ty giải trí UAA quản lý của nam diễn viên Yoo Ah In đưa ra thông báo thừa nhận việc tài tử này đang bị điều tra vì sử dụng propofol – một chất cấm, gây nghiện. Scandal trên khiến hình tượng của anh bị sụp đổ trong mắt người hâm mộ. Ngoài ra anh còn bị cấm xuất cảnh. Yoo Ah In là một “Ảnh đế” trẻ tuổi, tài năng trên màn ảnh Hàn với nhiều vai diễn thành công khắp Châu Á. Anh còn được biết tới với vai trò giám đốc sáng tạo, nhà văn tự do. Anh từng là thần tượng trong mắt các fan sau những vai diễn trong Chuyện tình Sungkyunkwan, Chạy đâu cho thoát, Thanh âm của im lặng…

Sau khi hoàn thành bản án 18 tháng tù vì 9 tội danh, cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Big Bang Seungri được ra tù vào ngày 11/2. Thông tin này khiến dư luận Hàn bày tỏ phẫn nộ, trên nhiều diễn đàn ngập tràn những bình luận phản ứng tiêu cực. Trước đó Seungri bị bắt vì môi giới mại dâm, đánh bạc. Anh liên quan tới hoạt động phi pháp của hộp đêm Burning Sun. Vào năm 2021, anh bị tuyên phạt 3 năm tù giam và tiền nộp phạt 1,15 tỷ won (khoảng 23 tỷ đồng). Sau khi kháng cáo, anh được giảm mức án xuống 18 tháng tù giam.

Ngày 21/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Na Chul (phim Vincenzo) qua đời khiến người hâm mộ bàng hoàng. Anh sinh năm 1986, tham gia diễn xuất trong các bộ phim Through The Darkness, DP, Weak Hero Class 1… Trong phim Vincenzo, anh đóng vai phụ có mâu thuẫn với nhân vật của Song Joong Ki. Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên 36 tuổi được cho là sức khỏe suy giảm đột ngột.

Showbiz Hoa ngữ

Nữ diễn viên trẻ Xuân Hạ bị đưa vào danh sách đen vì có những bài viết ủng hộ hoạt động biểu tình. Minh chứng cho hoạt động “phong sát ngầm” này là việc cô bị xóa bỏ khỏi danh sách diễn viên phim Khi gió lại nổi. Ngoài ra 6 dự án phim Xuân Hạ đã đóng nhưng chưa ra mắt nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh lại. Mạng xã hội Weibo đã cấm phát ngôn, hoạt động của cô trên nền tảng này. Hiện tại, cô cũng bị các nhà sản xuất dè chừng dù trước đó được đánh giá là tài năng, xinh đẹp.

Mới đây nữ diễn viên Vương Lệ Khôn và chồng bị tố lừa đảo tiền của khoảng 200 người. Số tiền lên tới 800 triệu – 1 tỷ NDT (khoảng 117-147 triệu USD). Hai người hiện bị bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra. Tài sản của cả hai cũng bị tịch thu, bao gồm biệt thự, siêu xe. Vương Lệ Khôn nổi tiếng qua các tác phẩm như Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2, Mỹ nhân tâm kế, Vũ động càn khôn… Cô kết hôn năm 2019 với một doanh nhân giàu có.

Cặp vợ chồng ngôi sao Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kín tiếng trong chuyện gia đình riêng. Vậy nhưng mới đây hình ảnh con gái 6 tuổi của hai người bị lộ trên mạng xã hội trong ngày sinh nhật khiến nữ diễn viên rất bức xúc. Theo đó khi vợ chồng cô tới trường học để tổ chức sinh nhật cho con chung vui cùng các bạn, một phụ huynh vô tình đăng ảnh nhưng không xóa hay làm mờ chân dung con gái của Lâm Tâm Như. Khi sự việc xảy ra, cô đã bày tỏ không hài lòng: “Ai cũng có những thứ quan trọng muốn bảo vệ, tôn trọng quyền riêng tư của người khác rất khó sao?”.

Showbiz Nhật Bản

Nữ ca sĩ Kajiki Maguro qua đời vào đúng ngày sinh nhật 21/1 tại nhà riêng. Mẹ của cô đã thông báo tin buồn này nhưng từ chối tiết lộ lý do con gái ra đi. Kajiki Maguro từng đoạt giải trong cuộc thi tìm kiếm tài năng thần tượng Miss iD 2019 và là cựu thành viên ban đầu của Buddha Tokyo. Cô vừa là ca sĩ thần tượng vừa là người mẫu. Một ngày trước khi qua đời, cô vẫn tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân, lên kế hoạch tổ chức sinh nhật. Chính vì vậy, tin tức nữ ca sĩ ra đi ở tuổi 28 khiến người hâm mộ bàng hoàng.

