Hé lộ thêm nguyên nhân Hoa hậu Thu Thủy qua đời: Người thân tiết lộ bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 19:21 PM (GMT+7)

Sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Thu Thủy ở tuổi 45 khiến công chúng và dàn sao Việt không khỏi bàng hoàng.

Vào trưa ngày 5.6, cả showbiz không khỏi bàng hoàng trước thông tin Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Nguyễn Thu Thủy qua đời ở tuổi 45. Theo chia sẻ của em trai ruột Thu Thủy, cô đã trút hơi thở vào lúc 4h30 sáng.

Hoa hậu Thu Thủy qua đời để lại niềm tiếc thương cho bạn bè và người hâm mộ

Trước đó, nhiều nghi vấn dấy lên cho rằng nàng Hậu ra đi đột ngột là do tập thể dục quá sức, cụ thể là cô đã chạy bộ vào tối muộn. Nghi vấn này nảy sinh bởi Hoa hậu Thu Thủy thường xuyên có những hoạt động chạy bộ đường dài được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Cùng với đó, vào tối ngày 4.6, một người bạn đã đăng bài chia sẻ thành tích chạy bộ 5km và gắn tên Hoa hậu Thu Thuỷ vào với nội dung: “Cán mốc 5km nhờ sự động viên và khích lệ của Hoa hậu Thu Thủy”.

Tuy nhiên, em trai của Hoa hậu Thu Thủy là ông Nguyễn Minh Thắng đã xác nhận trước khi ra đi Hoa hậu Việt Nam 1994 đã bị ốm, sức khỏe yếu nhiều ngày qua chứ không phải đột quỵ vì chạy bộ như thông tin đang lan truyền. Ông Thắng cho biết: “23h đêm qua, tôi đưa chị vào viện 108 hồi sức nhưng chị tôi đã mất rạng sáng nay. Nguyên nhân do đột quỵ, kiệt sức”. Ngoài ra, ông Thắng cũng xác nhận thêm chị gái thời gian gần đây đau buồn một phần vì cái chết đột ngột của cha ruột.

Hoa hậu Thu Thủy rất yêu thích hoạt động chạy bộ

Khi hay tin về Hoa hậu Thu Thủy, nhiều bạn bè, đồng nghiệp với cô không dám tin vào sự thật. Cô ra đi ở tuổi 45, để lại hai con còn nhỏ. Đầu năm 2021, Thu Thủy vừa phải chứng kiến sự ra đi của người cha. Vậy mà chưa đầy 6 tháng sau, cô vĩnh viễn ra đi, để lại tiếc thương cho người thân, bè bạn.

Hoa hậu Hà Kiều Anh là một người bạn thân thiết với Thu Thủy. Cô đăng tải lại khoảnh khắc từng trao vương miện cho người kế nhiệm khi Thu Thủy đăng quang hoa hậu VN năm 1994. Hà Kiều Anh viết trong sự nghẹn ngào: “Vĩnh biệt người bạn hồng nhan bạc mệnh, sự ra đi của bạn để lại bao sự bàng hoàng và tiếc thương cho mọi người. Bạn ơi hãy yên nghỉ nơi chín suối nhé”.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ lại kỷ niệm khi trao lại vương miện cho hoa hậu Thu Thủy năm 1994

Cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ lại hình ảnh xinh đẹp của hoa hậu Thu Thủy lúc đương thời cùng chia sẻ: “Thương bạn quá Thu Thủy ơi… Sao bạn ra đi đột ngột thế này. Hụt hẫng quá!!!”. Phía dưới bài viết của Thúy Hạnh, MC Thái Dũng không giấu nổi bàng hoàng. Anh viết: "Quá sốc! Thương chị Thủy quá!". Cựu người mẫu Thúy Hằng không khỏi xót xa: "Người đi sẽ không thấy buồn, hụt hẫng như những người ở lại. Thủy ơi...".

Hoa hậu Thu Thủy là một người đẹp tài năng, làm mẹ đơn thân nuôi hai con

Hoa hậu Phan Hoàng Thu chia sẻ lại kỷ niệm lúc hoa hậu Thu Thủy còn đương thời. Đó là những lần cả hai chụp hình cùng nhau khi tham gia sự kiện. Với Phan Hoàng Thu, hoa hậu Thu Thủy là một người chị chân thành, thông minh và cá tính. Cô chia sẻ: “Bà nội em vừa mới mất, vẫn chưa kịp làm lễ truy điệu, em còn chưa hết sốc vì nhớ thương thì hôm nay em lại hay tin chị ra đi... Em buồn lắm chị ạ.

Em thương chị vô cùng... Chị là một người chị hiếm hoi trong showbiz Việt mà em yêu quý và nể trọng. Em yêu chị vì sự chân thành, thông minh và cá tính của riêng chị. Cám ơn chị vì những cơ hội và lời khuyên trong công việc, tuy không quá nhiều, nhưng đầy sự chân thành và tình cảm dành cho em. Em sẽ nhớ chị rất nhiều... Chị ơi... Nguyễn Thu Thủy”.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu chia sẻ kỷ niệm với người chị mà cô yêu quý, nể trọng

Người đẹp Dương Thùy Linh cho biết cô rất sốc, lúc đầu đọc tin cứ nghĩ đó là tin giả. “Chị ơi, yên nghỉ chị nhé. Từ giờ chỉ còn bình yên thôi. Đúng là không biết ngày mai đến trước, hay kiếp sau đến trước” – cô gửi lời tiễn biệt. Dưới bài viết, MC Đan Lê bày tỏ cảm xúc xót xa: “Đột ngột quá!”.

Người mẫu - diễn viên - đạo diễn Mai Thu Huyền hoang mang khi nghe tin: “Thật sự choáng váng khi nghe tin Hoa hậu Việt Nam Nguyễn đã qua đời khi mới chỉ 45 tuổi, y như sét đánh ngang tai. Vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô tân sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô. Lúc đó em và chị Mai Thu Trang cùng các anh chị em người mẫu thủ đô Hà Nội thời đó đã ở trong cánh gà cổ vũ nhiệt liệt cho chị.

Mai Thu Huyền chia sẻ kỷ niệm với Hoa hậu Thu Thủy trong một chương trình truyền hình

Sau này thỉnh thoảng có dịp gặp lại chị trong một vài sự kiện và chương trình truyền hình vẫn thấy chị lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, vậy mà giờ chị đã từ giã cõi đời. Mong linh hồn chị sớm siêu thoát và yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng”.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam là người từng có dịp làm việc cùng Hoa hậu Thu Thủy. Anh không thể ngờ lần gặp cô trong dịp kỷ niệm hoa hậu VN tròn 30 năm lại là lần cuối cùng: “Tiếc thương Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy!! Ai ngờ đâu lần hội ngộ kỷ niệm hoa hậu Việt Nam tròn 30 năm là lần gặp gỡ cuối cùng.

Bộ ảnh cùng những thước phim sau cuối... Và cô ấy đã thật rạng rỡ, xinh đẹp, đầy chuyên nghiệp. Sự vui vẻ, thần thái và sắc vóc tỏa sáng đến kinh ngạc. Toàn bộ ê-kíp đều ngạc nhiên và không ngớt lời ca ngợi. Cảm ơn hoa hậu đã lưu lại thanh sắc cùng Hoa hậu Việt Nam báo Tiền Phong như một kỷ niệm đẹp!

Nghẹn lòng và thấy đời người sao quá mong manh! Xin thắp lên một nén nhang lòng tiễn biệt 1 mỹ nhân Việt!”.

Hình ảnh hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đăng quang năm 18 tuổi

"Bà trùm" hoa hậu Phạm Kim Dung đau lòng kể về kỷ niệm cuối cùng làm việc với Hoa hậu Thu Thủy: “Vừa nghe tin Hoa Hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy qua đời ở tuổi 45. Kỷ niệm sau cùng của chị với cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam là năm 2018, kỷ niệm 30 năm Hoa Hậu Việt Nam, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có ý tưởng làm bộ ảnh quy tụ đầy đủ các Hoa Hậu từ năm đầu tiên là chị Bùi Bích Phương đến đương kim năm đó là Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh (thiếu Hoa Hậu Phan Thu Ngân vì lý do cá nhân). Cứ ngỡ một Hoa Hậu đã rời xa showbiz sẽ có nhiều bối rối khi on set nhưng Hoa Hậu Thu Thủy xuất hiện với body thanh thoát chuẩn đẹp do có tập yoga đều đặn và biết cân bằng cuộc sống. Chị xuất hiện quay, chụp rất nhanh, vui vẻ, hoà đồng và vô cùng dễ thương. Kỷ niệm cuối cùng thật đẹp của chị và HHVN.

Một Hoa Hậu đăng quang ở tuổi 18, thi đậu 3 trường đại học, cuộc sống riêng nhiều trắc trở đúng như “hồng nhan bạc phận” và sự ra đi cũng đột ngột, nhiều tiếc thương

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị! Chia tay chị nhé, cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam có một dấu lặng buồn”.

Hình ảnh hoa hậu Thu Thủy trong bộ hình kỷ niệm 30 năm Hoa Hậu Việt Nam

MC, BTV Quang Minh nói về một tên gọi đặc biệt về tài sắc của Thu Thủy. Anh viết: “Bàng hoàng khi nghe tin buồn về em. Vĩnh biệt cô gái xinh đẹp với nick name Bellisima.

Một lần, mấy anh em cafe tán gẫu cùng NTK Đức Hùng, mình hỏi: Sao em không chọn “Bella - xinh đẹp” mà chọn “Bellissima - đẹp hơn - trên cả vẻ đẹp”

- Em trả lời : “Vì đẹp thôi thì chưa đủ anh ạ”

Đúng vậy, em là Bellissima.

Em là Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Thủy”.

BTV Quang Minh gọi Thu Thủy bằng nick name Bellisima

Dương Yến Ngọc, Hoa hậu Diễm Hương và nhiều sao Việt khác cùng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của cố hoa hậu Thu Thủy.

Lễ viếng được tổ chức vào 10h45 ngày 8.6 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 11h45 cùng ngày, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà Nam Định.

