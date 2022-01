Duy Phương, Thương Tín thời ăn chơi khét tiếng: Danh tính 2 mỹ nhân ngồi cạnh gây bất ngờ

Thứ Ba, ngày 04/01/2022 08:56 AM (GMT+7)

Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Duy Phương, Thương Tín giàu có, nổi tiếng ăn chơi nhưng khi về già lại sống cảnh cực khổ.

Thời gian qua, cuộc sống của danh hài Duy Phương và diễn viên Thương Tín nhận được sự quan tâm của khán giả. Nếu Duy Phương trắng tay sau nhiều lần kinh doanh và hiện bán bánh bèo kiếm sống qua ngày thì Thương Tín phải ở nhà thuê, sức khỏe suy yếu sau nhiều lần đột quỵ...

Hình ảnh hiện tại của Duy Phương và Thương Tín

Khoảnh khắc Duy Phương và Thương Tín cùng xuất hiện trong bức ảnh chụp vào thời điểm sự nghiệp của cả hai đang ở đỉnh cao vừa được khán giả chia sẻ lại. Thông qua hình ảnh có thể thấy, 2 nghệ sĩ trông rất phong độ, ăn mặc thời thượng, hợp thời. Đặc biệt, ngồi cạnh cả hai là Diễm My – nữ hoàng ảnh lịch nổi tiếng và nghệ sĩ Lê Giang khi mới chập chững vào nghề diễn.

Diễm My và Thương Tín từng yêu nhau được 2 năm. Nữ hoàng ảnh lịch thừa nhận cô là người chủ động “tấn công” nam tài tử điển trai. “Thời điểm năm 1980, tôi luôn cảm nhận nếu mình không chiếm được trái tim của người đàn ông này thì sẽ là một điều đáng tiếc trong cuộc đời. Thế là tôi "tấn công" thôi. Song khi đến bên nhau, tôi nhận ra anh ấy không thuộc về mình một cách trọn vẹn. Tôi chủ động rút lui. Cả hai kết thúc nhẹ nhàng, không có gì quá ồn ào”, Diễm My tâm sự. Về sau, Thương Tín và Diễm My nhiều lần tái ngộ trong các sự kiện. Cả hai vẫn vui vẻ và dành sự tôn trọng lẫn nhau.

Khoảnh khắc hiếm hoi Thương Tín và Duy Phương thời kỳ điểm cao của sự nghiệp

Trong khi đó mối tình giữa Duy Phương và Lê Giang từng gây nhiều ồn ào. Cách đây vài năm, nữ nghệ sĩ lên sóng truyền hình tố từng bị chồng cũ đánh đập, có những hành động đi quá giới hạn. Sau đó, nam danh hài bày tỏ sự búc xúc và lên tiếng phủ nhận mọi thông tin tiêu cực từ Lê Giang. Anh còn khởi kiện đơn vị sản xuất chương trình để đòi lại công bằng cho bản thân.

Thời hoàng kim, Duy Phương ăn nên làm ra, đắt show nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Nam nghệ sĩ từng cho hay, cát-xê một show của ông có thể mua được 7 chỉ vàng. Nếu biết tích góp, ông có thể tậu được cả chục căn nhà.

Từ danh hài có trong tay khối tài sản “khủng”, Duy Phương mất sạch tất cả vì "vung tay quá trán", khi có tiền lao vào "kiếp đỏ đen". Kể từ đó, cuộc sống của nam nghệ sĩ thay đổi hoàn toàn, sự nghiệp "tuột dốc không phanh", nợ nần, trắng tay. Có lần, con trai Duy Phước tiết lộ rằng bố anh "dính" phải một "cú" nợ quá lớn, thua cá độ, nợ ngày càng nhiều nên bị áp lực và bỏ việc.

Duy Phương trắng tay vì cờ bạc...

Về Thương Tín, anh cũng không kém cạnh Duy Phương. Thời trẻ nam tài tử khá phong lưu và đào hoa, không những mạnh tay chi 3 cây vàng một đêm để mua vui, liên tục sắm xe sang, hàng hiệu mà còn hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng như Diễm My, đệ nhất mỹ nhân Thẩm Thúy Hằng,… Cho tới nay, nam diễn viên đã có 4 người vợ nhưng chưa từng một lần tổ chức đám cưới, trẻ nhất là người vợ thứ tư, kém ông 32 tuổi.

Từ sau scandal đánh bạc bị công an bắt giữ, Thương Tín dường như mất trắng tài sản chỉ sau một đêm, sự nghiệp xuống dốc không phanh, phải về quê sinh sống. Sau khi cô con gái nhỏ chào đời, nam diễn viên quyết định quay lại đóng phim, một mình thuê nhà trọ ở TP.HCM để thuận tiện cho công việc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều tháng qua ông dường như không có thu nhập. Nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp cho ông hàng trăm triệu. Hiện ông làm thêm nghề shipper để kiếm sống.

Nguồn: http://danviet.vn/duy-phuong-thuong-tin-thoi-an-choi-khet-tieng-danh-tinh-2-my-nhan-ngoi-canh-ga...Nguồn: http://danviet.vn/duy-phuong-thuong-tin-thoi-an-choi-khet-tieng-danh-tinh-2-my-nhan-ngoi-canh-gay-bat-ngo-502022418574948.htm