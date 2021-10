Hồ Văn Cường sau lùm xùm tiền cát-xê: Nhận được lời mời hợp đồng 10 tỷ?

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 09:40 AM (GMT+7)

Hồ Văn Cường trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội ngay cả trong những ý kiến của các sao Việt.

Hồ Văn Cường trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội ngay cả trong những ý kiến của các sao Việt. Nếu như Trang Trần, Quế Vân công khai chỉ trích thì một số sao Việt như Lê Giang, Nguyên Vũ, Tóc Tiên đã lên tiếng mong mọi người hãy cho Hồ Văn Cường được bình yên.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên để lại bình luận bảo vệ cho Hồ Văn Cường dưới bài viết của một thành viên ban tổ chức chương trình Vietnam Idol Kids mà giọng ca nhí từng tham gia. Tóc Tiên thắc mắc: “Em chỉ không hiểu nổi sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé”. Ngay sau bình luận đó, để tranh gây tranh cãi, Tóc Tiên đã quyết định khóa trang Facebook cá nhân.

Tại Vietnam Idol Kids 2016, Tóc Tiên là Ban giám khảo còn Hồ Văn Cường là thí sinh.

Nam ca sĩ Nguyên Vũ là một trong những người bạn thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung mong khán giả không nặng lời với Hồ Văn Cường. Theo anh mọi việc đã được giải quyết xong, anh mong sự việc có thể khép lại để Phi Nhung yên tâm nhắm mắt. “Vấn đề của Hồ Văn Cường đã giải quyết xong. Tiền đi hát của em ấy sẽ chuyển vào sổ tiết kiệm do mẹ em ấy đứng tên. Bên cạnh đó em còn được nhận 500 triệu tiền mặt do mẹ Phi Nhung cho riêng. Vậy là mọi chuyện nên khép lại tại đây hãy để người đã mất an lòng ra đi. Mong mọi người cũng đừng nặng lời với em ấy vì giờ này chắc tâm lý mất đi người thân yêu, mất đi chỗ dựa tinh thần cũng khiến em ấy hoang mang trầm cảm rồi... Hãy vị tha bao dung như đúng tinh thần mà người mất lúc còn sống đã làm... Tất cả vì tình yêu thương... An nghỉ Phi Nhung yêu nhé ....”.

Nguyên Vũ là một người bạn thân thiết với Phi Nhung lên tiếng

Nghệ sĩ Lê Giang cũng đồng tình với Nguyên Vũ: “Vậy đi, người mất đi, người ở lại, hãy để mọi chuyện êm xuôi, cho Phi Nhung nhẹ lòng, cho gia đình Cường sống bình yên, nghe mà vui”.

Giữa lúc sự việc của Hồ Văn Cường còn gây xôn xao, mạng xã hội bất ngờ với thông tin một nha khoa thẩm mỹ có tiếng đăng tải trên trang Fanpage với mong muốn mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh với hợp đồng 5 năm, mỗi năm trị giá 2 tỷ đồng. "Dược phẩm hân hạnh mời Hồ Văn Cường làm đại sứ hình ảnh, cát-xê 2 tỷ đồng/năm, hợp đồng 5 năm. Thanh toán trước một năm sau ngày ký hợp đồng. Ai giúp em liên hệ với Hồ Văn Cường đấy ạ" – Fanpage này ghi. Ngay phía dưới rất nhiều bình luận trái chiều xoay quanh, người phản đối, người ủng hộ.

Một nha khoa thẩm mỹ có tiếng đăng tải trên trang Fanpage

Sau lùm xùm về cát-xê, Hồ Văn Cường được – mất với vai trò của một ca sĩ độc lập, không còn liên quan tới công ty của mẹ Phi Nhung. Đại diện phía cố ca sĩ cũng đã thống nhất với gia đình Hồ Văn Cường để em ra riêng như nguyện vọng của em. “Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi" – đại diện cố ca sĩ Phi Nhung lên tiếng.

Cư dân mạng cho rằng việc Hồ Văn Cường có thêm những cơ hội khi em đã 18 tuổi là điều giúp em tự lập. Bên cạnh đó không ít ý kiến nhận định giọng ca nhí sẽ gặp không ít khó khăn khi không có người hỗ trợ, nhất là giờ đây mẹ nuôi Phi Nhung đã qua đời.

Nguồn: http://danviet.vn/ho-van-cuong-sau-lum-xum-tien-cat-xe-nhan-duoc-loi-moi-hop-dong-10-ty-50202112...Nguồn: http://danviet.vn/ho-van-cuong-sau-lum-xum-tien-cat-xe-nhan-duoc-loi-moi-hop-dong-10-ty-50202112109388150.htm