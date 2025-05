Mỹ nhân khiến Taylor Swift suy sụp

Tâm trạng của Taylor Swift

Ngày 11/5, Taylor Swift và Travis Kelce được phát hiện đi cùng nhau tại nhà hàng Talula's Garden ở Philadelphia (Mỹ). Đây là lần lộ diện đầu tiên của cặp đôi tại nơi công cộng sau khi đội bóng của Travis Kelce thua trong trận Super Bowl 2025 vào tháng 2. Theo New York Post, họ đi ăn cùng hai mẹ và các thành viên khác trong gia đình Kelce nhân dịp Ngày của Mẹ (Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5).

Ảnh chụp của paparazzi cho thấy Taylor nở nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, theo nguồn tin độc quyền của Daily Mail, siêu sao nhạc pop sinh năm 1989 thực chất đang có tâm trạng tồi tệ, có thể nói là hoàn toàn suy sụp, do vướng vào rắc rối pháp lý của bạn thân, nữ diễn viên Blake Lively.

Blake Lively và Taylor Swift là bạn thân trong suốt thập kỷ qua. Ảnh: GC.

Trước đó, vào ngày 9/5, Taylor bị luật sư đại diện cho Justin Baldoni, Bryan Freedman, triệu tập làm nhân chứng trong phiên tòa giữa nam đạo diễn 41 tuổi và Blake Lively, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Taylor rõ ràng khó chịu với động thái này. Người phát ngôn của cô ra thông cáo báo chí chỉ trích lệnh triệu tập, với lập luận nữ ca sĩ không liên quan gì đến mâu thuẫn giữa Lively và bạn diễn trong It Ends With Us. Mối liên hệ giữa Taylor và bộ phim chỉ dừng lại ở việc cô cho phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet.

Người đại diện cáo buộc Taylor Swift bị lợi dụng nhằm thu hút sự chú ý từ công chúng, bằng cách tạo tin giật gân cho báo lá cải thay vì tập trung vào sự thật của vụ án.

Tuy nhiên, phía Justin Baldoni không cho là vậy. Trong hồ sơ pháp lý gửi lên tòa án vào tháng 1, Baldoni tuyên bố Lively lợi dụng tình bạn với Taylor Swift để giành quyền kiểm soát quá trình sản xuất phim. Nữ diễn viên được cho là mô tả chồng, tài tử Deadpool Ryan Reynolds, và Taylor là “những con rồng” mà cô may mắn có bên mình.

Kể từ khi ồn ào kiện tụng leo thang, công chúng không thấy Taylor và Blake xuất hiện cùng nhau. Trong khi vào năm 2024, tần suất cánh săn ảnh bắt gặp họ phải nói là dày đặc.

Vào tháng 2, nguồn tin của Page Six rắc rối pháp lý gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Lively với Swift. Chủ nhân hit Lover được cho là cảm thấy bị bạn thân lợi dụng.

Nguồn tin ngày 12/5 của Daily Mail cũng xác nhận thông tin này. Theo người trong cuộc, một phần không nhỏ nguyên nhân Taylor bị suy sụp là vì cô cảm thấy bị bạn thân lâu năm phản bội và lợi dụng.

“Taylor biết Blake lợi dụng tên tuổi cô ấy được một thời gian, nhưng lệnh triệu tập này đưa sự việc lên một mức độ nghiêm trọng mới”, nguồn tin nhấn mạnh.

Đây được cho là kết thúc cay đắng và không thể cứu vãn cho tình bạn kéo dài cả thập kỷ.

Người đại diện của Lively không phản hồi cáo buộc từ nguồn tin của Daily Mail. Tuy nhiên, vào ngày 10/5, phía nữ diễn viên công khai chỉ trích đại diện pháp lý của Baldoni vì triệu tập Taylor Swift. Phát ngôn viên của Lively chỉ trích Baldoni vì đe dọa, bắt nạt, làm nhục và tấn công vào quyền phụ nữ.

Tình bạn giữa Taylor và Blake được cho là không thể cứu vãn. Ảnh: GC.

Blake Lively là ai?

Blake Lively sinh năm 1987 tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, cô cho biết gia đình là người nhập cư Ireland nhập cư vào Mỹ. Cô mang trong mình ba dòng máu Anh, Ireland và Đức.

Gia đình cô đều hoạt động trong ngành giải trí. Cha cô là diễn viên kiêm đạo diễn Ernie Lively. Mẹ cô, Elaine Lively, làm nghề quản lý nghệ sĩ. Tất cả anh chị em của Blake (cả cùng cha cùng mẹ và cùng cha khác mẹ) đều là diễn viên.

Blake được cha mẹ cho học diễn xuất từ nhỏ vì không muốn con gái ở cùng với người giữ trẻ. Năm 1998, cô có vai diễn đầu tay trong bộ phim Sandman do cha làm đạo diễn. Blake mô tả vai diễn của cô là nhân vật rất nhỏ.

Vai diễn đột phá đầu tiên của Blake là nhân vật phụ Bridget trong The Sisterhood of the Traveling Pants (2005). Cô hợp vai đến nỗi không cần thử vai cũng giành được suất vào đoàn phim. Theo nữ diễn viên kể, tất cả những gì cô làm là bước vào phòng tuyển chọn và để lại bức ảnh của chính mình.

Hai năm sau, Blake giành được vai diễn nổi tiếng nhất của mình cho đến nay trong bộ phim truyền hình tuổi teen Gossip Girl của CW. Cô đóng Serena van der Woodsen, luôn là tâm điểm tại trường học, từ năm 2007-2012.

Sau khi Gossip Girl kết thúc, Blake tập trung chủ yếu vào mảng điện ảnh. Cô đóng vai chính trong nhiều tác phẩm như The Age of Adaline, The Shallows và A Simple Favor…

Năm 2011, Blake hợp tác với Ryan Reynolds trong bộ phim siêu anh hùng Green Lantern. Tác phẩm này bị chê là thảm họa phòng vé, nhưng lại giúp người đẹp 8X tìm thấy tình yêu của đời mình. Cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và có 4 con chung.

Sau khi sinh con thứ 4 vào năm 2023, Blake trở lại với công việc vào năm 2024 với 3 ba dự án. Đầu tiên là lồng tiếng cho chú mèo hóa trang thành bạch tuộc trong phim hoạt hình IF. Sau đó, cô xuất hiện thoáng qua trong Deadpool & Wolverine do chồng đóng vai chính. Cô đảm nhận nhân vật Lady Deadpool.

Blake có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Ryan Reynolds. Ảnh: GC.

Dự án đáng chú ý nhất năm 2024 của Blake là bộ phim tình cảm lãng mạn It Ends with Us. Dựa trên cuốn sách cùng tên của Colleen Hoover, cô vào vai Lily Bloom, người phụ nữ kết hôn với người chồng vũ phu, do đạo diễn của bộ phim, Justin Baldoni thủ vai.

It Ends with Us đạt được thành tích tốt tại phòng vé, nhưng tất cả bị lu mờ bởi mối bất hòa giữa nam nữ chính. Ban đầu, Blake bị chỉ trích vì liên tục vắng mặt tại các sự kiện quảng bá phim trong nhiều tháng. Đến tháng 12/2024, Blake gây sốc khi đệ đơn kiện Baldoni với cáo buộc quấy rối tình dục và bôi nhọ danh dự. Một tháng sau đó, Baldoni đáp trả bằng cách kiện ngược, đòi bồi thường 400 triệu USD về tội phỉ báng đối với Blake và chồng cô.

Tháng 3, Blake đóng chính trong bộ phim Another Simple Favor, sau thành công vang dội của A Simple Favor (2018). Tuy nhiên, tác phẩm mới không nhận được đánh giá tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả.

Ngoài tư cách diễn viên và vợ Ryan Reynolds, Blake còn được nhớ đến là biểu tượng nhan sắc của Hollywood. Cô nhiều lần lọt vào danh sách 100 phụ nữ đẹp nhất thế giới của tạp chí People. Cô cũng được Maxim và FHM liệt kê là một trong những phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Năm 2021, Blake trở thành người phụ nữ được khao khát nhất thế giới do độc giả AskMen bình chọn.

Không chỉ đẹp, Blake còn có phong cách thời trang tinh tế và thời thượng, truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ. Năm 2022, cô thống trị thảm đỏ Met Gala với chiếc váy biến hóa đầy ấn tượng.

Những lời buộc tội từ Baldoni khiến hình ảnh của ông bà Reynolds xấu đi nhiều trong mắt công chúng. Blake cũng bị đào lại những ồn ào trong quá khứ. Cô bị tố có thái độ cao ngạo, thiếu thiện chí và gây ức chế cho đồng nghiệp lẫn giới truyền thông.

Bất chấp tranh cãi, Blake vẫn được tạp chí Time bình chọn vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm vào tháng 4.

Blake Lively là biểu tượng sắc đẹp hàng đầu Hollywood. Ảnh: IG.