Chú rể đại gia trèo thang hôn Minh Hằng, được 12 xe sang hộ tống trong lễ rước dâu

Thứ Hai, ngày 13/06/2022 10:42 AM (GMT+7) Chia sẻ

Minh Hằng lộng lẫy xuất hiện cùng dàn phù dâu trong lễ gia tiên ấm cúng và kín đáo.

Sáng 13/6, Minh Hằng và chồng doanh nhân làm lễ gia tiên tại nhà riêng ở quận 2, TP.HCM. An ninh xung quanh được thắt chặt, báo giới không được tiếp cận tác nghiệp.

Đội hình phù dâu xinh xắn và tươi tắn cũng xuất hiện từ sáng sớm để phụ giúp nữ ca sĩ sinh năm 1987. Đặc biệt, cả 6 nàng phù dâu đều là những gương mặt đình đám của showbiz như Khả Như, Khả Ngân, Emma Lê và Annie Thu Thuỷ (nhóm LipB). Ngoài ra, hai học trò của Minh Hằng tại chương trình "The Face 2018" là Như Mỹ và Trâm Anh cũng góp mặt.

Nhóm dâu phụ trò chuyện, trêu đùa vui vẻ và động viên Minh Hằng giải tỏa bớt căng thẳng trước sự kiện quan trọng. Cả 6 bông hoa xinh đẹp đều không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc, vui mừng cho Minh Hằng - người bạn, đàn chị thân thiết nhiều năm.

Minh Hằng diện áo dài truyền thống trắng tinh khôi, thiết kế lạ mắt, khoe nhan sắc trong trẻo.

Nữ ca sĩ thể hiện niềm vui hạnh phúc bên mẹ và dàn phù dâu.

Cô lén nhìn qua cửa sổ khi đàng trai đã đến nhà.

Khoảng 9h, dàn xe sang 12 chiếc đưa ông xã Minh Hằng cùng dàn rể phụ: Trương Thanh Long, Lương Mạnh Hải, Tôn Tuấn Kiệt, Trần Huy Anh, Trung Nguyễn… đến nhà ca sĩ Minh Hằng. Tuy nhiên, trước khi được gặp Minh Hằng, chú rể và dàn rể phụ phải trải qua hàng loạt trò chơi “khó nhằn”, khiến mọi người hào hứng.

Chú rể và dàn rể phụ phải vượt qua nhiều thử thách do nhà gái đưa ra.

Diễn viên hài Khả Như hết mình đưa ra các thử thách khó nhằn cho đàng trai.

Những phần thử thách về thể chất và trí tuệ mà Minh Hằng, dàn dâu phụ đưa ra làm phía đàng trai “dở khóc dở cười”, khiến không khí sự kiện thêm vui tươi và hạnh phúc. Sau khi vượt qua mọi trò chơi, phía chú rể, phụ rể cũng đã tiến vào bên trong.

Đặc biệt, chú rể quyết không để lộ mặt trước báo giới. Anh thực hiện thử thách leo thang lên lầu khiến nhiều người trầm trồ.

Minh Hằng cùng mẹ xuống nhà làm lễ gia tiên. Cô dâu rạng rỡ trong bộ áo dài màu trắng thướt tha. Không còn hình tượng mạnh mẽ và phóng khoáng thường thấy, nữ nghệ sĩ trong dịp đặc biệt này khoe nhan sắc dịu dàng cùng nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi.

Buổi lễ gia tiên được diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng. Gia đình 2 bên dành những phần quà, lời chúc phúc đến cặp đôi trai tài gái sắc. Minh Hằng và chồng cũng không giấu được sự xúc động trong ngày trọng đại này. Khoảnh khắc cả hai thực hiện từng nghi thức truyền thống trước bàn thờ tổ tiên, chia sẻ cảm nhận của bản thân… đem đến nhiều cảm xúc.

Lễ gia tiên của Minh Hằng và chồng đã được cả hai lên kế hoạch, chuẩn bị từ 3 tháng trước, ngay sau khi nữ ca sĩ nhận lời cầu hôn. Đặc biệt, toàn bộ khâu thiết kế tại buổi lễ gia tiên đều do Minh Hằng quyết định. Ông xã chiều chuộng theo mọi ý thích của sao phim “Bẫy ngọt ngào” và ủng hộ tất cả sự lựa chọn của cô.

Sính lễ của đàng trai

Không gian trang trí ở nhà gái

Đám cưới của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân sẽ diễn ra vào ngày 18/6, tại Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Theo Minh Hằng, cô và chồng sắp cưới luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Anh cũng thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho bạn gái. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống.

Đến thời điểm hiện tại, Minh Hằng vẫn chưa công khai chân dung chồng doanh nhân

Trong thiệp mời gửi khách dự đám cưới, Minh Hằng đưa ra 4 nguyên tắc: Xin đến sớm về muộn; Mặc đúng dress code; Thiệp mời là độ nhận diện quyết định; Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em.

Trước đó, thông tin về chồng sắp cưới của Minh Hằng cũng bị rò rỉ. Anh hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Vốn điều lệ của công ty cập nhật theo đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất vào ngày 08/05/2020 là 210 tỷ đồng. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Nguồn: http://danviet.vn/chu-re-dai-gia-treo-thang-hon-minh-hang-duoc-12-xe-sang-ho-tong-trong-le-ruoc-...Nguồn: http://danviet.vn/chu-re-dai-gia-treo-thang-hon-minh-hang-duoc-12-xe-sang-ho-tong-trong-le-ruoc-dau-502022136104223551.htm