Mỹ nhân "Ghét thì yêu thôi" được bạn trai cầu hôn

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 14:25 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên 9X Phanh Lee vừa được bạn trai cầu hôn.

Phanh Lee (tên thật Phương Anh Lê) được biết đến qua vai diễn Kim trong phim "Ghét Thì Yêu Thôi". Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp khiến cộng đồng mạng xôn xao khi được bạn trai cầu hôn.

Hình ảnh Phanh Lee chia sẻ trên trang cá nhân

Người đẹp chia sẻ ảnh được bạn trai nắm tay cùng chú thích: "Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương. And! I say yes! (Và tôi nói đồng ý)".

Phanh Lee được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn cỏ. Phía dưới status của Phanh Lee, bạn bè thân thiết như Huyền Lizzie, MC Thu Hoài đều bày tỏ bất ngờ và chúc mừng. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc tới nữ diễn viên, mong cô sớm báo tin đám cưới.

Hiện tại Phanh Lee vẫn chưa tiết lộ thêm gì về người bạn trai cô vừa đồng ý nhận lời cầu hôn. Nữ diễn viên chỉ hé lộ thông tin cô đăng tải là sự thật.

Phanh Lee đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai

Phanh Lee sinh năm 1990, vốn là hot girl Hà Thành đời đầu. Cô thường đi chơi cùng nhóm bạn thân cùng tuổi là Huyền Lizzie, Thu Hoài. Ba người đẹp tạo thành bộ ba nổi tiếng, sự nghiệp thành công và nhan sắc rạng rỡ.

Không chỉ xinh đẹp, hot girl 9X còn có diễn xuất ổn định trên màn ảnh. Cô sở hữu gu thời trang sành điệu ngoài đời thường, không ít lần khiến cư dân mạng trầm trồ với hình ảnh mua đồ hiệu sang chảnh từ những thương hiệu cao cấp như Dior, Chanel, Balenciaga...

Nữ diễn viên sinh năm 1990 có gu thời trang sành điệu

Trước khi trở thành diễn viên, Phanh Lee được biết đến với nhiều giải thưởng từ khi còn là sinh viên như Miss khả ái của trường Đại học Sân khấu điện ảnh năm 2010, Miss Mạng xã hội tầm tay năm 2010. Những bộ phim cô từng tham gia phải kể đến Trái Tim Có Nắng, Lời Nói Dối Ngọt Ngào, Ghét Thì Yêu Thôi, Yêu Thì Ghét Thôi... Thời gian đầu khi mới bước chân vào nghề diễn, Phanh Lee thường xuyên bị các đạo diễn nhắc nhở nhưng vì đam mê, nỗ lực, cô đã cố gắng và được khán giả công nhận.

Một số hình ảnh của Phanh Lee:

Gương mặt xinh đẹp, body gợi cảm, Phanh Lee xứng danh mỹ nhân của showbiz Việt

Nữ diễn viên khiến dân mạng trầm trồ khi mua sắm nhiều đồ hàng hiệu

Ngôi sao 9X diện vòng tay Chanel cùng nhẫn Cartier. Vòng tay giá dao động từ 1.500 USD đến 2.400 USD theo từng màu sắc, loại đá đính ở trên. Bên cạnh đó, chiếc nhẫn có logo đặc trưng của hãng trang sức Cartier có giá khoảng 2.380 USD.

Người đẹp đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai nhưng chưa hé lộ về danh tính "một nửa"

