Sau ồn ào ly hôn, bị trộm tiền tỷ, Nhật Kim Anh và chồng cũ tái hợp để làm điều này

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 16:40 PM (GMT+7)

Dù đã ly hôn 3 năm nhưng Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau khi có dịp hội ngộ.

Ngày 22/9 vừa qua, Nhật Kim Anh chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh tình cảm cùng con trai trong buổi tiệc sinh nhật của cậu bé nhận được nhiều chú ý từ cư dân mạng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Hôm nay là ngày đặc biệt của em và cũng là ngày tuyệt vời của mẹ. Mẹ chúc cục vàng của mẹ sinh nhật hay ăn chóng lớn, hiền ngoan, hiếu thảo, giỏi giang, thông minh, khoẻ mạnh nè! Vậy là em đã lên 4 rồi! Mẹ nhớ và yêu em nhiều vô hạn.

Mong em mau lớn để thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Tuy mẹ không gần em nhiều nhưng tất cả những gì mẹ làm là dành tất cả cho em. Nếu không có em, không có bà ngoại và gia đình chắc mẹ đã sớm gặp Phật rồi. Mẹ mong em khôn lớn và hiểu cho mẹ. Mẹ sẽ cố gắng đưa công ty và mọi thứ đi vào quỹ đạo. Lúc đó, mẹ con mình sẽ luôn có nhau em nhé. Mẹ yêu em hơn cả mạng sống của mẹ. Con của mẹ là nhất", cô xúc động viết.

Nhật Kim Anh chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của con trai

Trong buổi tiệc có sự xuất hiện của chồng cũ nữ diễn viên - Ngô Bửu Lộc và người thân của hai bên gia đình. Dù đã ly hôn được 3 năm nhưng Nhật Kim Anh và chồng cũ luôn trò chuyện vui vẻ mỗi khi ở bên con trai. Thậm chí, Bửu Lộc còn ôm vai thân mật với vợ cũ khi chụp ảnh gia đình.

Trong bữa tiệc sinh nhật con trai, vợ chồng Nhật Kim Anh đã tái ngộ sau tuyên bố ly hôn

Năm 2014, Nhật Kim Anh gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa cùngNgô Bửu Lộc. Khi đó, Nhật Kim Anh là một ca sĩ, diễn viên khá nổi tiếng, còn Bửu Lộc là một nhân viên văn phòng bình thường, không hoạt động nghệ thuật. Sau khi sinh con trai Bửu Long, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và chồng dần xuất hiện nhiều tin đồn mâu thuẫn. Thế nhưng Nhật Kim Anh vẫn nhất mực phủ nhận. Cách đây vài tháng, cô mới công khai đã ly hôn chồng cách đây 3 năm nhưng vì con trai còn quá nhỏ, nên Nhật Kim Anh quyết định giữ kín để cho con có cuộc sống bình yên.

Khi cuộc khủng hoảng sau ly hôn còn chưa kịp lắng xuống, Nhật Kim Anh lại tiếp tục gặp vận đen khi nhà riêng của cô bị trộm phá két sắt và lấy mất 5 tỷ đồng. Những chuyện không may liên tiếp xảy đến khiến tâm trạng của Nhật Kim Anh rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Khi đó, cô hủy hết show diễn và lịch làm việc đã lên kế hoạch. "Từ đầu năm đến giờ sao có thể xui đến như vậy? Cả chục năm tích góp của tôi" - cô than thở trên Facebook cá nhân. Trước sự việc, nhiều khán giả và giới nghệ sĩ đã để lại lời động viên đến Nhật Kim Anh, và hi vọng kẻ trộm sẽ sớm lộ diện.

Nhật Kim Anh bật khóc vì bị trộm 5 tỷ

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại tinh thần, Nhật Kim Anh đã quay trở lại công việc và tiếp tục quay các cảnh trong phim truyền hình Vua bánh mì. Cô tích cực tập luyện, đọc kỹ lời thoại, phối hợp với các thành viên trong đoàn phim.

Song song với việc đóng phim, cô tiếp tục nhận show đi diễn và kinh doanh mỹ phẩm. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, tự động viên, an ủi mình vượt qua khó khăn. Đặc biệt, Nhật Kim Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh con trai với những lời yêu thương khiến nhiều khán giả xúc động. Nữ diễn viên cho biết, hiện tại với cô thì con trai chính là điều quan trọng và là nguồn động lực lớn nhất để cô tiếp tục làm việc và sống tốt.

Sau thời gian khủng hoảng, Nhật Kim Anh lấy lại tinh thần nhờ cậu con trai nhỏ

Những ngày gần đây, tên tuổi của Nhật Kim Anh đang có độ phủ sóng rộng rãi bởi bộ phim Tiếng sét trong mưa do cô và nam diễn viên Cao Minh Đạt đóng chính. Bộ phim nói về cuộc đời đầy bi kịch của cô hầu bất hạnh có tên Thị Bình (Nhật Kim Anh đóng).

Không chỉ thu hút khán giả bởi nội dung phim nói về chủ đề gần gũi với cuộc sống, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Tiếng sét trong mưa còn nhận được nhiều yêu mến nhờ dàn diễn viên diễn tốt. Đặc biệt là với nhân vật chínhdo Nhật Kim Anh đảm nhận, cô nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả bởi màn hóa thân xuất thần.

Hiện tại cô đang đảm nhận vai chính Thị Bình trong bộ phim Tiếng sét trong mưa

Còn với chồng cũ của Nhật Kim Anh, sau khi ly hôn, Ngô Bửu Lộc giành quyền nuôi con. Cách đây không lâu, Bửu Lộc cùng với Nhật Kim Anh xảy ra mâu thuẫn khi có người được cho là bạn của Bửu Lộc tố nữ diễn viên vô trách nhiệm, bỏ bê con cái, không chăm sóc con sau ly hôn. Người này viết: "Người ta nói con còn nhỏ phải ở với mẹ, nhưng mẹ có làm được cho con những lúc này không? Quăng nó cho bố để tha hồ tung tăng mà còn tỏ vẻ ta là nạn nhân đáng thương. Mà bố nó là đàn ông vừa đi làm vừa chăm con..."

Chồng cũ Nhật Kim Anh - Bửu Lộc giành quyền nuôi con sau ly hôn

Sau đó, Nhật Kim Anh đã rất tức giận và lên tiếng "dằn mặt" chồng cũ về thông tin này. Tuy nhiên, phía Bửu Lộc không lên tiếng về việc này.

Khi thông tin việc nhà Nhật Kim Anh bị mất trộm, Bửu Lộc cũng sốt sắng chia sẻ bài viết mà vợ cũ trích xuất đoạn ghi hình về vụ mất trộm lên trang cá nhân, kêu gọi bạn bè, người thân giúp đỡ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Hành động của Bửu Lộc lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Dù không còn là vợ chồng nhưng anh vẫn theo dõi và giúp đỡ Nhật Kim Anh khi cô gặp phải sự cố không hay.

Anh thường xuyên chia sẻ bức ảnh đi chơi cùng con trai trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân, Bửu Lộc cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng con trai. Dường như ngoài công việc, Ngô Bửu Lộc dành hết thời gian để ở bên và chăm sóc con trai. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên tìm hiểu và chia sẻ các bài học kỹ năng để dạy con nhỏ.