Hồng Phương "Cả một đời ân oán" lột xác khác lạ sau thời gian "mất tích"

Thứ Sáu, ngày 05/02/2021 15:44 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên 38 tuổi khiến nhiều người không nhận ra vì nhan sắc khác lạ.

Hồng Phương là diễn viên quen thuộc ở lĩnh vực truyền hình phía Bắc. Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang đi lên, người đẹp bỗng "mất tích" khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây, Hồng Phương chia sẻ về lý do khiến cô "mất tích" khỏi màn ảnh.

Hồng Phương được đào tạo bài bản chuyên ngành diễn viên nhưng cô lại khá có duyên với vai trò người mẫu ảnh dù không sở hữu chiều cao lí tưởng. Vào những năm 2000, khi đó còn là sinh viên trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Hà Hội, Hồng Phương khá đắt show làm người mẫu ảnh.

Với nghề diễn viên, đặc biệt là diễn viên nữ thường không lấy chồng “quá sớm” để không vướng bận chuyện gia đình. Thế nhưng người mẫu Hồng Phương lại khác, cô quyết định và kết hôn khi ngoài 20 tuổi. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dành thời gian toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm riêng của mình.

Khi con cứng cáp, có thể tự lập được thì Hồng Phương mới tái xuất lại phim truyền hình như: Nếp nhà, Những công dân tập thể… Tác phẩm truyền hình cô đóng gần đây nhất chính là Cả một đời ân oán.

Về việc hoạt động nghệ thuật, Hồng Phương nói: “Khi còn là sinh viên, tôi thường xuyên được đi gọi đóng quần chúng nên ê kíp làm phim cũng đều khá thân quen. Khi có vai diễn phù hợp, thời gian rảnh thì tôi mới dám tham gia đóng phim. Với tôi, nghệ thuật là niềm đam mê nhưng gia đình với là ưu tiên số 1”.

Sở hữu ngoại hình gợi cảm, đặc biệt lại có kinh nghiệm với vai trò làm người mẫu nên Hồng Phương có phong cách thời trang khá bắt mắt. Tuy nhiên, khi hóa thân thành nhân vật trong phim Nếp nhà hay Những công dân tập thể, cô không ngại hóa thân thành tạo hình thôn quê để phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim.

Ở độ tuổi 38, Hồng Phương được nhận xét là trẻ đẹp so với tuổi. So sánh hình ảnh trước đây và hiện tại nhiều người hoài nghi phải chăng cô đã căn thiệp thẩm mỹ. Trước thắc mắc của cư dân mạng, Hồng Phương không ngần ngại thừa nhận: “Tôi có làm mũi và rằng còn tất cả là tự nhiên. Tôi làm mũi để cho gương mặt được thanh thoát nhưng không muốn lạm dụng thẩm mỹ. Tôi nghĩ, phụ nữ trẻ đẹp hơn chính là nhờ vào tinh thần. Tôi may mắn có chồng tâm lí, yêu thương và hơn hết tôi luôn nghĩ đến điều tích cực trong cuộc sống để tinh thần mình tốt nhất”.

Nói về kinh tế, nhiều người cho rằng cô đang có cuộc sống sung túc nên không còn đam mê nghệ thuật. Hồng Phương nói: “Tôi và chồng đều xây dựng từ hai bàn tay trắng. Tôi vốn là có kinh nghiệm làm người mẫu nên nhanh chóng nắm bắt được xu hướng thời trang. Vậy nên tôi mạnh dạn kinh doanh về lĩnh vực thời trang nên mọi thứ khá thuận lợi”. Nói về phương châm sống, nữ diễn viên tâm sự: “Trước khi đi ngủ, tôi bỏ lại tất cả những bộn bề cuộc sống để cho giấc ngủ sâu. Sáng dậy, tôi chăm chỉ tập thể thao và khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng. Tôi cũng muốn nhắn nhủ mọi chị em phụ nữ, mình phải yêu thương bản thân mình thật tốt thì mới có thể yêu người khác”.

Trong đợi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hồng Phương cũng muốn nhắn nhủ mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và phòng chống bệnh tốt nhất để bệnh dịch không lây lan.

