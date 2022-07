Minh Hằng được chồng doanh nhân nghìn tỷ “cưng như trứng mỏng”, sống như bà hoàng

Sau đám cưới, giọng ca “Một vòng trái đất” liên tục khoe các khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã đại gia.

Cuộc sống của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo sau đám cưới luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Gần nhất, giọng ca “Một vòng trái đất” bày tỏ sự hạnh phúc khi được chồng đưa đón trong chuyến công tác tại Quy Nhơn, Bình Định.

Dù khá bận rộn với công việc, nhưng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo luôn tranh thủ thời gian để ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc vợ chu đáo. Khi đón vợ trong chuyến công tác, anh chuẩn bị đồ uống để vợ bổ sung vitamin. "Homie đón kèm theo chai nước trái cây mát rượi”, Minh Hằng hào hứng chia sẻ.

Cuộc sống viên mãn của Minh Hằng bên chồng đại gia. Ảnh Facebook Minh Hằng

Trong một cuộc trò chuyện với chồng qua tin nhắn do Minh Hằng tiết lộ, có thể thấy ông xã cưng chiều nữ ca sĩ “như trứng mỏng”. Cụ thể anh dặn vợ uống tổ yến để bồi bổ sức khỏe. “Đại gia nghìn tỷ” còn dỗ dành và hứa sẽ bù đắp tình cảm sau khi vợ hoàn thành công việc.

Về cuộc sống làm vợ, Minh Hằng cho hay cô cũng không quá áp lực chuyện bếp núc vì chồng thấu hiểu công việc bận rộn của cô. Chỉ cần mỹ nhân sinh năm 1987 mong muốn điều gì là chồng đại gia sẵn sàng chiều chuộng hết mức có thể. "Em mệt không muốn ăn ở nhà, được đi ăn ở ngoài thôi", Minh Hằng chia sẻ kèm bức ảnh đi ăn uống cùng chồng.

Dẫu vậy, Minh Hằng vẫn mong muốn giữ lửa hôn nhân bằng bữa cơm gia đình ấm cúng. Cô cho hay dù có bận đến mấy cũng muốn về nhà thật nhanh để nấu cơm cho chồng. Khi nào “kẹt” quá thì hai vợ chồng mới đi ăn ở bên ngoài.

Đám cưới lãng mạn của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo ở Vũng Tàu, hôm 18/6. Ảnh nghệ sĩ cung cấp

Nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc, là vì sao Minh Hằng cưới chồng giàu có nhưng cô vẫn "cực khổ" chạy show liên tục, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Về điều này, Minh Hằng bộc bạch, cô và ông xã luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Anh cũng thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho vợ. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống. Vì vậy sau đám cưới, Minh Hằng trở lại với công việc nghệ thuật để thỏa đam mê và cống hiến hết mình cho khán giả.

Về lý do giấu kín chân dung chồng với công chúng, Minh Hằng cho biết từ trước đến nay khi yêu ai, cô cũng đều giữ cho riêng mình và đến khi yên bề gia thất, cô vẫn giữ nguyên tắc đó. "Làm nghệ sĩ, đôi khi tôi phải chia sẻ đời tư của mình với khán giả. Nhưng chồng tôi là dân kinh doanh, không phải nghệ sĩ. Anh không có nghĩa vụ làm việc đó. Tôi lấy chồng không có nghĩa tôi phải bắt anh giống như mình. Tôi phải tôn trọng cuộc sống của anh. Mọi người có bao giờ khoe mình sở hữu bao nhiêu tài sản đâu. Anh là “tài sản” của tôi, tôi cũng muốn giấu như vậy. Nhưng nếu hình ảnh vô tình lộ ra cũng không sao, tôi không cần đính chính", Minh Hằng thẳng thắn.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Bảo còn đứng tên hai doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

