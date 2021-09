Lý Liên Kiệt vướng tin đồn "ăn chặn" nghìn tỷ cũng chưa bằng sao nữ dính bê bối từ thiện này

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 10:37 AM (GMT+7)

Nhiều tên tuổi lẫy lừng Cbiz từng lao đao vì bê bối giao dịch mập mờ, ăn chặn tiền từ thiện.

Thời gian gần đây khi những bê bối về việc nghệ sĩ làm từ thiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trước đó, nhiều sao thế giới cũng gặp những sự cố "muối mặt" liên quan đến vấn đề này.

Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng trên màn ảnh Trung Quốc. Ngoài diễn xuất, tài tử điều hành quỹ từ thiện One Foundation - nhằm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và vùng bị thiên tai.

Lý Liên Kiệt làm từ thiện với quỹ One Foundation.

Năm 2008, vùng đất Nhã An thuộc tỉnh Tứ Xuyên xảy ra thảm họa động đất. Lý Liên Kiệt đã kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ trong 72 giờ, thu hút 450.000 người đóng góp với số tiền 400 triệu NDT (hơn 1,3 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, tháng 4/2014 trên mạng Weibo xuất hiện tài khoản đặt nghi vấn về việc Lý Liên Kiệt sử dụng sai số tiền đã quyên góp hỗ trợ nạn nhân của trận động đất Nhã An. Trong số 219 quỹ từ thiện thì One Foundation nhận được gần 400 triệu NDT nhưng chỉ mới giải ngân 40 triệu tệ.

Nam diễn viên bị tố "ăn chặn" tiền từ quỹ từ thiện.

Những con số có giá trị chênh lệch quá lớn khiến nhiều người nghi ngờ Lý Liên Kiệt đã "bỏ túi" tiền từ thiện. Sau đó, người điều hành quỹ là Dương Bằng đã kê khai chi tiết các khoản thu chi. Phần còn lại để dành cho những vấn đề sửa chữa, gia cố 5 ngôi trường sau thiên tai. Mọi việc còn trong quá trình cân nhắc, tính toán nên chưa thể đưa ra con số tổng kết cụ thể. Người này cũng cho biết các công trình lớn cần thời gian từ 1-2 năm mới hoàn thành chỉn chu.

Mặc dù người đại diện của nam diễn viên đã đưa ra những con số cụ thể, nhưng anh vẫn không thoát khỏi sự chỉ trích từ dư luận. Sau vụ việc này, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu chấn chỉnh các hoạt động từ thiện, Lý Liên Kiệt cũng phải nỗ lực lấy lại danh tiếng bằng cách điều hành quỹ One Foundation một cách minh bạch hơn với sự kết hợp của cơ quan kiểm toán độc lập.

Dương Mịch

Dương Mịch tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Không chỉ xây dựng hình tượng là một nữ nghệ sĩ đa năng, Dương Mịch còn được nhiều khán giả biết đến như một "nữ cường nhân" khi tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, năm 2018, Dương Mịch đã dính vào ồn ào "thất tín" và bị công chúng lên án kịch liệt.

Vụ bê bối lừa gạt từ thiện của Dương Mịch xuất phát từ lời hứa của cô vào tháng 10/2015. Thời điểm đó, Dương Mịch đóng phim "Tôi là nhân chứng" và tham gia buổi quảng bá phim tại Thành Đô. Dương Mịch đưa ra lời hứa hẹn sẽ quyên góp cho trường giáo dục đặc biệt ở đây 100 gậy và 50 máy đánh chữ dành cho trẻ em khiếm thị.

Nữ diễn viên bị tố hứa suông việc làm từ thiện

Thế nhưng, 3 năm trôi qua lời hứa không được thực hiện. Sau đó, một người đại diện tên là Lý Manh đã lên tiếng tố cáo nữ diễn viên. Phía Dương Mịch khẳng định đã chuyển tiền từ thiện, đổ lỗi cho Lý Manh ăn chặn ở giữa. Tuy nhiên, nữ diễn viên không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Ngay lập tức, phía Dương Mịch đã nhận sai và đưa ra lời xin lỗi vì sơ suất của mình. Nữ diễn viên sau đó cũng thực hiện lời hứa, gửi quà tặng tới trường học. Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Dương Mịch khiến cô bị chỉ trích thậm tệ. Do vậy, tháng 1/2019, Dương Mịch nhận được giải thưởng "Nhân vật có sức ảnh hưởng trong hoạt động từ thiện Tinh Quang", đã gây bất bình trong công chúng.

Lý Á Bằng

Lý Á Bằng là người đứng đầu một quỹ từ thiện mang tên Yên Nhiên Thiên Sứ để quyên góp, ủng hộ cho trẻ em mắc bệnh hở hàm ếch - dị tật bẩm sinh mà con gái anh là Lý Yên mắc phải. Ngày 8/1/2014, một khán giả đã đứng ra tố Lý Á Bằng biển thủ, ăn chặn số tiền 70 triệu tệ (246 tỷ đồng) từ quỹ Yên Nhiên Thiên Sứ.

Lý Á Bằng tổ chức một quỹ từ thiện để quyên góp, ủng hộ cho trẻ em mắc bệnh hở hàm ếch.

Theo một báo cáo kiểm toán, từ năm 2006 đến năm 2012 tổ chức này đã chi 114 triệu NDT và hỗ trợ phẫu thuật cho 8.525 em nhỏ. Tuy nhiên, người này tính toán và thấy rằng chi phí trung bình của mỗi cuộc phẫu thuật chỉ ở mức 5.000 NDT. Theo đó, Lý Á Bằng đã "bỏ túi" số tiền 70 triệu tệ (246 tỷ đồng).

Không chỉ vậy, người này còn tố quỹ của Lý Á Bằng tự ý nâng giá chi phí phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch lên tới 99.000 tệ (tương đương gần 350 triệu đồng), cao gấp 20 lần so với những ca phẫu thuật bình thường. Sự việc ồn ào tới tận khi Lý Á Bằng chính thức ra mặt phủ nhận, nam tài tử cho biết anh không hề "ăn chặn" tiền từ thiện của mọi người.

Thành Long

Hình ảnh nam diễn viên khi tham gia từ thiện tại một trường học.

Năm 2009, Thành Long đến trường trung học Bắc Xuyên (Tứ Xuyên) – nơi hứng chịu thảm hoạ động đất để chia buồn. Đồng thời, ông hứa với các giáo viên, học sinh nhà trường rằng sẽ trích một phần doanh phu phòng vé bộ phim "Đại Binh Tiểu Tướng" để quyên góp xây dựng trường.

Thế nhưng, suốt nhiều năm sau, nhiều người lật lại sự kiện này mới phát hiện ra, tập thể giáo viên và nhà trường chưa hề nhận được một khoản tiền nào từ phía nam diễn viên gạo cội. Sự việc đã ảnh hướng lớn đến tên tuổi của vua võ thuật màn ảnh Trung Hoa.

Hàn Hồng

Một nhân vật khác cũng liên quan đến vấn đề từ thiện đó chính là Hàn Hồng - bạn thân của Triệu Vy. Tháng 2/ 2020, một blogger đứng ra tố cáo quỹ "Nhất Tâm" của nữ ca sĩ vi phạm pháp luật. Blogger này cho hay, tổ chức từ thiện của Hàn Hồng hoạt động 20 năm qua thực chất là chiêu thức đánh bóng tên tuổi. Hàn Hồng bị blogger này lên án biển thủ, tham nhũng số tiền 300 triệu NDT4 (1.050 tỷ đồng) tiền quyên góp bất hợp pháp và không công khai việc sử dụng tiền quyên góp kịp thời theo quy định của pháp luật.

Bạn thân Triệu Vy - nữ ca sĩ Hàn Hồng vướng bê bối kêu gọi quyên góp bất hợp pháp.

Vào tháng 7/2021, nữ ca sĩ tiếp tục bị tố về khoản chênh lệch tiền từ thiện lên đến con số khủng 10,8 triệu USD khi đóng góp cho vùng lũ Hà Nam. Khán giả phát hiện số liệu bất thường trong giấy tờ kê khai từng khoản chi của Ái Tâm và danh sách đóng góp bao gồm tiền mặt và vật tư của các mạnh thường quân. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra vụ việc. Cuối cùng, Hàn Hồng đã thừa nhận sự chậm trễ trong việc kiểm toán và hứa sẽ khắc phục công tác này.

Vợ chồng Kanye West - Kim Kardashian

Cặp đôi thị phi của làng giải trí thế giới có 2 bê bối liên quan từ thiện khiến tên tuổi bị ảnh hưởng. Vào năm 2010, tổ chức từ thiện Kanye West Foundation của nam ca sĩ đã chi hơn 0,5 triện USD (hơn 11 tỷ đồng) cho rất nhiều khoản như trả lương nhân viên, chi phí phát sinh,.... Thế nhưng, trong số tiền đó không có bất cứ khoản nào dành cho các hoạt động từ thiện.

Vợ chồng mỹ nhân "siêu vòng 3" kêu gọi từ thiện để kiếm lời.

Đây không phải là lần đầu tiên Kanye West Foundation vướng vào lùm xùm gây tranh cãi. Năm 2009, chính tổ chức từ thiện này chi tới 553.826 đô la Mỹ (12,6 tỷ đồng) nhưng trong số đó, chỉ 583 đô la (13,2 triệu đồng) là thực sự dành cho các hoạt động cộng đồng.

Tương tự chồng cũ, Kim Kardashian cũng từng bị "bóc phốt" chuyện kêu gọi từ thiện để kiếm lời. Năm 2013, mỹ nhân "siêu vòng ba" bị tố đã giữ 90% lợi nhuận từ việc bán hàng quyên góp từ thiện trên eBay và chỉ trích 10% cho các nạn nhân trong siêu bão Haiyan ở Philippines.

Lady Gaga

Ngôi sao "Born this way" là một trong những nghệ sĩ rất tích cực hoạt động từ thiện. Trên trang web của mình, Lady Gaga đã kêu gọi người hâm mộ và những ngôi sao nổi tiếng khác mua chiếc vòng tay We pray for Japan, đồng thời quyên góp để cứu giúp các nạn nhân sau thảm họa động đất, sóng thần vào ngày 11/3/2011. Mỗi chiếc vòng có giá 5 USD (khoảng 114 triệu), cộng thêm 3,99 USD ((khoảng 91 triệu) tiền vận chuyển và 60 cent tiền thuế. Cũng trên trang web này, Lady Gaga cho biết tất cả số tiền thu được từ việc bán vòng tay sẽ được chuyển tới cho các nạn nhân ở Nhật.

Lady Gaga bị cho là bòn rút tiền từ thiện cứu giúp các nạn nhân sau thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, các luật sư cho biết nữ ca sĩ này đã đội giá lên trên mức thực tế và bỏ túi số tiền thừa đó, đồng thời không đưa ra con số cụ thể mà các nạn nhân sóng thần nhận được. Chính vì điều này mà khán giả bức xúc cho rằng, nữ ca sĩ chỉ đang cố gắng đánh bóng tên tuổi bằng hoạt động tưởng chừng như xuất phát từ trái tim.

Nguồn: http://danviet.vn/ly-lien-kiet-vuong-tin-don-an-chan-nghin-ty-cung-chua-bang-sao-nu-dinh-be-boi-...Nguồn: http://danviet.vn/ly-lien-kiet-vuong-tin-don-an-chan-nghin-ty-cung-chua-bang-sao-nu-dinh-be-boi-tu-thien-nay-5020219910362634.htm