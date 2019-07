Thứ Năm, ngày 18/07/2019 00:06 AM (GMT+7)

Ham So Won là nữ diễn viên xinh đẹp từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Cô còn được biết đến qua bộ phim Tình dục là chuyện nhỏ (Sex is zero). Người đẹp gây chú ý khi kết hôn cùng chồng trẻ kém 18 tuổi.