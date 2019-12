Mỹ nữ từng bị gạ đi khách giá nghìn đô khoe vòng 1 "nóng bỏng mắt"

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 05:00 AM (GMT+7)

Tung loạt ảnh cắt xẻ táo bạo, khoe nhan sắc U40, Pha Lê còn tiết lộ lí do không mong chờ đến những dịp lễ.

Mới đây, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng vừa bất ngờ tung loạt ảnh với sắc đỏ chủ đạo, chuẩn bị đón lễ giáng sinh. Vẫn trung thành với hình ảnh sexy quen thuộc, lần này, Pha Lê lại "đốt mắt" người hâm mộ bằng những thiết kế khoe vẻ đẹp quyến rũ.

Người đẹp khoe vai trần gợi cảm, vòng 1 nóng bỏng trong nhiều góc chụp khiến người xem phải xuýt xoa vì nhan sắc.

Nhắc đến giọng ca "Thà là chưa bắt đầu", nhiều năm qua, cô luôn được cộp mác là ca sĩ gợi cảm nhất nhì showbiz. Tuy nhiên, nói về điều này, Pha Lê chia sẻ: "Tôi bây giờ không còn gây sốc hay tranh giành sexy với ai đâu, tôi chỉ là Pha Lê mà thôi".

Nữ ca sĩ cũng khẳng định không cố tình câu view hay gây sốc trong bộ ảnh này vì concept sexy đã là thương hiệu riêng làm nên tên tuổi của cô từ lâu.

"Tôi thích màu đỏ, đó là màu bản mệnh của bản thân mình. Ngoài ra, vào dịp giáng sinh và năm mới thì lúc nào màu đỏ cũng lên ngôi, người Việt chúng ta luôn quan niệm đây là màu của sự may mắn. Vì thế, với loạt hình mới tôi hy vọng nó không chỉ lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp mà còn mang đến sự may mắn và bình an cho tôi trong năm mới", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Không chỉ tự tin khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40, Pha Lê còn hào hứng tiết lộ những kỉ niệm khó quên trong mỗi dịp lễ, tết.

Trùng hợp, mẹ Pha Lê lại có sinh nhật ngay ngày lễ giáng sinh vì vậy từ khi còn nhỏ, hầu như cô không có cơ hội đi chơi cùng bạn bè. Đây cũng là một trong những lí do Pha Lê không mấy hào hứng khi đến dịp lễ.

"Gia đình tôi khá là nghiêm khắc trong việc cho con gái đi chơi buổi tối nên hầu như tôi không mong đợi đến các dịp lễ lắm, vì đằng nào cũng bị bắt ở nhà hoặc đi tới 9 giờ là về, chẳng kịp chơi với ai! Còn bây giờ lớn thì dịp này lại cũng không muốn ra đường vì quá đông đúc chật chội... Nói chung với tôi bây giờ giáng sinh được ở bên cạnh người mình yêu, cùng ăn tối nói chuyện là hạnh phúc bình an nhất rồi".

Nhớ lại kỉ niệm không thể quên trong 1 dịp giáng sinh, Pha Lê tiết lộ mình từng được nhiều người theo đuổi. "Tôi có 1 kỉ niệm về giáng sinh mà có lẽ không bao giờ quên được vào năm lớp 9. Sau khi đi ăn tiệc sinh nhật mẹ về thì tôi thấy cả xóm đầy tuyết, đặc biệt là mảng tường nhà tôi có vẽ 1 hình trái tim to đùng trong đó có ghi chữ "Chờ bạn lâu quá tớ về đây! HV - TT" đó chính là 2 cậu bạn cùng thích tôi hồi đó. Mà ngày ấy vui lắm, 2 người cùng thích chung vậy đó mà vẫn chơi với nhau, 3 đứa cùng chơi vẫn vui, đúng là tuổi học trò...".

Hiện tại, tuy nữ ca sĩ gần như không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như những năm trước, tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn dành sự quan tâm đến cô. Những lần hiếm hoi Pha Lê xuất hiện tại 1 số sự kiện của showbiz cũng đều được công chúng chú ý.

Trong năm 2020, nữ ca sĩ tiết lộ sẽ không ngừng làm mới bản thân và sẽ trở lại với một số dự án riêng.

Cách đây không lâu, Pha Lê từng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tiết lộ bị người lạ mời mọc “đi khách” với giá nghìn đô. Theo đó, người phụ nữ tự xưng “làm việc trong showbiz” hứa hẹn trả thù lao 2.200 USD (gần 50 triệu đồng) cho 4 tiếng đồng hồ “làm việc” của Pha Lê. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, hiểu bản chất lời mời, Pha Lê lập tức từ chối và không ngại nhắn nhủ: “Tránh xa em ra”.

