Người có nụ cười đẹp nhất của nhà Beckham, chỉ 1 khoảnh khắc bên Messi cũng đủ "gây sốt"

Khoảnh khắc Lionel Messi ra sân cùng dắt tay Harper Seven Beckham đã tạo nên “cơn bão like” trên mạng xã hội vào ngày 12/8 vừa qua. Rất nhanh chóng chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh nhận 1,2 triệu like. Đặc biệt, David Beckham chia sẻ về bức hình: “Lionel Messi đang đem lại nụ cười cho người dân tại Miami, người dân trên khắp nước Mỹ cũng như ở nhiều nơi trên thế giới. Xuất hiện trong ảnh còn có cô con gái xinh đẹp của tôi - Harper Seven - người có nụ cười đẹp nhất tôi từng biết”.

Cái tên đặc biệt của công chúa út nhà Beckham

Harper Seven Beckham sinh ra trong một gia đình nổi tiếng với bố là cựu danh thủ, mẹ là ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang. Ngay từ nhỏ cô bé đã được tạp chí Harper's Bazaar đưa vào danh sách những nhóc tỳ nổi tiếng nhất thế giới. Khi còn nhỏ tuổi được bố bế trên tay, Harper đã ngay lập tức trở thành tâm điểm được cánh săn ảnh bao quanh. Cô bé được khen dễ thương, xinh xắn và bố cưng chiều như công chúa.

Chính David Beckham từng giải thích rất tỉ mỉ vì sao vợ chồng anh đặt tên Harper Seven cho cô con gái út: “Cuốn sách yêu thích của Victoria là "To Kill a Mockingbird". Tác giả cuốn sách là Harper Lee và đó là nguồn gốc tên Harper. Số 7 trong tên đệm của bé lại là tượng trưng cho sự hoàn hảo - 7 kỳ quan của thế giới, 7 màu sắc của cầu vồng - và trong nhiều nền văn hóa, nó là con số may mắn”.

Sự trưởng thành khi 12 tuổi

Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, bà Beck cho biết cô luôn đưa con gái đi cùng khi có công việc liên quan tới làm đẹp. Cô tiết lộ Harper “nghiện” shopping, đó là sở thích của cô con gái út sau giờ học. Ngay từ nhỏ, cô bé đã được mẹ cho tiếp xúc với thời trang từ rất sớm khi cùng ba mẹ tới tham dự những show diễn thời trang thế giới. Cũng vì vậy, gu thẩm mỹ của bé được hình thành từ sớm và ngày một phát triển.

Ngoài năng khiếu về thời trang, Harper còn được học múa, hát và các môn năng khiếu về âm nhạc như đàn piano. Cô bé cũng bộc lộ sở thích thể thao dành cho môn judo, trượt băng và đá bóng. Harper từng giành huy chương bạc tại một cuộc thi về judo.

Cô con gái út nhà Beckham đã 12 tuổi, cao ngang mẹ. Tuy còn nhỏ nhưng có mẹ là một nhà thiết kế thời trang nên Harper có gu thời trang tinh tế. Cô bé nhiều lần được khen ngợi khi diện những bộ váy lộng lẫy được ví như bản sao của Victoria.

Mặc dù có mẹ nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp nhưng Harper lại không được mẹ cho phép trang điểm khi ra đường trừ những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, cô bé được nhận xét rất giỏi make-up và tạo khối.

Ngoài ra mái tóc của Harper cũng được đặc biệt chú trọng tới khâu chăm sóc để tóc luôn mượt mà. Cô bé còn được học cách chăm sóc da và làm tóc từ chuyên gia nổi tiếng Luke Hersheson.

Tuy Harper có thân hình tròn trịa nhưng vì cô bé đang ở tuổi mới lớn nên vợ chồng Beckham không quan tâm tới những bình luận chê bai ngoại hình. Cặp đôi tránh để con đọc những nhận xét tiêu cực trên mạng xã hội.

Được bố David Beckham cưng chiều như công chúa, nhận quà gần 20 tỷ khi mới 1 tuổi

Harper luôn được bố mẹ cho phép tới những concert của các ca sĩ cô bé thần tượng. Không những vậy, David Beckham còn yêu chiều, song hành cùng con gái khi đến concert của The Weeknd. Nhờ sự quen biết của bố, cô bé có cơ hội chụp ảnh cùng thần tượng như The Weeknd, Justin Bieber, Billie Eilish.

Dù rất bận rộn nhưng Beckham luôn dành thời gian cho con gái cưng. Anh nhiều lần vào bếp cùng Harper, hướng dẫn bé một số thao tác làm bánh. Từ nhỏ cô bé đã thích làm bánh và tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật tặng bố.

Những món quà mà bố mẹ tặng cho Harper từ ngày nhỏ đủ thấy độ cưng chiều. Vợ chồng nhà Beck xây riêng một lâu đài gỗ trong khu vườn sau biệt thự để con gái chơi đùa. Chi phí xây dựng lên tới hơn 3 tỷ đồng. Đây được xem là quà tặng sinh nhật 3 tuổi với Harper. Vậy nhưng món quà lớn nhất lại là năm cô bé tròn 1 tuổi. Khi đó David Beckham đã mua tặng bé 1 bức tranh mang tên “Con gái của bố” do họa sĩ nổi tiếng Damien Hirst vẽ, có hình trái tim màu hồng lớn với nhiều bướm bay xung quanh. Trị giá của món quà lên tới 19,6 tỷ đồng.

Xăm hình đôi với chị dâu con nhà tỷ phú

Chị dâu của Harper là Nicola Peltz, vợ của anh cả Brooklyn Beckham. Cô chính là ái nữ của tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner. Dù chênh lệch tuổi tác khi Nicola hơn Brooklyn 4 tuổi nhưng cặp đôi đã sớm đi tới hôn nhân sau chưa đến 1 năm tìm hiểu. Đám cưới hoành tráng tiêu tốn 4 triệu USD của cặp đôi khiến làng giải trí thế giới phải xuýt xoa. Mối quan hệ giữa Harper và chị dâu rất tốt đẹp khi cả hai thân thiết như chị em ruột.

Trên trang Instagram, Nicola chia sẻ nhiều hình ảnh chụp cùng cô em chồng đáng yêu. Trong đó phải kể tới một bức ảnh cô vô tình để lộ hình xăm con bướm đôi cùng với Harper. Điều này càng chứng minh tình cảm khăng khít của cả hai khi cùng xăm hình đôi.

