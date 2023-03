Minh Hằng báo tin vui có con đầu lòng với chồng doanh nhân

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Minh Hằng gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái thông báo đã lên chức mẹ sau hơn nửa năm kết hôn với ông xã doanh nhân.

Minh Hằng chia sẻ hình ảnh ông xã để thông báo tin vui sau hơn nửa năm kết hôn

Cô viết: "Sau 3 chuyến bay mệt lả, suốt 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn thót tim mấy lần cùng bác sĩ, thì hôm nay, 3/3/2023, tôi xin trân trọng thông báo với toàn thể làng trên xóm dưới một tin hú hồn rằng, chồng tôi đã chính thức được bổ nhiệm chức vụ 'làm bố full-time' trọn đời và không được phép đòi tăng lương rồi nhé". Đính kèm thông tin là hình ảnh ông xã Minh Hằng cầm lá đơn xin làm bố, kèm hai bình sữa vô cùng hài hước. Lần này, giọng ca "Một vòng trái đất" vẫn giấu kín mặt ông xã.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Bạn bè, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng nữ nghệ sĩ. Trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi viết: "Chào mừng người chị Minh Hằng chính thức gia nhập hội mẹ bỉm sữa sau bao ngày chờ đợi". Diệu Nhi gửi gắm hai chữ: "Dễ thương". Khả Như bày tỏ: "Chúc mừng anh chị ạ! Yêu quá". Tóc Tiên viết: "Chúc mừng anh chị và cả nhà".

Hình ảnh của Minh Hằng khi thông báo tin vui bên Đông Nhi và Phạm Quỳnh Anh

Trước đó, sao nữ "Bẫy ngọt ngào" nhiều lần vướng tin đồn mang thai khi để lộ vòng 2 to tại một số sự kiện. Trước tin đồn, cô giữ im lặng.

Minh Hằng nhiều lần vướng tin đồn mang bầu

Đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra vào tháng 6/2022. Trong một lần phỏng vấn, nữ nghệ sĩ cho hay "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ. Sau hôn lễ Minh Hằng bận rộn với các dự án nghệ thuật, dự sự kiện. Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc ngọt ngào như đi ăn, đi du lịch lên mạng xã hội.

Được biết, nửa kia của sao nữ 8X hơn cô 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

