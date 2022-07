Nhan sắc gây ngỡ ngàng của danh hài Hồng Đào ở tuổi U60

Thứ Năm, ngày 28/07/2022 00:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau ly hôn, Hồng Đào dành tâm huyết cho nghệ thuật. Cô cũng chú trọng đến việc giữ gìn nhan sắc và sức khỏe.

Sau thời gian dài vắng bóng, nghệ sĩ Hồng Đào vừa tái xuất màn ảnh với dự án phim được thực hiện tại Thái Lan. Trong loạt ảnh vừa công bố, nữ danh hài gây bất ngờ với nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn. Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng, nghệ sĩ 59 tuổi đã can thiệp dao kéo để níu kéo thanh xuân.

Trao đổi với chúng tôi, Hồng Đào cho biết, thời gian qua cô tìm hiểu những công nghệ làm đẹp trẻ hóa làn da mà không cần phải can thiệp phẫu thuật. Nữ nghệ sĩ quan niệm rằng: “Look better, don’t look fake”, nghĩa là mình chỉ cần trở nên đẹp hơn, tươi trẻ hơn so với tuổi một chút thôi là đã rất mãn nguyện rồi.

Nhan sắc tươi trẻ của Hồng Đào ở tuổi U60. Ảnh nghệ sĩ cung cấp

“Thực ra, mọi người đã quen với hình ảnh một Hồng Đào luôn tươi trẻ, năng lượng và có phần “chặt chém” trên sân khấu suốt hơn 30 năm qua rồi. Ngay cả trên mạng xã hội, tôi cũng luôn đăng tải những hình ảnh thật tích cực nhất đến với khán giả. Tuy nhiên, ai cũng có những thăng trầm trong cuộc sống và tôi cũng vậy. Nhiều khi mình cảm thấy không thể nào vượt qua được, nhưng cũng không chia sẻ được với ai”, Hồng Đào tâm sự với chúng tôi.

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Hồng Đào hạnh phúc khi được về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè. Cô cho biết rất nhiều công việc bị bỏ dở, thậm chí cô không thể gặp con suốt hai năm vì các con đều đang học tập và làm việc ở xa.

“Thời gian ở một mình khiến tôi bị stress, dần mất các thói quen sinh hoạt điều độ và ít chăm sóc bản thân hơn trước. Tôi thấy rõ sự xuống dốc của sức khỏe cũng như sắc đẹp, làn da bắt đầu đen sạm và nhiều nếp nhăn hơn trước. Thậm chí sau dịch, nhiều bạn bè gặp tôi và thốt lên “sao dạo này da sạm và già đi nhiều thế”. Là một người phụ nữ, tôi cũng cảm thấy rất buồn khi nghe thấy vậy. Còn việc quay trở lại Việt Nam vừa là để hoạt động những dự án mới, vừa là cơ hội để mình được nghỉ ngơi, giảm stress”, Hồng Đào bày tỏ.

Nữ danh hài hiện chú trọng đến sức khỏe và làm đẹp. Ảnh nghệ sĩ cung cấp

Về chuyện tình cảm, Hồng Đào cho hay hiện cô đã có tình yêu mới nhưng không phải tình yêu nam – nữ mà là tình yêu thương bản thân. Ở tuổi U60, nữ danh hài dành sự quan tâm cho sức khỏe và làm đẹp vì theo cô đó là tài sản lớn rất của con người.

Hồng Đào tên đầy đủ là Nguyễn Đình Hồng Đào, sinh năm 1962. Cô được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP.HCM thập niên 90 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân...

Năm 1994, cô sang Mỹ định cư tại Bắc California, sau đó gặp và nối lại tình xưa cùng Quang Minh - người khi đó vừa ly hôn vợ.

Năm 1995, Quang Minh - Hồng Đào kết hôn và có 2 con gái. Quang Minh theo vợ diễn hài kịch và cũng nhanh chóng nổi tiếng. Họ trở thành đôi bạn diễn ăn ý cả trên sân khấu và phim ảnh.

Tháng 7/2019, Hồng Đào xác nhận ly hôn Quang Minh sau 24 năm chung sống. Hiện cả hai vẫn giữ mối quan hệ như người thân.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhan-sac-gay-ngo-ngang-cua-danh-hai-hong-dao-o-tuoi-u60-1381445.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhan-sac-gay-ngo-ngang-cua-danh-hai-hong-dao-o-tuoi-u60-1381445.ngn