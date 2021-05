"Sao nam cát-xê 1 tỷ" chia sẻ bất ngờ về y tá An Giang tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Thứ Bảy, ngày 08/05/2021 09:52 AM (GMT+7)

Nam ca sĩ bày tỏ mong ước sớm đẩy lùi dịch bệnh để không ai còn bồn chồn, lắng như bây giờ.

Mới đây, cộng đồng mạng bàng hoàng trước thông tin nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang công tác ở An Giang qua đời sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm). Đây là trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bồi hồi tâm sự: “Người đầu tiên chết vì tiêm vắc xin ở Việt Nam là nguời ở quê mình. Cô y tá này lại là bà con bên ngoại của mình. Thật sự buồn! Tội lắm! Cô ấy còn trẻ và vì ở tuyến đầu nên phải tiêm trước”. Cựu thành viên nhóm D&D cũng bày tỏ mong ước sớm đẩy lùi dịch bệnh để không ai còn bồn chồn, lắng như bây giờ.

Chia sẻ của “Ông hoàng Bolero Remix” khiến dân mạng xót xa. Các bình luận đều gửi lời chia buồn đến nam ca sĩ và gia đình. Bên cạnh đó, nhiều người cũng giải thích, sốc phản vệ là trường hợp hiếm gặp, tỷ lệ rất thấp nên mong mọi người đừng hoang mang và mất niềm tin vào vắc xin phòng dịch.

Trước đó trên trang cá nhân, Quách Tuấn Du cũng nhiều lần chia sẻ về tình hình dịch Covid, đồng thời nhắc nhở mọi người có ý thức tự bảo vệ bản thân cũng như phòng tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn khi Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh: "Chúng ta đã quá may mắn đang sống trên một đất nước rất yên bình. Nhìn cảnh tượng ở Ấn Độ lòng chùng xuống khi dịch Covid vẫn kéo dài, chưa kết thúc và còn tiếp tục lây lan nhiều nước trên thế giới. Dù đang ở một đất nước yên bình nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng không thể vui và ngủ yên. Chúng ta hãy trân trọng và phải cẩn thận có lẽ sống từng giây phút ở những lúc cần kề. Cầu nguyện cho dịch bệnh mau sớm kết thúc".

Quách Tuấn Du được biết đến với biệt danh "ông hoàng Bolero Remix" và là con nuôi của danh ca Ngọc Sơn. Nam ca sĩ từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời D&D. Khi nhóm tan rã, anh là thành viên duy nhất theo con đuổi con đường solo và thể hiện rất nhiều dòng nhạc khác nhau. Năm 2019, giọng ca quê An Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng với lời tiết lộ nhận cát-xê 1 tỷ đồng khi hát 3 tiếng ở tiệc bể bơi tại một khách sạn 5 sao trong TP.HCM. Con nuôi Ngọc Sơn khẳng định, con số 1 tỷ đồng là cát-xê cao nhất từ trước đến nay anh nhận được.

Thông thường mức thù lao ca sĩ sinh năm 1981 nhận được khi hát đám cưới là 200 triệu đồng, còn mức cát-xê ở hải ngoại của anh từ 8.000 đến 10.000 USD. “Cát-xê nó vô giá lắm bởi vì đây là “thuận mua vừa bán”. Tôi không hét một cái giá quá cao để tăng thêm giá trị của mình nhưng cũng không thể để một cái giá quá thấp để làm mất đi vị trí...”, Quách Tuấn Du cho biết. Trước đó, trong một bài phỏng vấn năm 2017, giọng ca “Mẹ tôi” cho biết sau 2 năm hát Bolero Remix, anh kiếm được 10 tỷ đồng, sắm hai căn nhà và tậu một xe hơi.

