Nữ diễn viên ‘Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên’ qua đời

Hersha Parady qua đời sau hơn một tháng phát hiện bị u não. Ảnh: GoFundMe.

The Hollywood Reporter đưa tin Hersha Parady qua đời vào ngày 23/8 ở Norfolk, Virginia (Mỹ), quê hương của con trai bà, Jonathan Peverall.

Nữ diễn viên gạo cội được chẩn đoán mắc bệnh u não vào tháng 7. Vào thời điểm đó, để có tiền trang trải viện phí cho mẹ, ông Peverall kêu gọi quyên góp trên trang GoFundMe và nhận được 20.482 USD.

“Hersha, người luôn là một phụ nữ năng động và hướng ngoại, đang phải chiến đấu với một căn bệnh nan y – khối u não được gọi là u màng não. Căn bệnh này đã cướp đi sức lực, trí nhớ và tính cách sôi nổi của bà. Bà gần như nằm liệt giường. Thật đau lòng khi nhìn thấy mẹ tôi, từ tràn đầy sức sống và năng lượng, giờ đây đang phải vật lộn với những hoạt động cơ bản hàng ngày”, ông Peverall viết trên trang quyên góp.

Ông nói thêm gia đình muốn chuyển bà Parady về nhà ông ở Virginia và tìm kiếm sự chăm sóc tốt nhất có thể. Tuy nhiên, các chi phí di chuyển, chăm sóc điều dưỡng tại nhà, thiết bị y tế... là gánh nặng tài chính đối với ông vì còn phải nuôi 3 con trong khi thu nhập chỉ ở mức cơ bản.

Ông Peverall chưa có chia sẻ gì sau sự ra đi của mẹ, cũng không rõ những ngày cuối đời của Parady trải qua như thế nào.

Vợ chồng Alice và Jonathan Garvey trong Little House on the Prairie. Ảnh: NBC.

Hersha Parady, tên thật là Betty "Alice" Sandhoff, sinh năm 1945 tại thị trấn Berea, quận Cuyahoga, tiểu bang Ohio, Mỹ. Bà nổi tiếng vào cuối những năm 1970 khi tham gia phần 4 của Little House on the Prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên). Bà vào vai cô giáo Alice Garvey, láng giềng của gia đình Ingalls. Jonathan Garvey, chồng màn ảnh của bà, do cựu ngôi sao NFL Merlin Olsen thủ vai.

Vai diễn này được đánh giá thành công nhất trong sự nghiệp của bà. Parady góp mặt trong 35 tập phim. Nhân vật Alice Garvey có kết cục thảm khốc. Bà qua đời trong vụ cháy trường học khi cố gắng giải cứu con trai sơ sinh của hai nhân vật Mary và Adam (do Melissa Sue Anderson và Linwood Boomer thủ vai).

Ngoài Little House on the Prairie, Parady còn tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình khác, bao gồm Mannix, Unsolved Mysteries, Second Noah, The Break và Courage.

Trong cuộc phỏng vấn với Cleveland Plain Dealer vào năm 1975, Parady tuyên bố định sẵn trở thành diễn viên từ khi còn bé.

“Tôi luôn là đứa trẻ sống trong thế giới giả vờ. Ngay cả khi còn rất nhỏ, tôi thích giả làm người khác hơn là chơi với búp bê”, bà chia sẻ.

Về đời tư, bà kết hôn với nhà sản xuất kiêm đạo diễn người Anh John Peverall. Năm 1979, ông giành được giải Oscar cho Phim hay nhất với tư cách là một trong những nhà sản xuất của The Deer Hunter cùng với Barry Spikings, Michael Deeley và đạo diễn phim Michael Cimino. Hai người có với nhau một con trai, đặt tên theo nhân vật Jonathan Garvey. Ông John Peverall qua đời ngày 3/10/2009.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]