Tin tức chấn động showbiz bị khui năm 2023

Cặp đôi năm mới

Lee Jong Suk và IU bị lộ dùng đồ đôi.

Hãng tin Dispatch Hàn Quốc được biết đến với truyền thống tiết lộ tin hẹn hò của cặp sao vào đầu năm mới. Dù thời điểm công bố tin tức là 31/12/2022, Lee Jong Suk và IU vẫn được xem là đại diện của năm 2023.

Từ bạn bè thân thiết, hai ngôi sao đình đám nhất nhì Kbiz bí mật hẹn hò khoảng 4 tháng. Thông tin và hình ảnh do hãng tin đưa ra thuyết phục đến mức cả công ty quản lý của Lee Jong Suk và IU là High Zium Studio và EDAM Entertainment chỉ có thể lên tiếng xác nhận.

Nam idol là nạn nhân dị giáo

Kyoungyoon khóc thừa nhận liên quan đến dị giáo JMS.

Tháng 3, bộ phim tài liệu In the Name of God: A Holy Betrayal ( Nhân Danh Thần Linh: Sự Phản Bội Thiêng Liêng ) gây sốc châu Á khi vạch trần dị giáo JMS với những tội ác liên quan tới cưỡng bức phụ nữ.

Không lâu sau đó, Dispatch tung bài phỏng vấn độc quyền với Kyoungyoon (DKZ), trong đó nam idol thừa nhận có liên quan đến JMS. Anh cho biết gia đình từng bị giáo phái tẩy não, mù quáng đi theo thủ lĩnh Jung Myung Seok, nhưng hiện đã tỉnh ngộ.

Dù Kyoungyoon khóc lóc bày tỏ sự hối hận vì tin sai người và lên án tội ác của JMS, công chúng vẫn hoài nghi lời kể của anh về các sự kiện.

Hai diễn viên The Glory phim giả tình thật

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon bị lộ ảnh hẹn hò.

Đúng ngày Quốc tế Nói dối (1/4), Dispatch thả “quả bom” tiếp theo vào showbiz khi đăng tải chùm ảnh hẹn hò giữa nam chính và nữ phản diện trong The Glory ( Vinh quang trong thù hận ) - Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon.

Theo thông tin đăng tải, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun bị phát hiện đi chơi với nhau nhiều lần trong 4 tháng trước đó. Hãng tin cũng tuyên bố mối quan hệ của họ là bí mật được công khai trên phim trường The Glory .

Cổ phiếu của HYBE và SM Entertainment

Lee Soo Man bán cổ phiếu cho HYBE sau tranh chấp nội bộ SM Entertainment.

2023 không phải năm thuận lợi đối với SM Entertainment. Người sáng lập Lee Soo Man và hội đồng quản trị công ty quay lưng với nhau gây xào xáo trong nội bộ. Vào tháng 2, Dispatch đưa tin độc quyền ông Lee Soo Man bán cổ phần trong SM cho HYBE, tập đoàn giải trí thành danh nhờ BTS. Hãng tin phỏng vấn những chuyên gia trong ngành và kết luận đây là giải pháp duy nhất có lợi cho ông Lee Soo Man trong bối cảnh bị thất thế trong chính “đứa con tinh thần” do ông tạo ra.

Jisoo (BlackPink) yêu Ahn Bo Hyun

Jisoo và Ahn Bo Hyun hẹn hò ở nhà chị cả BlackPink.

Đầu tháng 8, Dispatch cho biết Jisoo và Ahn Bo Hyun hẹn hò ít nhất từ tháng 5. Cả hai được nhìn thấy ở cùng nhau tại nhà riêng của Jisoo ở quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc, vào tháng 5, 6, 7 và 1/8 - ngay trước khi tin tức được công bố.

Hình ảnh bằng chứng rõ ràng buộc YG Entertainment hiếm hoi lên tiếng xác nhận mối quan hệ đang trong giai đoạn đầu. Công ty quản lý FN Entertainment của Ahn Bo Hyun cũng ra thông báo ngay sau đó: “Ahn Bo Hyun và Jisoo đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau với tình cảm tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng bạn đón nhận họ một cách nồng nhiệt”.

Kim Sae Ron đánh bạc

Kim Sae Ron bị tung ảnh đánh bạc sau khi than nghèo kể khổ.

Sau bê bối lái xe khi say rượu của Kim Sae Ron vào năm 2022, công ty quản lý cho biết sao nhí đình đám một thời gặp khó khăn về tài chính dẫn đến việc phải làm việc tại quán cà phê.

Dispatch khiến kế hoạch tìm kiếm lòng thương hại của phía người đẹp The Man From Nowhere trở thành công cốc khi khẳng định ảnh Kim Sae Ron làm việc tại quán cà phê là giả mạo. Hãng đồng thời tung ra những bức ảnh cho thấy nữ diễn viên đánh bạc.

“Việc Kim Sae Ron thích chơi Hold'em (một cách chơi bài) không phải là vấn đề. Tuy nhiên, việc cô ấy xuất hiện tại bàn poker, chạm vào những đồng chip dường như không phù hợp với tuyên bố đang gặp khó khăn về tài chính. Theo người cung cấp thông tin, Kim Sae Ron tính chip nhiều lần. Cô cũng gọi một cốc bia vào khoảng 12h sáng. Cô ấy được cho là chơi trong hơn 3 giờ”, trích bài báo.

Tranh chấp giữa Fifty Fifty và ATTRAKT

Fifty Fifty kiện công ty, đòi hủy hợp đồng quản lý với ATTRAKT.

Ra mắt chưa được một năm, Fifty Fifty được xem là “hiện tượng lạ” ở Kpop khi vươn tầm quốc tế chỉ với một ca khúc. Cupid không chỉ lọt vào BXH Billboard Hot 100 của Mỹ và BXH Đĩa đơn của Anh, thậm chí còn phá kỷ lục của BlackPink để trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên của Hàn Quốc có ca khúc chiếm vị trí cao nhất và trụ vững lâu nhất ở hai BXH nói trên.

Tuy nhiên, nhóm nổi nhanh nhưng vướng tai tiếng cũng nhanh. Cuối tháng 6, Fifty Fifty đệ đơn kiện ATTRAKT với lý do công ty quản lý vi phạm các điều khoản. Kể từ đó, hai bên xảy ra tranh chấp liên quan đến trả thù lao, cáo buộc ngược đãi, nói dối...

Scandal này còn được đưa ra mổ xẻ trên Unanswered Questions – chương trình đào sâu các ồn ào trong Kbiz. Sau khi lên sóng, tập phát sóng về Fifty Fifty thu hút được nhiều sự quan tâm khi đưa ra các cáo buộc như ATTRAKT CEO Jeon Hong Joon không bao giờ có mặt trong các cuộc đánh giá thực tập sinh hàng tháng, công ty ném hết đồ ăn do cha mẹ của các thành viên Fifty Fifty, công ty không cung cấp đủ đồ ăn cho idol, ăn chặn khoản thanh toán cho idol bằng cách kê khai doanh thu bằng 0 hay Fifty Fifty gánh nợ thay ATTRAKT...

Vào thời điểm ATTRAKT bị chĩa mũi nhọn, Dispatch xuất hiện như vị cứu tinh, tung loạt bằng chứng rõ ràng để phản bác Unanswered Questions . Ngày 24/8, chương trình đưa ra tuyên bố xin lỗi công chúng vì các thông tin sai sự thật và hứa phát sóng tập bổ sung.

