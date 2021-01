"Cô gái trăm triệu" Lê Thị Dần thay đổi lột xác sau 5 năm khiến Trấn Thành phát cuồng

Thứ Bảy, ngày 02/01/2021 15:10 PM (GMT+7)

Sau 5 năm, cuộc sống của người phụ nữ đến từ Thanh Hóa đã có nhiều thay đổi.

Lê Thị Dần nổi lên như một hiện tượng sau khi tham gia chương trình Thách thức danh hài mùa 2 (2015). Người phụ nữ đến từ Thanh Hóa nhanh chóng tạo cơn sốt với khán giả truyền hình bởi tiểu phẩm hài mộc mạc, đúng như cuộc sống thực tế ở một ngôi làng người Thái, nơi mình sinh sống.

Lê Thị Dần khi tham gia "Thách thức danh hài" mùa 2

Cô xuất sắc vượt qua các vòng thi, chọc cười hai giám khảo và giành giải thưởng 100 triệu đồng. Đây là thí sinh chiếm sóng nhiều nhất lịch sử gameshow trên HTV, tổng thời lượng chị xuất hiện gần 25 phút.

Trước khi nổi tiếng, "ngôi sao vi diệu" sinh hoạt trong hội phụ nữ ở thôn, kiếm sống bằng nghề làm kẹo nhãn, chăn nuôi, bán điếu cày, chè và phụ chồng cắt tóc. Người phụ nữ 43 tuổi có 2 con gái, con cả học đại học, bé út vừa vào tiểu học. Sau 5 năm kể từ cuộc thi Thách thức danh hài, cuộc sống của Lê Thị Dần đã có nhiều thay đổi khiến nhiều người bất ngờ.

Hình ảnh mới được khen ngợi trẻ trung của "cô gái trăm triệu" Lê Thị Dần

Mới đây, trên trang cá nhân, "cô gái trăm triệu" chia sẻ hình ảnh mới nhất thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong ảnh, cô khoe bộ tóc mới ngắn hơn nhưng trẻ trung và thời thượng hơn. Đặc biệt, cô cũng nhuộm một chút màu nhẹ nhàng để gương mặt tươi sáng hơn. Bản thân Lê Thị Dần rất ưng ý với tạo hình mới của mình. Nhiều người hâm mộ cũng để lại lời khen ngợi đến cô: "Tóc mới xinh quá", "Xinh hết nấc luôn ạ", Trẻ đẹp quá", "Để kiểu tóc này trẻ và đẹp quá bạn ạ"....

Dù đã lên chức bà ngoại nhưng cô luôn được khen ngợi vì sự trẻ trung hơn so với tuổi

Không những thế, Lê Thị Dần cũng dần thay đổi phong cách ăn mặc, từ trang phục, đầu tóc cho đến cách trang điểm để liên tục làm mới bản thân. Khi tham gia các buổi biểu diễn, Lê Thị Dần chú ý ăn mặc chỉn chu và trang điểm cẩn thận. Không ít lần cô diện váy trễ vai, xẻ cổ sâu thu hút nhiều ánh nhìn. Ở ngoài đời, cô cũng để ý đến cách ăn mặc để giữ gìn hình ảnh bản thân. Dù đã lên chức bà ngoại nhưng ngoại hình của cô nhận được nhiều lời khen ngợi trẻ trung.

Cô tâm sự được nhiều lời mời phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không đồng ý

Điều này khiến không ít người đồn đoán rằng “cô gái trăm triệu” đã "đụng chạm" dao kéo. Liên hệ với nữ diễn viên xuất thân từ gameshow nổi tiếng, cô phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Lê Thị Dần cho hay: "Tôi chỉ thay đổi kiểu tóc thôi chứ khuôn mặt vẫn y nguyên, chưa đụng chạm gì hết". Cô cũng từng chia sẻ những bức hình từ hàng chục năm trước để chứng tỏ nhan sắc hoàn toàn tự nhiên.

Ông xã cũng chính là quản lý của cô

Lê Thị Dần khẳng định rằng sự “khác lạ” mà mọi người đồn đoán bắt nguồn từ việc thay đổi kiểu tóc, cách trang điểm và ăn mặc của cô mà thôi. So với hình ảnh khi lên truyền hình, Lê Thị Dần ngoài đời trẻ trung hơn vì khi lên ti vi cô đã hóa trang cho phù hợp với vai diễn. Cô từng tâm sự: "Tôi ở ngoài đời so với trên truyền hình khác hẳn, ai gặp cũng bảo tôi rất là trẻ, mà sao trên truyền hình lại già thế. Tôi vẫn nói đùa, tại truyền hình làm tôi già đi đấy (cười). Nhiều người còn nói, có tiền có khác, nhưng thật ra, trước khi tham gia chương trình Thách thức danh hài, tôi có già có xấu như trên truyền hình đâu. Đó chỉ là do tôi hóa trang già như thế.

Đến Trấn Thành và các nghệ sỹ khi nhìn thấy tôi ngoài đời vẫn khen trẻ mà. Hàng ngày, khi không đi diễn, tôi ăn mặc đơn giản thoải mái, màu sắc tươi sáng trẻ trung. Chỉ có khi đi diễn mới hóa thân vào nhân vật để ăn mặc phù hợp thôi".

Vợ chồng Lê Thị Dần rất tình cảm, thường xuyên thể hiện sự quan tâm nhau

Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh khi đi diễn hoặc đời thường để giao lưu cùng người hâm mộ. Đặc biệt, cô thường xuyên đăng tải ảnh cùng ông xã. Cả hai vô cùng tình cảm, thường xuyên thể hiện những hành động quan tâm, yêu thương nhau. Cô từng tiết lộ rằng trước đây không biết sử dụng mạng xã hội, thế nhưng sau đó nhờ sự giúp đỡ của ông xã nên đã biết cách dùng nó để giao lưu, chia sẻ: "Chồng tôi lập Facebook giúp tôi làm quen sử dụng để khoảng cách giữa mình và những người yêu quý không còn xa nữa. Tôi tích cực chia sẻ hình ảnh, hoạt động lên trang cá nhân để mọi người tiện theo dõi" - chị kể.

5 năm qua, Lê Thị Dần vẫn đều đặn đi diễn, xuất hiện trên truyền hình trong một số chương trình gameshow, đóng hài Tết, tham gia phim… Khi không đi diễn, cô cùng chồng thành lập kênh YouTube và phát triển theo hướng các nội dung hài hước nhưng mang tính nhân văn cao.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-tram-trieu-le-thi-dan-thay-doi-lot-xac-sau-5-nam-khien-tran-thanh-phat-...Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-tram-trieu-le-thi-dan-thay-doi-lot-xac-sau-5-nam-khien-tran-thanh-phat-cuong-5020212115113764.htm