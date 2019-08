MC 'Giọng hát Việt' lộ bụng lùm lùm sau 2 tháng cưới Phó trưởng phòng VTV4

Thứ Tư, ngày 28/08/2019 10:41 AM (GMT+7)

Phí Linh xinh đẹp rạng rỡ nhận lời chúc của dàn sao Việt vì sự xuất hiện của "mầm xanh" mới.

Giọng Hát Việt 2019 Sự kiện:

Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, MC Phí Linh bất ngờ chia sẻ chùm ảnh mới nhất và nhận được nhiều quan tâm của fan cũng như người thân bạn bè. Diện váy suông dài chấm gót nhưng cô vẫn khoe được vóc dáng gợi cảm. Đáng chú ý, vòng 2 nhô cao của Phí Linh khiến ai nấy đều để lại lời chúc mừng gia đình có "mầm xanh" mới.

Phí Linh dùng tiếng Anh viết chú thích cho loạt ảnh ghi dấu này: "Our life together has just begun You are part of me, my little one" (Tạm dịch: Cuộc sống của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Con là một phần của mẹ, con yêu bé nhỏ của mẹ".

MC Diễm Quỳnh cảm động nhắn nhủ Phí Linh: "Lá non yêu thế! Chúc mừng mẹ Lá!!". Diễn viên, MC Đan Lê và Hoa hậu Dương Thùy Linh cũng chia vui: "Tuyệt vời quá! Chúc mừng cô gái và gia đình nhé! ". Nhiều bạn bè khác cũng thốt lên: "Biết rồi nhá, ra dáng quá", "Hôm up ảnh muôn màu showbiz, cũng đoán đoán rùi".

Đáp lại những lời chúc phúc, Phí Linh xác nhận chuyện bầu bí: "Cảm ơn cô gái nhiều nhiều nhé. Hôm đấy mặt đã hơi mập rồi".

Phí Linh sinh năm 1989, là MC quen thuộc của khán giả truyền hình qua nhiều chương trình như Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, Thời trang và cuộc sống... Ngoài nhan sắc dịu dàng, phong cách thời trang cá tính, cô còn được yêu mến với lối dẫn dắt khéo léo và thông minh.

Ngày 14.6 vừa qua, MC Phí Linh đã tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, cùng sự góp mặt đông đủ của người thân hai bên gia đình và hàng trăm khách mời là đồng nghiệp, nghệ sĩ trong showbiz Việt.

Ông xã của nữ MC là Lê Hoàng Linh - Phó trưởng phòng tiếng Anh, Ban truyền hình Đối ngoại (VTV4) - Đài truyền hình Việt Nam. Trước khi thông báo hỷ sự, Phí Linh rất kín tiếng về đời tư. Vài ngày sau đám cưới, cô mới chia sẻ trên trang cá nhân về đám cưới bất ngờ và chồng mình.

"Mình báo mình cưới, bạn bè thân yêu ngã ngửa gần một nửa. Ai sẽ đủ tốt cho Phí Linh cá tính, bướng bỉnh, cầu toàn, cái đầu nào sắc lạnh hơn Linh và trái tim nóng hơn Linh?

Vậy mà cuối cùng người ấy lại xuất hiện bất thình lình, một người đáng yêu, chân thật, bình tĩnh trước tất cả ồn ào xung quanh một cô gái showbiz. Một người không cần cao lắm vẫn đủ che chở cho mình, không cần giàu có mà vẫn chăm sóc tận răng cho mình, không cần đẹp theo kiểu soái ca mà vẫn hút hồn mình vì nụ cười nhân hậu. Mà kể cả bỏ qua tất cả những điều này thì ông trời có lẽ đã cho mình linh cảm chính là người ấy, người đã chinh phục mình bằng tình yêu thương và thế giới nội tâm rộng lớn, nhân văn, thú vị của anh ấy", nữ MC chia sẻ.

Trong đám cưới cách đây hơn 2 tháng, chú rể cũng tâm sự, anh ấn tượng với Phí Linh khi theo dõi cô dẫn chương trình The Voice. Sau đó, anh lấy hết can đảm nhắn tin làm quen. Tình cảm của hai người đến rất nhẹ nhàng và gắn bó từ những điểm chung giản dị từ cuộc sống đến công việc.