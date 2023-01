Chồng sắp cưới Diễm My 9X, bạn trai đại gia của Hồng Nhung giàu "khủng khiếp"

Gần cuối tháng 12/2022, Diễm My 9X bất ngờ được bạn trai doanh nhân cầu hôn khi hai người đang du lịch trên khinh khí cầu tại Australia. Ở độ cao 3000 ft (khoảng 920 mét), với chiếc nhẫn cầu hôn, Vinh Nguyễn đã khiến Diễm My không thể không gật đầu đồng ý. Cả hai quen nhau từ năm 2016, trải qua 6 năm bên nhau, cũng có lúc tạm chia tay để rồi lại quay lại gắn bó dù yêu xa.

Diễm My hé lộ cả hai cần thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới, bố mẹ của Vinh Nguyễn cũng không quá giục giã hai người bởi trước đó, cô đã được coi như con trong nhà. Sau khi mẹ của Diễm My qua đời, ba cô có cuộc sống riêng. Hiện tại Diễm My vẫn đi lại giữa hai bên gia đình bạn trai và nhà riêng của cô. Khi về chung một nhà, khối tài sản của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Diễm My là một tên tuổi sáng giá trên màn ảnh Việt Nam khi góp mặt trong nhiều dự án phim với các vai nữ chính. Bên cạnh đó, cô có lợi thế ngoại hình nên thường xuyên được các nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng” làm người đại diện hình ảnh. Khi mới 22 tuổi, Diễm My đã sắm cho mình chiếc Audi bạc tỷ. Cô nàng cũng thường xuất hiện với những bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá.

Trong khi đó, bạn trai của Diễm My có gia thế giàu sang. Anh từng theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Anh là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc. Sau thời gian ở nước ngoài, anh đã chuyển về Việt Nam sinh sống, làm việc. Gia đình anh có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng. Hiện tại anh cùng gia đình điều hành thêm một công ty xây dựng, một nhà máy cấp nước cùng dự án năng lượng điện mặt trời.

Mới đây nhất, nữ ca sĩ hải ngoại Hồng Nhung công khai bạn trai là một doanh nhân nổi tiếng. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ bởi sau đổ vỡ và từng trải qua biến cố vì lộ ảnh riêng tư, cô đã tìm được cho mình một bờ vai vững chắc làm điểm tựa. Bạn trai hiện tại của Hồng Nhung là doanh nhân Dominico Lê. Hai người bắt đầu hẹn hò khoảng 1 năm trở lại đây. Chỉ khi cảm thấy tình cảm chín muồi, Hồng Nhung mới tự tin chia sẻ tin vui với người hâm mộ.

Bạn trai của nữ ca sĩ là chủ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải ở Việt Nam và Mỹ. Anh hiện sáng lập 4 công ty ở Việt Nam và 2 công ty ở Mỹ. Anh khởi nghiệp tại Việt Nam, sau đó sang Mỹ mở rộng thị trường và thành lập thêm công ty dịch vụ. Hồng Nhung chia sẻ hai người quen nhau khi cô được lựa chọn là gương mặt đại diện cho công ty của anh. Cô nể phục bạn trai vì bản lĩnh bởi anh lập nghiệp từ sớm và 29 tuổi đã đạt được thành công.

Hồng Nhung hiện vẫn theo đuổi đam mê ca hát. Cô bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ. Hơn 10 năm trước, cô sang Mỹ sau khi vướng ồn ào. Trải qua 2 lần hôn nhân đứt gánh, cô là mẹ đơn thân của 2 con nhỏ. Trong khi đó, bạn trai cô cũng từng đổ vỡ và có 3 người con. Chính vì vậy, nữ ca sĩ cảm nhận thấy sự sẻ chia, đồng cảm giữa cô và bạn trai.

Nữ diễn viên Kathy Uyên cũng hé lộ về bạn trai doanh nhân trong năm 2022 vừa qua. Hai người có khoảng 2 năm yêu nhau trước khi bạn trai cầu hôn Kathy vào tháng 2. Giữa không gian thiên nhiên mênh mông trong một chuyến đi nghỉ dưỡng dịp đầu năm, anh Vũ Ly Việt đã chuẩn bị nhẫn cưới và bất ngờ quỳ gối cầu hôn bạn gái.

Kathy và bạn trai quen nhau một thời gian dài trước khi tiến tới tình yêu. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2020. Nữ diễn viên hạnh phúc khi được bạn trai sẻ chia và thường nấu những món ăn ngon dành tặng cô. Vũ Ly Việt là một CEO công ty agency (đại lý truyền thông quảng cáo) nổi tiếng về tư vấn và công nghệ. Anh sinh trưởng ở Canada, từng lọt vào danh sách Top 40 người dưới 40 tuổi có thành tích cao trong lĩnh vực marketing truyền thông do tạp chí Campain Asia bình chọn.

Trong khi đó Kathy Uyên hiện dành thời gian cho vai trò nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Cô điều hành trường dạy diễn xuất tại TP. HCM. Với nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, ngôi sao “Âm mưu giày gót nhọn” là cô giáo của nhiều diễn viên trẻ.

