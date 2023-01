Hot girl Trâm Anh tuyên bố cứng rắn ngày cận Tết

Khi sắp tới Tết cũng là lúc nhà nhà đều phải dọn dẹp. Trâm Anh đã nói hộ nỗi lòng của không ít người con chỉ vì lạnh quá mà chưa thể dậy sớm. Cô nàng đành phải nói lời xin lỗi mẹ, xin lỗi gia đình và tự nhận: “Con bất hiếu”. Status vui vẻ hài hước của Trâm Anh đánh trúng tâm lý của nhiều người. Dễ dàng nhận thấy cô nàng đã có mặt tại quê nhà ở Thanh Hóa để đón Tết cùng gia đình. Sau khi than phiền về thời tiết giá lạnh, Trâm Anh bèn đăng loạt ảnh chụp ở TP. HCM trước đó với mong muốn xua tan cái lạnh. Vài ngày trước Tết, hot girl này còn chia sẻ lên trang cá nhân có dấu tích xanh: “Năm mới năm me. Mình xin phép thông báo. Từ giờ mình chỉ nhận kết bạn của chị em phụ nữ, bạn nữ nào kết bạn mình cũng đồng ý hết nha. Thêm nữa là các bạn nam trong Facebook mình nếu không cần thiết thì xoá mình luôn nha. Không chung chí hướng không chung con đường. Love you all (tạm dịch: Yêu tất cả các bạn)”. Đây là động thái cứng rắn của Trâm Anh trước việc một số comment tiêu cực xuất hiện trên Facebook của cô.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh xinh đẹp trong tối ngày 29 Tết. Chưa bàn tới bối cảnh ngập tràn sắc hoa với không khí Tết, riêng nhan sắc của nàng hậu cũng đủ khiến bức ảnh làm mê đắm người nhìn. “Lúc nào cũng như trong tranh”, một người bạn của Thu Thảo nhận xét. Ca sĩ Văn Mai Hương cũng xuýt xoa: “Chị đẹp hoài”. “Bà trùm” hoa hậu Phạm Kim Dung liền comment: “Năm nào 29 Tết cũng có một chiếc hình đẹp nao lòng thế này”, ngay sau đó Thu Thảo liền bật mí về bối cảnh của bức ảnh: “Dạ góc sống ảo của nhà người chị mỗi năm”.

Sau khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai – cầu thủ Đoàn Văn Hậu – lái xế hộp đưa về quê ăn Tết, người đẹp Doãn Hải My tiếp tục đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch Thái Lan đầu năm 2023. Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Đoàn Văn Hậu nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Chị đẹp Mỹ Tâm đăng loạt ảnh ngồi gói bánh tét, làm mứt dừa và trông nồi bánh như mọi năm ở quê nhà Đà Nẵng. Không những vậy, Mỹ Tâm còn đăng status thả thính: “Gói lòng anh mà được như gói bánh thì hay quá”. Ngay lúc đó, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện Mai Tài Phến có động thái chỉ follow (theo dõi) một tài khoản duy nhất là Mỹ Tâm. Dù nhiều lần rộ tin đồn hẹn hò nhưng cả hai chưa chính thức tuyên bố về chuyện tình cảm.

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ ngày Tết bận rộn dọn dẹp nhà cửa khi về quê tới mức quyết định không làm nail, không làm tóc, cũng không sắm sửa quần áo mới. Ngoài việc đăng ảnh diện trang phục đời thường giản dị với áo len cổ lọ, quần thể thao, H’Hen Niê còn bày tỏ đồng cảm với những người buôn quất, đào, mai ngày Tết.

Không cầu kỳ trong hình ảnh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 muốn dành trọn thời gian cho gia đình. Cũng vì muốn góp chút ít để những người buôn hoa ngày Tết có thể nghỉ sớm, cô đã mua rất nhiều cây cảnh về trang hoàng nhà cửa cho bố mẹ.

Một nàng hậu khác cũng gây chú ý không kém với nhan sắc mặt mộc đỉnh cao. Trong không khí chuẩn bị đón Tết, Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy chia sẻ loạt ảnh phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng và bày biện đồ đạc, hoa quả. Qua loạt ảnh dễ dàng nhận thấy nhan sắc tươi tắn của Thanh Thủy dù nàng hậu ăn vận rất đơn giản khi ở nhà.

Đây cũng là lần hiếm hoi người đẹp hé lộ về cơ ngơi của gia đình ở Đà Nẵng. Được biết bố của Thanh Thủy là một kỹ sư điện còn mẹ cô buôn bán nhỏ lẻ và làm nội trợ. Sau khi con gái đăng quang hoa hậu, bố của nàng hậu thẳng thắn cho biết gia đình không có điều kiện nên không có chuyện mua giải như đồn đoán.

Thanh Thủy hiện là sinh viên năm thứ hai khoa Ngôn ngữ Anh trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Nàng hậu sinh năm 2002, có chiều cao 1m75. Thanh Thủy đạt nhiều thành tích trong học tập, đồng thời từng là Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ, Á khôi 1 Học sinh Sinh viên Tài năng – Thanh lịch (Đà Nẵng) 2021.

