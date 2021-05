Rộ tin “trùm hacker” người Gia Lai ra tay “giúp nghệ sĩ Hoài Linh dẹp loạn” gây xôn xao MXH

Thứ Bảy, ngày 29/05/2021 20:39 PM (GMT+7)

Thông tin được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội về sự nhúng tay của cựu hacker từng khiến FBI “đau đầu” gây xôn xao.

Trong ồn ào giữa doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Trang Trần, Vy Oanh, Hồng Vân..., có sự xuất hiện của một IT có tiếng trong giới công nghệ là N.H.K., người giật giải thưởng 1 tỷ đồng (nhưng chỉ nhận 500 triệu) sau khi tìm ra danh tính antifan có tên V.T giúp vợ ông Dũng “Lò Vôi”.

Ngày 28.5, trên các diễn đàn công nghệ rầm rộ chia sẻ thông tin hacker Hiếu PC (hieupc) - Chuyên gia An ninh mạng sẽ “giúp nghệ sĩ Hoài Linh dẹp loạn”. Với tài năng, cùng tên tuổi nổi danh nhiều năm trên đất Mỹ khiến FBI cũng phải “đau đầu” của Hiếu PC, không ít dân mạng nghe xong đã cảm thấy bất ngờ, kèm theo sự háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến tranh cãi về việc một Chuyên gia mạng quốc gia như Hiếu PC lại “nhúng tay” vào chuyện ồn ào này của giới showbiz.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hiếu PC đđãlên tiếng phản bác thông tin thất thiệt trên, bắt nguồn từ một kênh YouTube. Theo đó, nam hacker người Gia Lai nhấn mạnh: “Nhắc nhở lần đầu kênh YouTube NBVN (tên viết tắt - PV) gỡ video xuống nhé. Vì đăng tin sai sự thật - tin giả mạo, chưa bao giờ mình nói muốn nhúng tay vô mấy chuyện liên quan đến showbiz hay chưa nói tới là sẽ giúp chú Hoài Linh về bất kỳ điều gì. Hieupc chỉ làm những gì giúp cộng đồng mạng lan tỏa kiến thức an toàn thông tin để tự bảo vệ mình. Còn chuyện cá nhân hay showbiz hay abcd gì gì đấy, mình không có thời gian để xen vào và hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mọi người. Xin cảm ơn”.

Rõ ràng, lời nhắc nhở từ một cựu “hacker mũ đen” không phải là lời nói đùa nên video đã nhanh chóng bị gỡ bỏ. Theo đó, Hiếu PC không hề có ý định tham gia vào chuyện lùm xùm với showbiz, cũng chưa từng lên tiếng nói sẽ giúp ai hay đối phó ai trong vụ việc lần này.

Chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, bài đăng của Hiếu PC đã nhận về gần 18.000 lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Một số dân mạng còn đùa vui rằng, kênh YouTuBe đã sai lầm khi dám tung ra những thông tin sai lệch như vậy về Hiếu PC. “Đừng đùa với ông trùm hacker”, “Haha nghe chữ “nhắc nhở” từ Hiếu PC mà sợ mất dép”, “Chắc chưa nghe tên anh Hiếu”... là một số bình luận từ cộng đồng mạng.

Hiếu PC, tên thật là Ngô Minh Hiếu, sinh năm 1989, có một quá khứ “lẫy lừng” đầy kịch tính như một bộ phim điện ảnh. Từ năm 15 tuổi, anh đã nổi đình đám với vai trò là hacker. Năm 19 tuổi, Hiếu đã thu được hơn 3 triệu USD (tương đương hơn 70 tỷ đồng) bằng việc bán dữ liệu cá nhân. Đến năm 25 tuổi, Hiếu bị Cơ quan Mật vụ Mỹ (FBI) tuyên án 40 năm tù vì đánh cắp số an sinh xã hội của 200 triệu người Mỹ với hơn 13.000 bản khiếu nại. Trong lúc ngồi tù, Hiếu đạt hơn 25 chứng chỉ ở các chuyên ngành học thuật, cùng với đó phối hợp cùng cơ quan điều tra phá án, nên được giảm thời gian giam giữ từ 40 năm xuống còn 7 năm. Sau đó, cựu hacker người Gia Lai trở về Việt Nam và trở thành Chuyên gia An ninh mạng duy nhất tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc Gia. Trong bảng thông tin giới thiệu về bản thân trên LinkedIn, chàng trai sinh năm 1989 vẫn giữ nguyên dòng chữ “Cybercriminal” (Tội phạm Công nghệ đã lĩnh án) như một động thái thừa nhận và sẵn sàng chia sẻ về quá khứ của mình.

Nguồn: http://danviet.vn/ro-tin-trum-hacker-nguoi-gia-lai-ra-tay-giup-nghe-si-hoai-linh-dep-loan-gay-xon-xao-mxh-50202129520404273.htm