Sao nữ không sợ cảnh nóng vì từng suýt bị hàng xóm cưỡng hiếp năm 6 tuổi

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 11:00 AM (GMT+7)

Sự thật về cảnh nóng phim Việt Sự kiện:

Trước những câu hỏi liên quan đến bộ phim, nữ diễn viên Phương Oanh không ngần ngại chia sẻ góc tối từng trải qua trong quá khứ.

- Từng tham gia làm người mẫu một thời gian nhưng không thực sự nổi bật trong làng catwalk, cơ duyên nào đã đưa chị đến với phim ảnh?

- Trước đây, tôi từng làm mẫu 2 năm sau đó đến với màn ảnh qua buổi casting phim tại các câu lạc bộ người mẫu. Ban đầu, tôi được nhận vì những vai này rất đơn giản không phải diễn nhiều vì đạo diễn chỉ cần ngoại hình đẹp góp mặt trong phim là được. Lúc đó, tôi cũng nghĩ đơn giản đi đóng phim cho vui chứ chưa có ý định theo đuổi con đường này. Cho tới bộ phim thứ 3 tôi được vào vai nữ chính trong series Hoa bay. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được cầm kịch bản và diễn xuất như một diễn viên thực thụ. Sau bộ phim này tôi biết được khả năng của mình và quyết tâm theo đuổi nghề cho tới bây giờ.

- Mới chỉ tham gia một vài phim qua những vai phụ nhưng ngay sau đó lại được giao những vai nữ chính khá nặng ký, chị có vướng phải những tin đồng đổi tình lấy vai xung quanh sự thăng tiến quá nhanh của mình?

- Thời điểm đầu tôi bị nhiều tin đồn đổi tình lấy vai với đạo diễn vì tôi chân ướt chân ráo từ người mẫu sang đóng phim đã nhanh chóng có vai chính trong khi trước đó chưa có một thành tích nào đáng kể. Thực sự, tôi cũng từng gặp đạo diễn đổi tình lấy vai nhưng có muốn hay không là do mình. Riêng tôi không bao giờ chấp nhận đổi chác vì đó không phải là hướng đi của tôi.

- Nhân vật Quỳnh trong "Quỳnh búp bê" ngoài một vai nữ chính còn phải diễn khá nhiều những cảnh cưỡng hiếp, bạo lực, chị có gặp khó khăn khi đến với dự án này này?

- Với bộ phim này tôi có sự cảm rất sâu với nhân vật Quỳnh. Đó là sự đúc rút từ chính cuộc sống của tôi đã trải qua không ít lần suýt sa ngã. Ngay cả chi tiết bị hiếp dâm tôi cũng từng nếm trải trong quá khứ mà thủ phạm không ai khác chính là những người rất gần gũi xung quanh. Tôi nhớ như in khi mình 6 tuổi từng thoát khỏi tay của gã yêu râu xanh hàng xóm trong một tình huống không ngờ tới.

Tôi và anh ta chênh nhau khoảng 10 tuổi vì nhà gần nên chơi khá thân. Lúc đó, tôi mới học lớp 1 không biết gì trong khi anh ta đang ở tuổi dậy thì. Vào một buổi trưa nắng anh ta dụ tôi bằng đồ ăn vào một căn phòng nhỏ nơi người ta đặt chốt bảo vệ chặn xe ô tô ra vào khu dân cư. Sau khi chạy vào phòng tôi bị anh ta chốt cửa không cho ra và đè xuống giường. Tôi chỉ thấy lạ vì anh ta không giống bình thường gì chặt tôi rất mạnh. Đúng lúc sắp bị cưỡng hiếp tôi đã kịp phản xạ đạp vào chỗ hiểm khiến tên yêu râu xanh ngã lăn ra và chạy thoát.

Không chỉ một lần đó mà còn những lần khác tôi bị anh ta dụ cho kẹo bánh bắt ngồi lên đùi rồi giữ chặt tay chân. Những hành động đó khi còn nhỏ tôi không hề biết lý do là gì và cũng không kể cho ai. Mãi sau này khi lớn lên mới chia sẻ với bạn bè và biết được không chỉ riêng mình mà có rất nhiều cô gái khác từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em. Điều này này hằn sâu trong ký ức của tôi tới mức khi vào vai Quỳnh tôi không còn cảm giác sợ những cảnh cưỡng hiếp.

Bên cạnh đó, qua những vốn sống của mình tôi thấy Quỳnh búp bê chân thực và có những câu thoại rất thấm của một nhân vật dắt gái nói: “Bây giờ chỉ cần chọn ra vài cô gái gọi có nhan sắc đưa đi thi sắc đẹp có giải là đã có thể nâng giá đi tour”. Đó là những điều phản ánh rất thật về cuộc sống trong giới chân dài và đây cũng chính là lý do kích thích tôi muốn làm nhân vật này khi đánh trực diện vào những góc khuất của nghề mẫu. Khi tham gia những buổi đãi khách cũng những nhân vật tầm cỡ tôi từng thấy nhiều cô gái xếp hàng để khách chọn. Chính việc tôi được nhìn nhận từ đời thực giúp tôi rất nhiều để thể hiện một cách rõ nét nhất.

Diễn viên Phương Oanh cho biết cô đã hoàn toàn nhập vai khi đóng Quỳnh búp bê.

- Như chị vừa chia sẻ bản thân đã có lúc suýt chút nữa sa ngã, vậy điều gì đã giúp chị giữ được tỉnh táo trước cám dỗ?

- Giống như những cô gái trong phim khi còn làm người mẫu tôi vẫn rất ngây ngô bước chân vào thế giới hào nhoáng đầy những cám dỗ. Tôi nghĩ một phần do mình may mắn và một phần do cảm nhận tinh tường mà tôi đã thoát ra được. Nếu không cuộc đời tôi đã sang một trang khác. Quãng thời gian còn diễn catwalk tôi nhận được không ít tin nhắn từ những sốt điện thoại rất đẹp rủ đi uống cà phê với giá vài nghìn USD. Tôi nghĩ đó là một ai đó trong giới đã tiết lộ số của tôi cho nhiều người lạ và có lẽ đó cũng chính là những mắt xích có liên quan cho những đường dây gái gọi cao cấp.

Trước những lời mời gọi thực sự tôi nhìn thấy đó là những thứ xa hoa hấp dẫn bày ra trước mắt nhưng tôi cũng biết rằng những gì đến quá dễ dàng thì luôn có những hệ luỵ đằng sau. Bên cạnh đó, tính cách của tôi rất tự lập nên việc kiếm tiền bằng sức lao động của tôi luôn là niềm vui để hướng tới. Nếu như ngồi cùng một người để có được một khoản tiền lớn không phải điều dễ dàng. Một khi đã chấp nhận thì đương nhiên sẽ phải làm theo ý họ muốn và tôi không chấp nhận bản thân bị đối xử như một con búp bê.

Tôi từng bị chính những người anh em thân thiết trong nghề đưa đến những hoàn cảnh cám dỗ. Sau nhiều lần nói chuyện tôi nghĩ họ là những người đáng tin và nghe lời đi theo đến những bữa tiệc trong phòng kín với những vị khách lắm tiền. Lúc đó tôi thực sự phải bình tĩnh để tìm cách thoát ra. Có lần tôi đã bị chuốc cho ngà ngà say và đưa tới tận cửa khách sạn nhưng khi mở mắt ra tôi đã kịp chạy xuống để bắt taxi về nhà. Khoảnh khắc đó thực sự rất mong manh vì nếu tôi không giữ vững lập trường có lẽ giờ tôi đã không còn là một diễn viên nữa.

- Với bộ phim này chị sẵn sàng hy sinh cho vai diễn nhưng sẽ có ý kiến cho rằng chị chấp nhận cởi để hot, chị nghĩ sao về điều này?

-Tôi không sợ vì việc khán giả đánh giá vì chấp nhận cởi đồ khoe thân không sẽ là những phim khác. Trước đây cũng có không ít hãng phim tư nhân mời tôi vào những vai cởi đồ nhưng tôi đều từ chối. Thậm chí có người không mời được còn mỉa mai tôi không chịu đánh đổi sẽ khó có được những vai diễn hot.

Tuy nhiên, tôi nhận lời với VFC - một đơn vị làm phim chính luận và uy tín. Chính vì vậy những bộ phim mang màu sắc như Quỳnh búp bê luôn được ê-kíp cân đối và tiếp chế trong phạm vi cho phép. Tôi cảm thấy đây là một điều khá may mắn khi tôi được tham gia vai diễn như Quỳnh. Riêng những cảnh lộ cơ thể đều được xử lý rất cẩn thận, diễn viên chúng tôi đều được chuẩn bị phục trang áo quây trước những cảnh nhạy cảm nên không để lộ quá nhiều.

- Trước những cảnh nóng trong bộ phim này gia đình chị phản ứng ra sao?

- Gia đình rất ủng hộ tôi trên con đường tôi đã đi và lựa chọn. Trước mỗi quyết định hay định hướng cho bản thân tôi đều nói chuyện với bố mẹ và họ rất tin tưởng nên luôn ủng hộ và động viên tôi. Mặc dù vậy những những cảnh nóng hay bạo lực nhiều nước mắt bố mẹ và gia đình tôi đều không xem. Nhiều lúc đến phim có cảnh đó mọi người đều chủ động chuyển kênh tôi mới thắc mắc vì sao không xem tiếp bố mẹ tôi giải thích nhưng cảnh quay đó xem tôi diễn thấy rất thương nên không muốn xem tiếp. Chính tình cảm của các thành viên trong gia đình đã trở thành động lực để tôi làm tốt hơn qua từng bộ phim.