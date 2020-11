Nhan sắc đời thường của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020: Gây sốc hay đẹp bất chấp?

Nhan sắc thật của dàn chân dài có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Với đội ngũ thí sinh trọn vẹn tài sắc, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đang tiến dần đến hồi kết và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. TOP 35 bước vào đêm Chung kết không chỉ có khả năng trình diễn tốt trên sân khấu, mà ngoài đời dàn mỹ nhân này cũng sở hữu vẻ đẹp nổi trội.

Chính vì thế, việc các người đẹp bị đặt lên bàn cân so sánh là điều khó tránh khỏi. Cụ thể, một số cư dân mạng đã soi gương mặt tự nhiên, ít son phấn của loạt chân dài này trong đời thật để tìm ra đâu mới là người có ngoại hình xinh đẹp nhất theo quan điểm của mình.

Hoàng Bảo Trâm

Hoàng Bảo Trâm (SBD 088) sinh tại Hải Phòng, thường trú tại TP.HCM. Từng từ chối thi nữ sinh thanh lịch, Bảo Trâm hiện tại đã đủ bản lĩnh và tự tin muốn khẳng định mình trên đấu trường nhan sắc.

Thí sinh sinh năm 1998 gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thoát, trong trẻo, nữ tính nhưng rất hiện đại của người phụ nữ thế kỷ 21.

Ưa chuộng phong cách tự nhiên, Bảo Trâm trông vô cùng thanh nhã trong những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sáng nên dù không trang điểm cầu kỳ, cô vẫn rất toả sáng và khiến dân mạng trầm trồ.

Sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng 77 - 60 - 93 với chiều cao 1m71, Bảo Trâm được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu năm nay.

Doãn Hải My

Cái tên Doãn Hải My gây chú ý ở thời điểm hiện tại không chỉ bởi nhan sắc nổi bật mà còn bởi tin đồn hẹn hò với tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu. Về nhan sắc, cô được nhiều khán giả nhận xét có nét hao hao nữ diễn viên Nhã Phương, đặc biệt là khi cười.

Ngoài đời, chân dài ghi điểm với gương mặt khả ái, mái tóc đen dài và nụ cười toả sáng, tạo nhiều thiện cảm với khán giả. Tuy nhiên, khi so ảnh selfie của Hải My với ảnh BTC Hoa hậu Việt Nam công bố trên fanpage chương trình, nhiều người lại nhận thấy sự khác biệt. Cụ thể trong ảnh tự chụp, gương mặt của Hải My trông thon gọn hơn rất nhiều khiến dân mạng đặt nghi vấn về việc người đẹp sinh năm 2001 sử dụng app sống ảo.

Hải My sở hữu chiều cao 1m67 với số đo ba vòng 76 - 58 - 89, được đánh giá là khá “lép vế” so với các ứng viên khác. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn mong cô sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi năm nay.

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh là một trong số 35 mỹ nhân sẽ góp mặt trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Mới đây, trong hình ảnh được chia sẻ trên Instagram cá nhân, Diệu Linh đã khiến dân mạng phải xuýt xoa khi khoe nhan sắc mộc tự nhiên của mình.

Cô gái sinh năm 2000 gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt to tròn. Dù quầng mắt có hơi thâm đen, song cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể ưa nhìn.

Cao 1m68 với số đo ba vòng 82 - 62 - 90, chân dài 20 tuổi là một trong những ứng cử viên sáng giá của Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Nguyễn Thị Bích Thùy

Bên cạnh những gương mặt mới trên đấu trường nhan sắc, khán giả còn bất ngờ khi nhìn thấy khá nhiều tên tuổi quen thuộc từng là thí sinh tại các cuộc thi nhan sắc quốc gia như Bích Thùy. Thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ dưới vai trò người mẫu, TOP 10 Hoa hậu Thế giới (Miss World) Vietnam 2019 gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại và phong thái tự tin.

Nhan sắc đời thường của Bích Thùy cũng được đánh giá cao khi trang điểm nhẹ nhàng. Cô gây thiện cảm với khuôn mặt điềm đạm cùng những đường nét khá thanh thoát.

Với chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng 79 - 66 – 92, Bích Thuỳ chắc chắn là một cái tên khiến nhiều thí sinh phải "dè chừng".

