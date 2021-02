Nữ "đại gia ngầm" có vòng 1 sexy nhất V-biz tung ảnh lưng trần nhưng ai nấy đều lo lắng

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 05:09 AM (GMT+7)

Người đẹp có khối tài sản "khủng" vẫn "chưa chốt đơn" anh chàng nào lại đang khiến dân tình lo lắng cho sức khỏe của nàng.

Sau khi "than trời" vì "ế", Lý Nhã Kỳ những ngày gần đây khiến người hâm mộ lo lắng vì chuyện sức khỏe. Người đẹp được mệnh danh "nữ đại gia ngầm" của showbiz Việt liên tục đăng tải những status nói về việc bị ốm phải ăn cháo hành giải cảm. Mới đây nhất, Lý Nhã Kỳ tiếp tục khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng với hình ảnh khá riêng tư.

Người đẹp đăng ảnh điều trị cảm bằng phương pháp giác hơi. Cụ thể, Lý Nhã Kỳ đăng ảnh lưng cô sau khi dùng phương pháp này cùng lời bình luận tếu táo: "Lần đầu tiên làm chuyện ấy. Cái lưng như cái chảo đổ bánh khọt nè, còn thiếu mỗi mấy con tôm bỏ lên thui. Nói giỡn chứ do bác sĩ nói tui bị “lạnh body” nên tui tức quá tung ảnh “nóng body" cho nóng lên thui à".

Lý Nhã Kỳ đăng ảnh sau khi dùng phương pháp giác hơi để giải cảm

Tuy đăng ảnh lưng trần nhưng Lý Nhã Kỳ nhận về nhiều lời hỏi thăm tình hình sức khỏe. Bạn bè vừa chúc cô mau chóng khỏi bệnh vừa khen tấm lưng đẹp. Nhiều người hâm mộ đưa ra lời khuyên để Lý Nhã Kỳ mau chóng lấy lại sức khỏe như bình thường. Có người khuyên cô uống thêm nước trà gừng, đi tất lúc đi ngủ, mua lá xông, có người lại khen tấm lưng của người đẹp dù chi chít những vết giác hơi nhưng vẫn cho thấy một tấm lưng ong. "Lưng đẹp quá chị", "Lưng chị đẹp quá ạ! Thương chị, mau khỏe lại nha chị"... là những bình luận khen ngợi ngôi sao 8X.

Mặc dù bị ốm do bị cảm lạnh nhưng mỹ nhân Kiều nữ và đại gia vẫn rất quan tâm tới trang trại cá, nông trại rau sạch do cô tâm huyết đầu tư ở Đà Lạt. Trong hơn 1 năm qua, cô chủ yếu dành thời gian ở nông trại 50 hecta tại đây. Người đẹp ở nhà "làm nông dân" trong mùa dịch với chiếc nón lá giản dị, đôi ủng thân quen, tự tay hái trái. Mới đây, Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ loạt ảnh ở vườn rau trái được trồng trọt theo phương pháp an toàn.

Lý Nhã Kỳ đăng ảnh bên nông trại rau sạch của mình khi tự tay hái rau

"Rau, quả nhà trồng, cá, gà, heo nhà nuôi, cái gì cũng tự làm tự nuôi được hết nè. Mỗi lần đánh xe đi thu hoạch là đi từ núi xuống đến biển về lại đồng bằng luôn. Mỗi khu vực là những trang trại khác nhau" - Lý Nhã Kỳ tự hào về thành quả cô tâm huyết xây dựng. Người đẹp còn nói vui: "Cứ kiểu đi các tỉnh thu hoạch thế này là hết tuổi hẹn hò quá. Nếu có “Bồ” mà anh ấy hẹn hò suốt ngày nghe bạn gái nói em còn đang thu hoạch rau, quả chưa về kịp anh ơi thì chắc anh ấy cũng tan trường với mình nhỉ".

Lý Nhã Kỳ được mệnh danh "nữ đại gia ngầm" của showbiz Việt

Sinh năm 1982, Lý Nhã Kỳ vẫn chưa tiết lộ về chuyện hôn nhân khiến fan mong ngóng. Cô đã chia tay bạn trai sau 9 năm yêu nhau. Người đẹp còn viết vui trong ngày nữ ca sĩ Mỹ Tâm vướng tin đồn hẹn hò tình trẻ Mai Tài Phến: "Trời ơi! Chị Lệ Quyên chốt đơn, chị Trương Ngọc Ánh chốt đơn, chị Mỹ Tâm chốt đơn, chị Ngô Thanh Vân chốt đơn. Nhìn qua nhìn lại mới ngày nào em và các chị còn nằm trong bảng danh sách độc thân lâu năm mà bây giờ các chị nhường em đứng đầu bảng còn các chị đã bỏ cuộc chơi. Em ngủ dậy mà không tin đây là sự thật. Cái bảng độc thân bền lâu còn mỗi em. Các chị lớn mà chơi kì, đi ra chỗ khác chơi mà không rủ em theo".

Xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có, Lý Nhã Kỳ còn được cư dân mạng hết lời ca ngợi khi "vòng một sexy nhất showbiz Việt". Vậy nhưng bóng hồng cô đơn ấy vẫn "chưa chốt đơn" làm cánh mày râu chỉ biết chờ đợi.

