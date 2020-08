Loạt sao nữ bị lộ clip nhạy cảm quay lén từ camera: Vì đâu nên nỗi?

Ngày càng có nhiều nghệ sĩ bị hacker tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội, đặc biệt là các sao nữ, khiến cho tâm lý họ bị ảnh hưởng một cách nặng nề.

Từ trước đến nay việc các nghệ sĩ bị xâm nhập tài khoản, tung những clip riêng tư lên mạng đã không còn xa lạ đối với khán giả. Sự việc xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, tên tuổi của các sao nữ, khiến cho họ bị suy sụp tinh thần, thậm chí nghĩ quẩn. Người trong cuộc đôi khi cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình huống cay đắng này.

Trong các sự việc sao nữ bị tung clip nhạy cảm, thì Amee là trường hợp xảy ra gần nhất và được cộng đồng mạng quan tâm rất nhiều.

Giọng ca “Anh nhà ở đâu thế” bị nhắc tên bởi đoạn clip cô tập thể dục, đùa giỡn với bạn bè trong phòng ngủ, vô tình để lộ nội y. Những hình ảnh này đang bị phát tán nhanh chóng ở nhiều trang mạng, với những lời bình phẩm trêu đùa, xúc phạm Amee khá nặng nề. Bên cạnh đó vẫn có rất nhiều ý kiến bênh vực và cho rằng ngôi sao nữ đang bị xâm phạm đời tư.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội, nữ ca sĩ tỏ ra suy sụp, khóc suốt đêm, liên tục xuống tinh thần và phải nhờ gia đình động viên. Theo nữ ca sĩ, clip này được quay cách đây vài năm khi cô còn nhỏ, chưa ý thức được lợi, hại và không có sự phòng bị.

Đại diện của nữ ca sĩ cho biết, đây là hành vi phạm pháp và sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp. “Hành vi xâm phạm đời tư và cố tình tấn công, hãm hại người vô tội là phạm pháp. Công ty sẽ nhờ pháp luật vào cuộc xử lý. Đồng thời chúng tôi tha thiết mong cộng đồng văn minh không lan truyền cũng như gay gắt lên án kẻ phát tán clip để không có thêm bất kỳ nạn nhân nào phải chịu cú sốc tinh thần và ám ảnh tâm lý cả đời.”

Trước Amee, người mẫu Ngọc Trinh bất ngờ tố giác hàng xóm vì đã quay lén toàn cảnh nhà mình cũng như bình luận khiếm nhã. Cô bị đăng tải các clip quay lén với nhiều hình ảnh ăn mặc thoải mái, dễ gây tranh cãi lên một ứng dụng mạng xã hội để câu view.

Ngọc Trinh đã đáp trả hành động trên bằng cách làm thủ tục kiện cáo với đầy đủ các bằng chứng và tuyên bố trên trang cá nhân để phía kia "chuẩn bị tinh thần".

Tuy nhiên sau đó, nhận thấy đối phương có thành ý hối lỗi, Ngọc Trinh quyết định không nộp đơn kiện ngay mà sẽ giữ lại những bằng chứng kia để răn đe bài học nhớ đời với những đối tượng có ý nghĩ xấu, xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

“Nữ hoàng nội y” nhấn mạnh: “Nếu từ đầu bạn chịu hợp tác và đừng thách thức thì chuyện đã quá đơn giản. Thấy bạn đã xoá hết những hình ảnh xâm phạm quyền riêng tư nên lần này Trinh sẽ báo luật sư ngưng khởi kiện bạn. Đây là 1 lời răn đe của Trinh dành cho bạn, nếu bạn còn tiếp tục thì hồ sơ khởi kiện và bằng chứng đã được phía luật sư chuẩn bị sẵn sàng có thể nộp lên toà bất kỳ lúc nào”.

Cuối năm 2019, ca sĩ Văn Mai Hương không khỏi bàng hoàng khi rất nhiều clip nhạy cảm của cô đã bị kẻ xấu đăng tải lên mạng xã hội một cách công khai.

Theo đó, kẻ xấu đã ăn cắp dữ liệu từ hệ thống máy ghi hình, đăng tải các đoạn clip nhạy cảm của nữ ca sĩ ở nhà riêng với mục đích xấu.

Đoạn clip dài hơn 5 phút quay lại cảnh Văn Mai Hương đang thay đồ trong không gian phòng khách của căn chung cư. Vốn dĩ đây là nơi sinh hoạt riêng nên cô thoải mái tháo hết quần áo, để lộ cơ thể. Đây là những khung hình được trích từ camera và kẻ xấu đã tung đến 5 video lên mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giọng ca “Nếu như anh đến” báo cáo lên cơ quan chức năng để họ nhập cuộc điều tra, riêng bản thân nữ ca sĩ giữ thái độ im lặng trước những chỉ trích về ngoại hình, những lời bàn tán khó nghe từ dân mạng. Cô stress nặng và từ chối mọi cuộc thăm hỏi. Dòng tin Văn Mai Hương gửi bạn bè sau sự cố bị hack camera “Em chỉ muốn chết thôi...“ khiến nhiều khán giả đau lòng.

Nhờ sự động viên, ủng hộ từ phía bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, Á quân Vietnam Idol 2010 dần lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến cho khán giả bằng tài năng nghệ thuật của mình.

Cũng trong năm 2019, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là cắt từ clip giường chiếu của “Hot girl World Cup” Trâm Anh. Cụ thể, thời điểm đó, trên trang cá nhân của Trâm Anh bất ngờ bị một số cư dân mạng comment ảnh nóng của một cặp nam nữ, trong đó, nữ chính có khuôn mặt được cho là giống với hot girl sinh năm 1996. Không chỉ đăng tải hình ảnh nhạy cảm, những người này còn kêu gọi mọi người “kết bạn để nhận video” hoặc “inbox để được nhận link full clip”.

Việc này đã khiến Trâm Anh chịu thiệt hại nặng nề về sự nghiệp. Hot girl 9X giữ im lặng giữa "bão" scandal. Cô khóa chức năng bình luận trên facebook, lặng lẽ ẩn bài đăng năm 2019. Trâm Anh cũng âm thầm nhấn nút like những comment hay status bênh vực cô.

Sau hơn ba tháng “ở ẩn”, Trâm Anh “tái xuất" trên mạng xã hội với bức ảnh được đăng tải trên instagram, kèm dòng chú thích bằng tiếng Anh: “Don’t hate what you don’t understand. Everything happens for a reason“. (Tạm dịch: Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó).

Dần dần, Trâm Anh bắt đầu trở lại showbiz, làm người mẫu ảnh và trang điểm cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp nổi tiếng. Hot girl 9X thể hiện hình ảnh vui vẻ, lạc quan khi tham gia các game show truyền hình thực tế phát trên YouTube. Ngoài ra, để thay đổi diện mạo mới mẻ hơn, Trâm Anh cắt tóc ngắn, vào Nam phát triển sự nghiệp, ngừng công việc dược sĩ.

Nói về sự cố, cô gái trẻ trải lòng: “Chỉ cần nghĩ mình đã may mắn thế nào khi trải qua rất nhiều kiếp nạn mới trở thành kiếp con người, hơn nữa lại còn lành lặn và đặc biệt lại được xinh đẹp... Chỉ cần nghĩ đến đây tôi lại thấy yêu đời, yêu cuộc sống thật nhiều. Sống để không uổng công sức được sinh ra làm người. Tôi đã làm được!”

Nếu hỏi Hương Tràm có quãng thời gian nào muốn quên đi nhất, chắc hẳn ca sĩ sẽ chỉ ra năm 2014 - một năm vô cùng u tối đối với cô. Liên tiếp các scandal nổ ra, đặc biệt clip lộ ngực khi nằm trên bàn phẫu thuật của Hương Tràm khiến dư luận một thời gian dài xôn xao.

Đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại toàn bộ quá trình chuẩn bị “dao kéo” như tháo khuyên tai, vẽ định vị trên mặt bằng bút… được một nhân viên dùng điện thoại ghi lại. Không những vậy, vào cuối clip khi Hương Tràm nằm xuống, ống kính còn ghi lại hình ảnh cô để lộ vòng một của mình.

Khi báo chí liên hệ, quán quân Giọng hát Việt đã khóc rất nhiều. Cô cảm thấy rất hoang mang, hoảng sợ và không biết ai đã tung đoạn clip này lên mạng.

Giọng ca “Em gái mưa” đã phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, đồng thời tỏ thái độ bức xúc khi nhân viên của thẩm mỹ viện tự ý đăng tải đoạn clip nhạy cảm lên mạng mà không có sự cho phép của mình. “Sau nhiều chuyện trước đây, em cũng không muốn làm rùm beng thêm sự việc lần này, nhất là khi bản thân câu chuyện chẳng có gì để ồn ào cả. Với những sự cố ngoài ý muốn như vậy, em chỉ mong mọi thứ sẽ trôi qua một cách êm đềm, nhẹ nhàng nhất có thể. Và với người đã tung đoạn clip trên, em hy vọng họ sẽ suy nghĩ kỹ hơn về hành động, trách nhiệm của mình trên cương vị là một y tá.”

