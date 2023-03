Lệ Quyên qua ống kính của tình trẻ kém 12 tuổi

Lệ Quyên luôn biết cách hâm nóng hình ảnh bằng những cách tạo dáng quyến rũ. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ hai tấm ảnh hot trên trang cá nhân cùng lời tự sự: "Nhan sắc là tài sản và vũ khí của đàn bà. Nhưng nên nhớ, không ai đẹp mãi theo thời gian...! Chỉ có trí tuệ và sự kiêu hãnh trong khí chất của đàn bà mới là sức hút hủy diệt, bất chấp thời gian. Nếu Quyên truyền cảm hứng cho các bạn, nhất định phải là người đàn bà như thế nhé".

Lệ Quyên đăng ảnh hot trên trang cá nhân, khẳng định: "Chỉ có trí tuệ và sự kiêu hãnh trong khí chất của đàn bà mới là sức hút hủy diệt"

Dù đã ở tuổi 42 nhưng Lệ Quyên vẫn sở hữu body nuột nà không thua kém các hot girl. Bạn bè đồng nghiệp và cư dân mạng liên tiếp để lại những bình luận khen ngợi hình ảnh mới của nữ ca sĩ. Quách An An viết: “Bé Quyên so hot”, Minh Quân khen ngợi: “Oách phết nhể!”, Mai Phước Hậu còn ghi: “Chấn động” về bức ảnh của Lệ Quyên.

Đáng chú ý là lời khen của người mẫu Lâm Bảo Châu. Tình trẻ kém Lệ Quyên 12 tuổi viết: “Mlem” và ngay lập tức được nữ ca sĩ đáp lời: "Vài tấm hình trung thực chụp đúng 2 phút xong".

Cư dân mạng hết lời khen body Lệ Quyên, tình trẻ có ngay động thái dưới bài viết

Trước đó, Lệ Quyên đăng clip vi vu với mục tiêu ngắm nghía đồ một chút chứ không mua. Vậy nhưng kết quả là nữ ca sĩ đã tậu về hơn 10 túi đựng đồ hàng hiệu, khiến Lâm Bảo Châu chỉ biết cười cho hay: “Cảm lạnh luôn”.

Từng chia sẻ với báo giới, Lệ Quyên cho biết việc chụp ảnh, xây dựng hình ảnh của cô là do một tay bạn trai lo lắng. Chính vì vậy, nhiều người phỏng đoán đây chính là những bức hình được tạo nên bởi nhiếp ảnh gia Lâm Bảo Châu. Cả hai cũng rất tâm đầu ý hợp trong cuộc sống và có sở thích tập luyện thể thao. Không khó để nhận ra từ ngày yêu nam người mẫu, Lệ Quyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm chỉ tập gym, giữ gìn vóc dáng.

Những bức hình qua ống kính của bạn trai được Lệ Quyên chia sẻ

Lệ Quyên từng chia sẻ Lâm Bảo Châu chịu nhiều thiệt thòi khi yêu cô bởi mọi người chỉ nhìn bề nổi mà không thấy sự hy sinh từ người bên cạnh. Về phía Lâm Bảo Châu, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu đặc biệt như vậy. Anh dành nhiều mỹ từ để nói về người bạn gái thông minh, quyến rũ, giỏi giang. Cặp đôi công khai hẹn hò từ tháng 2/2021 và nhận nhiều ủng hộ từ bạn bè, khán giả.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/le-quyen-qua-ong-kinh-cua-tinh-tre-kem-12-tuoi-a596126.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/le-quyen-qua-ong-kinh-cua-tinh-tre-kem-12-tuoi-a596126.html