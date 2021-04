Phi Nhung phản ứng gay gắt khi bị tung tin bị công an triệu tập

Thứ Năm, ngày 15/04/2021 16:08 PM (GMT+7)

Giọng ca “Bông điên điển” có phản hồi chính thức về thông tin cô bị công an triệu tập vì mất vàng.

Chiều 15.4, trên trang cá nhân, Phi Nhung chia sẻ ảnh chụp màn hình về loạt thông tin cô bị công an triệu tập đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Trong ảnh, các bài viết có tiêu đề: “Ngày 14.4, Phi Nhung bị công an triệu tập vì mất vàng và tài sản”.... Kèm theo đó là hình ảnh nữ danh ca khóc lóc, phía sau có công an.

Phi Nhung khẳng định, những thông tin trên là sai sự thật, bịa đặt nhằm câu like, câu lượt xem. Các hình ảnh của cô cũng bị cắt ghép trắng trợn nhằm “kích thích” người dùng nhấp vào liên kết.

Các tin giả về Phi Nhung tràn ngập trên mạng

Nữ ca sĩ thẳng thắn: “Trời ơi thời đại 4.0 rồi, các em có gì khác làm không nè? Chứ làm vậy ai đọc nữa đâu. Khán giả bà con cô bác bây giờ rất giỏi về thông tin mạng xã hội lắm nha, nên không vào đọc mấy cái tin nhảm như vậy nữa đâu. Chắc các em mới biết chơi trò chơi này hả, mới ra trường hả. Các con của chị mới 4 tuổi nó cũng biết phân biệt thông tin nào đúng và nào sai nữa đó em, nên các em cố gắng học hỏi thêm nữa rồi mới ra trường nha. Chị bó tay luôn”.

Phi Nhung bức xúc vì bị đưa tin bịa đặt, câu like

Việc người nổi tiếng bị kẻ xấu mạo danh để trục lợi là chuyện không hiếm xảy ra, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại thế này. Trước Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ như Trương Minh Cường, Trấn Thành – Hari Won, Thủy Tiên... cũng gặp những trường hợp tương tự.

Mới đây nhất, Thủy Tiên cho biết thời gian qua có nhiều kẻ gian lừa đảo một số người dân cả tin, nhất là với người lớn tuổi, dưới hình thức sử dụng hình ảnh của cô để đăng thông tin sai sự thật. Bằng việc đưa tin tặng thuốc 0 đồng, kẻ xấu đánh trúng vào sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người. Thực tế người nhận phải trả vài trăm nghìn đồng, không phải miễn phí như đưa tin.

Thủy Tiên cũng là nạn nhân của nạn tin giả lừa đảo

Nữ ca sĩ nhắn gửi tới bà con: “Đây là thông tin lừa đảo và sử dụng hình ảnh Tiên trái phép, mong mọi người nâng cao cảnh giác. Và ở trên bìa gói hàng có ghi thông tin người gửi, nếu cô chú nhận được vui lòng cho con xin thông tin để xử lý. Việc uống thuốc không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm, mong các cô chú cẩn thận”.

“Trên đời này nhân nào quả ấy, mình lừa người thì người khác sẽ lừa mình, hoặc mình sẽ nhận hậu quả rất kinh khủng cho những đồng tiền bất chính. Hi vọng các bạn ngừng lại trước khi quá muộn. Cảm ơn và mong mọi người nếu có người quen đặt hàng thuốc này thì chia sẻ thông tin cho họ biết”, Thủy Tiên nhấn mạnh.

