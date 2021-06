"Nữ hoàng nội y" tuyên bố "dùng thể diện kiếm tiền" gây xôn xao cộng đồng mạng

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 04:12 AM (GMT+7)

"Chị giàu chị nói gì cũng đúng", một cư dân mạng để lại bình luận.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, Ngọc Trinh đã đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lái chiếc Rolls-Royce phiên bản màu hồng của mình. Đi cùng với đó, cô chia sẻ dòng trạng thái: "Khi bạn bỏ qua thể diện để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã Hiểu Biết.

Khi bạn dùng tiền để lấy lại thể diện, điều đó cho thấy bạn đã Thành Công.

Khi bạn có thể dùng thể diện của mình để kiếm tiền, điều đó cho thấy bạn đã là nhân vật Tầm Cỡ".

Sau khi đoạn clip được đăng tải, cư dân mạng đã chỉ ra "nữ hoàng nội y" đang vi phạm luật giao thông. Theo đó, có nhiều ý kiến chỉ trích rằng Ngọc Trinh đã không chịu thắt dây an toàn khi tham gia giao thông: “Làm ơn thắt dây an toàn”, “Không cài dây an toàn này”,…

Không chỉ bị chỉ trích vì vi phạm luật giao thông, quan điểm về tiền bạc của cô cũng gây chú ý: "Chị giàu chị nói gì cũng đúng".

Trước đó, Ngọc Trinh cũng nhiều lần gây tranh cãi khi nói về tiền bạc. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Kẻ có tiền chưa chắc đã hào phóng, nhưng người hào phóng nhất định không ai ghét cả". Dòng trạng thái của Ngọc Trinh lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Người đẹp sinh năm 1989 cũng từng gây xôn xao dư luận với các phát ngôn: "Không tiền thì cạp đất mà ăn", "Thất tình sẽ không quá kinh khủng, nếu bạn giàu", "Tiền không phải là tất cả, nhưng tiền mang đến cho con người nhiều thứ như sắc đẹp, mối quan hệ, địa vị xã hội, sự nổi tiếng...", "Tôi yêu tiền, cái thứ tiền có lai lịch rõ ràng, sạch sẽ có chứa chút mùi vị đắng, vất vả, lao tâm khổ tứ. Thứ tiền đánh đổi bằng mồ hôi, công sức trí não, máu và nước mắt khi chăm chỉ để có được", "Là phụ nữ, đừng tiếc việc làm đẹp, chăm sóc bản thân, sở hữu những thứ mình thích như giày dép, mắt kính, quần áo, mỹ phẩm. Bởi tiền là thứ có thể kiếm được. Còn niềm vui, hạnh phúc thì khó kiếm vô cùng",…

