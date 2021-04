"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga khoe ảnh bán nude nửa kín nửa hở, Việt Anh liền nói 1 câu duy nhất

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga khiến nhiều người lầm tưởng cô bán nude vì cách tạo dáng.

Không khó để nhận ra từ sau khi trở lại làng giải trí và thành công với những vai diễn trong phim truyền hình, Quỳnh Nga càng cho thấy vẻ quyến rũ sexy.

Mới đây nhất người đẹp lại đăng một tấm hình nửa kín nửa hở cùng caption "thả thính": "Say bia say rượu cũng thường. Sao anh không thử chọn đường say em?".

"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga đăng ảnh gây tò mò

Trong ảnh, Quỳnh Nga chọn đạo cụ là một chiếc ghế để chụp hình, nhằm tạo ảo giác với người nhìn. Không ít bình luận tò mò về thời trang cô nàng đang mặc. Vừa khoe được vòng một gợi cảm, vừa "gây lú" với cách tạo dáng khiến bức hình lập tức tạo được chú ý.

Tình tin đồn Việt Anh vội vã bình luận: "Kinh dồi". Những lần trước đó, nam diễn viên thường xuyên trêu chọc Quỳnh Nga. Thậm chí không ít lần phần comment của anh khiến những người đọc được cũng thấy đỏ mặt. Tuy nhiên, đó lại là điều thường tình trong mối quan hệ thân thiết giữa Quỳnh Nga và Việt Anh. Tuy vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả hai đều phủ nhận.

Thời gian gần đây Việt Anh và Quỳnh Nga không ngần ngại chụp hình cùng nhau trong các bức ảnh tụ họp bạn bè. Cả hai cởi mở hơn khi đứng cạnh nhau, hoặc chụp ảnh chung, bất chấp tin đồn. Đóng cặp trong các phân cảnh tình cảm cũng không thành trở ngại với hai người.

Quỳnh Nga và Việt Anh thoải mái hơn trong các bức hình chụp chung

Nàng "cá sấu chúa" còn được nhận xét ngày một mạnh bạo trong gu thời trang sexy. Thừa nhận "dao kéo" vòng một, Quỳnh Nga được khen ngợi vẫn đẹp rất tự nhiên.

Thời trang nửa kín nửa hở của Quỳnh Nga

Tại phòng tập, người đẹp cũng sexy hết nấc

Các mẫu khoe được vòng một gợi cảm trở thành gu thời trang được Quỳnh Nga ưa chuộng

