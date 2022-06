Minh Hằng cưới Phó Tổng nhà máy dệt, dàn người tình màn ảnh "vừa đẹp vừa giàu" thì sao?

Thứ Hai, ngày 13/06/2022 19:53 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong khi "bé Heo" Minh Hằng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, những "người tình màn ảnh" của cô có cuộc sống ra sao?

Ngày 18/6 tới đây, Minh Hằng chính thức lên xe hoa cùng hôn phu là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Kể từ ngày được chồng sắp cưới cầu hôn, Minh Hằng đã đích thân chuẩn bị sắp xếp mọi việc từ lựa chọn địa điểm tổ chức lễ cưới, may váy cưới, chọn hoa cưới, lên danh sách khách mời,...

Minh Hằng (áo trắng) rạng rỡ bên dàn phù dâu

Ít ai biết, trước khi "chốt đơn" doanh nhân nổi tiếng, Minh Hằng từng đóng cặp với không ít nam diễn viên điển trai của Vbiz như Lương Mạnh Hải, Huỳnh Đông, Quý Bình... Trong khi "bé Heo" Minh Hằng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thì những "người tình màn ảnh" này có cuộc sống ra sao?

Huỳnh Đông

Năm 2007, Huỳnh Đông hợp tác cùng Minh Hằng trong bộ phim "Gọi giấc mơ về". Trong phim, anh vào vai Quân - cậu học trò cá biệt thầm thương trộm nhớ cô bạn thân Phi Phụng do Minh Hằng đóng.

Minh Hằng và Huỳnh Đông trong bộ phim "Gọi giấc mơ về"

Đến năm 2015, Huỳnh Đông kết hôn cùng Ái Châu sau hơn 3 năm hẹn hò, tìm hiểu. Cặp đôi nảy sinh tình cảm vào năm 2011 khi đóng chung một bộ phim. Một năm sau đó, họ công khai chuyện tình yêu khi nam diễn viên tham gia chương trình "Bước nhảy hoàn vũ". Ở thời điểm đó, Huỳnh Đông - Ái Châu được xem là cặp đôi trai tài, gái sắc, nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Huỳnh Đông - Ái Châu

Sau khi kết hôn, cả Huỳnh Đông và Ái Châu đều hạn chế xuất hiện trong showbiz, dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. 5 năm sau kết hôn, cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh bà xã xinh đẹp và con trai kháu khỉnh. Gia đình anh lập 1 kênh TikTok thường xuyên đăng tải những clip đời thường hài hước, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Lương Mạnh Hải

Trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt, Minh Hằng đóng cặp cùng Lương Mạnh Hải. Sau đó, hai người tiếp tục hợp tác trong "Vừa đi vừa khóc". Sau nhiều năm, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Lương Mạnh Hải đóng chung với Minh Hằng trong nhiều dự án phim

Trong khi Minh Hằng đã tìm được hạnh phúc thì Lương Mạnh Hải vẫn độc thân và rất kín tiếng về chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, anh ít khi chia sẻ chuyện tình cảm mà chỉ cập nhật khoảnh khắc đời thường.

Thay vào đó, sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1981 có nhiều dấu ấn khi đảm nhận loạt vai diễn có tính cách trái ngược, nội tâm sâu sắc trong các dự án phim như "Hot boy nổi loạn", "Vừa đi vừa khóc", "Con ma nhà họ Vương", "Vòng eo 56"... Sau thời gian dài đóng phim, Lương Mạnh Hải chuyển hướng sang vai trò đạo diễn và sản xuất phim nhưng chưa thực sự tạo được tiếng vang.

Anh xác nhận sẽ tham gia tiệc cưới của Minh Hằng

Dịp đám cưới của Minh Hằng, Lương Mạnh Hải đã nhận được thiệp mời. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh tấm thiệp và gắn thẻ tên của nữ ca sĩ.

Quý Bình

Quý Bình và Minh Hằng từng hợp tác chung trong dự án phim "Bao giờ có yêu nhau" và có nhiều cảnh tình cảm.

Quý Bình và Minh Hằng có nhiều cảnh tình cảm trong phim

Cuối năm 2020, nam diễn viên Quý Bình kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Ngọc Tuyền - một CEO giàu có trong lĩnh vực bất động sản, hơn anh 7 tuổi. Trước khi kết hôn, Ngọc Tuyền đã có 2 con riêng và rất kín tiếng trên mạng xã hội.

Hiện tại anh có cuộc sống viên mãn bên cạnh bà xã doanh nhân

Theo Quý Bình, Ngọc Tuyền là người phụ nữ giản dị, mộc mạc nhưng rất tinh tế, chu đáo khiến anh muốn gắn bó. Đến tháng 3/2022, anh thông báo bà xã đã sinh em bé nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên, nam diễn viên quyết giấu kín hình ảnh của con đầu lòng.

Rocker Nguyễn

Rocker Nguyễn là người tình của Minh Hằng trong phim “Sắc đẹp ngàn cân”. Khi nói về bạn diễn, người đẹp 8X hào hứng cho biết: "Đó là lần đầu tiên tôi được đóng cặp với một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, hào hoa, hát hay, đàn giỏi, nấu ăn rất ngon, nói chung là “đỉnh” như Rocker Nguyễn. Hơn nữa, cậu ấy đi học ở nước ngoài về nên cách đối xử với phụ nữ cực kỳ nhẹ nhàng".

Rocker Nguyễn và Minh Hằng

Anh chuẩn bị tham gia dự án phim "Móng vuốt"

Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp, Rocker Nguyễn là "nam thần" có tình trường đào hoa nhất nhì Vbiz. Anh từng hẹn hò nhiều mỹ nhân Việt như Văn Mai Hương, Mie Nguyễn, Ren Kaikai - nàng mẫu xinh đẹp người Trung Quốc,... Sau thời gian định cư ở Úc, anh trở về Việt Nam và góp mặt trong dự án điện ảnh "Móng vuốt" đóng cùng Tuấn Trần, Kaity Nguyễn.

Quốc Trường

Mới đây nhất, Quốc Trường và Minh Hằng "gây bão phòng vé" khi hợp tác trong dự án phim "Bẫy ngọt ngào". Không chỉ có nhiều cảnh quay tình cảm trên màn ảnh, ngoài đời hai người cũng là bạn bè thân thiết. “Tôi và Quốc Trường cũng có những cảnh nhạy cảm. Vì vậy trước khi quay, chúng tôi phải cùng nhau tập luyện rất nhiều. Tôi và Trường cũng thường xuyên nhắn tin trao đổi, trò chuyện về kinh doanh, về phim ảnh để tạo sự gắn kết với bạn diễn. Bởi nếu đóng chung mà giữa hai người diễn viên lúc nào cũng ngượng ngùng với nhau thì rất khó để truyền đạt được hết tinh thần, ý đồ của phim. Thế nên giữa tôi và Trường có thể gọi là trên mức tình bạn nhưng dưới mức tình yêu”, Minh Hằng chia sẻ trong buổi ra mắt phim.

Minh Hằng và Quốc Trường ở hậu trường phim "Bẫy ngọt ngào"

Quốc Trường tham gia shwobiz từ năm 2009 và đóng trong các phim như "Hạnh phúc có thật", "Đại gia đình", "Cung đường tội lỗi"... nhưng phải đến "Về nhà đi con" (2019), anh mới thật sự trở thành gương mặt quen thuộc với khản giả. Kể từ đó, sự nghiệp của anh phất lên như "diều gặp gió", liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình và điện ảnh đắt khách.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, anh còn lấn sân sang kinh doanh và gặt hái thành quả. Sau nhiều năm xây dựng thương hiệu, Quốc Trường hiện đã có hệ thống nhà hàng mì cay với hàng trăm chi nhánh trên khắp cả nước.

Quốc Trường là "quý ông" giàu có, điển trai của Vbiz

Nam diễn viên nhiều lần khiến công chúng ngưỡng mộ khi xuất hiện bên cạnh xế hộp sang trọng hay sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

Sở hữu ngoại hình điển trai, nổi tiếng, giàu có nhưng Quốc Trường vẫn độc thân. Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân nổi tiếng, nhưng anh đều lên tiếng phủ nhận.

Nguồn: http://danviet.vn/minh-hang-cuoi-pho-tong-nha-may-det-dan-nguoi-tinh-man-anh-vua-dep-vua-giau-th...Nguồn: http://danviet.vn/minh-hang-cuoi-pho-tong-nha-may-det-dan-nguoi-tinh-man-anh-vua-dep-vua-giau-thi-sao-502022136195424009.htm