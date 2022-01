Hoài Linh trở lại showbiz, đồng nghiệp, khán giả liền nói 1 câu bất ngờ

Trải qua năm 2021 đầy “sóng gió”, Hoài Linh gây bất ngờ khi trở lại làng giải trí.

Sau ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ miền Trung và liên tục bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trong các video livestream, Hoài Linh dường như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Anh cũng không đăng tải bất cứ thông tin nào lên các trang mạng xã hội trong nhiều tháng qua. Gần nhất là hồi đầu tháng 8.2021, nam danh hài xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột.

Đầu năm 2022, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh trở lại nghệ thuật khi nhận lời tham gia vở kịch “Lạc giữa biển người” đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Như vậy, sau 7 tháng ở ẩn, nam danh hài đã chịu tái xuất.

Vở kịch "Lạc giữa biển người" có sự tham gia của nghệ sĩ Hoài Linh

Theo NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội sân khấu TP. HCM, khi nhà hát gửi lời mời, Hoài Linh đã đồng ý tham gia vì anh vốn mê diễn kịch. “Lạc giữa biển người” sẽ được công diễn vào 7/1/2022, ngoài Hoài Linh còn có nhiều diễn viên nổi tiếng như Việt Hương, Khương Ngọc, Hồng Trang, Huỳnh Tiến Khoa, Thanh Hiền...

Trong “Lạc giữa biển người”, Hoài Linh vào vai ông chủ nhà trọ tốt bụng, nghệ sĩ Việt Hương đảm nhiệm vai bà bán ve chai dễ thương. Tuy nhiều vấn đề xảy ra nhưng cuối cùng, tình thương đã hóa giải mọi thứ. Tác phẩm là câu chuyện dung dị, phản ánh một góc nhỏ trong cuộc sống của người lao động.

Khi nhiều nghệ sĩ chia sẻ poster của vở kịch thì Hoài Linh vẫn giữ động thái im lặng, không chia sẻ bất cứ thông tin nào về cuộc hội ngộ với khán giả lần này.

Hoài Linh chính thức trở lại sau 7 tháng ở ẩn

Ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai ruột của Hoài Linh đã đăng tải poster của vở kịch “Lạc giữa biển người” kèm chia sẻ: "Sau một năm với nhiều sự ra đi mất mát của người thân, em mong anh 4 sẽ tìm thấy sự thăng hoa của mình trên ‘thánh đường’”. Ngoài ra, Dương Triệu Vũ cũng cho biết rất thích biểu cảm của anh trai trên poster: "Em thích kiểu lườm này của anh nè". Ngay sau bài đăng của Dương Triệu Vũ, nhiều sao Việt như Trịnh Kim Chi, Vy Oanh, Lê Hiếu... đã vào bình luận chúc mừng.

Trước đó, ca sĩ Quách Tuấn Du vui mừng viết: “Trời cao có mắt. Anh Hoài Linh đã được giải oan. Ở hiền gặp lành. Những ai vu khống rồi sẽ đền tội thích đáng, tôi tin pháp luật Việt Nam sẽ làm sáng tỏ hơn, trả lại danh dự cho anh và những nghệ sĩ bị lôi vào cuộc vì chuyện này trong gần 1 năm qua…”.

Diễn viên Hiếu Hiền bày tỏ: “Vui lắm. Chỉ mong cả gia đình yêu chia sẻ để lấy lại uy tín cho anh Bốn nha. Em cầu chúc cho anh được nhiều sức khoẻ và bình an”.

Quách Tuấn Du và nghệ sĩ Hoài Linh

Ngoài nghệ sĩ, đa số khán giả cũng bày tỏ sự ủng hộ danh hài Hoài Linh khi trở lại với sân khấu. “Vui quá, Hoài Linh đã trở lại. Chúc chú sức khỏe và luôn giữ sự nhiệt huyết với nghề”; “Tôi luôn ủng hộ Hoài Linh, một người gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật gần 30 năm”…

Cuối tháng 12.2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”, Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

Sau kết luận của cơ quan chức năng, trên các diễn đàn mạng, chủ đề nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện vẫn là đề tài nóng được dư luận bàn tán rôm rả. Một số ý kiến cho rằng dù được "minh oan" trong việc bị tố ăn chặn 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung vào cuối năm 2020, thì hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khó lấy lại lòng tin của công chúng.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều tin đồn không có căn cứ như “Hoài Linh trốn sang Mỹ để tránh bão sao kê”; “Sức khỏe Hoài Linh suy yếu”; “Gia đình bí mật đưa Hoài Linh sang Mỹ”....

Trao đổi với chúng tôi, quản lý nghệ sĩ Hoài Linh bác bỏ thông tin nam danh hài đã trốn sang Mỹ để né tránh ồn ào. Người đại diện khẳng định, Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam và sức khỏe bình thường. “Hiện anh Linh vẫn ở Việt Nam. Thông tin anh Linh trốn sang Mỹ là bịa đặt, sai sự thật”, quản lý nam danh hài nói.

