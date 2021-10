Hồ Văn Cường đến ngân hàng làm điều này sau khi nhận bàn giao tiền từ quản lý Phi Nhung

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 17:53 PM (GMT+7)

Hình ảnh giọng ca nhí làm thủ tục ở ngân hàng được ê-kíp Phi Nhung chia sẻ.

Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, lùm xùm tiền bạc giữa công ty quản lý và Hồ Văn Cường tiếp tục trở thành tiêu điểm của dư luận. Dù đã liên tục có những chia sẻ, giải thích và cả hình ảnh trao tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường nhưng ê-kíp Phi Nhung vẫn nhận về các ý kiến trái chiều. Nhiều tài khoản mạng cho rằng nhóm quản lý chỉ chụp ảnh cho có chứ thực chất vẫn chưa trao tiền cho giọng ca nhí gốc Tiền Giang. Chiều 12.10, cộng đồng mạng càng thêm xôn xao khi một kênh YouTube bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi âm cuộc nói chuyện được cho là giữa ông Mười - cha của Quán quân “Thần tượng âm nhạc nhí” - với một người phụ nữ về vấn đề này.

Gia đình Hồ Văn Cường trong buổi nhận tiền từ phía công ty

Trước những thông tin gây tranh cãi, ê-kíp của cố ca sĩ Phi Nhung đã lên án một kênh truyền thông “bẩn” bất chấp câu like, câu view, đánh vào tâm lý tò mò của dân mạng, sản xuất nội dung sai sự thật. Dù đã dự tính được những tình huống sẽ phát sinh nhưng phía công ty vẫn không ngăn được một số thành phần lợi dụng điểu này để trục lợi trên mạng xã hội.

Cụ thể, đại diện ê-kíp Phi Nhung lên tiếng làm rõ về lời vu khống trên mạng xã hội rằng, hình ảnh nhận tiền là trò lừa đảo: “Đoạn clip lan truyền của kẻ lạ mặt và người ẩn danh nào đó, vu oan rằng ông Mười nói này nói kia, hình chụp cho có vậy thôi chứ không nhận được tiền. Sai lầm của quý ông là muốn nằm ở gầm giường nhưng lại không được vào nhà nên không hiểu hết ngóc kẹt hiểu chưa?”.

Mẹ Hồ Văn Cường rút tiền từ sổ tiết kiệm đưa cho con trai

Bên cạnh đó, quản lý giọng ca “Bông điên điển” cũng chia sẻ hai đoạn video kèm theo hình ảnh hai mẹ con Hồ Văn Cường đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân và trực tiếp đứng tên. “Số tiền đó Hồ Văn Cường đã mở tài khoản cá nhân riêng và đứng tên Hồ Văn Cường, cháu muốn dùng vào việc gì thì tùy cháu. Nếu không giúp ích gì được cho xã hội thì đừng làm loạn mà tung đại một đoạn nói chuyện của hai người lạ mặt nào đó, rồi kêu là cha Hồ Văn Cường nói nhé. Sổ tiết kiệm của chị Thu đã đi rút và trao lại tiền giải thưởng cho cháu Cường, hình chụp đi rút tiền”, đại diện ê-kíp cho biết.

Trong đoạn clip, mẹ ruột giọng ca sinh năm 2003 cũng tỏ vẻ bất ngờ trước đoạn nói chuyện của người đàn ông được cho là chồng mình nói về việc không nhận được tiền. Bà khẳng định đã nhận đủ số tiền từ công ty. Hình ảnh chia sẻ cũng cho thấy, mẹ Hồ Văn Cường ra ngân hàng rút tiền giải thưởng quán quân “Giọng hát Việt nhí” từ sổ tiết kiệm để đưa cho con trai quản lý trong tài khoản cá nhân đứng tên mình.

Hình ảnh Hồ Văn Cường mở tài khoản ở ngân hàng

Cuối cùng, đại diện ê-kíp giải thích việc gia đình giọng ca gốc Tiền Giang chưa rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung không phải là do chưa nhận đủ 180 triệu tiền thưởng như tin đồn trên mạng xã hội. Lúc sinh thời, Phi Nhung đã từng dặn dò về việc con trai nuôi được tự do quyết định đi hay ở. Vì thế, nhóm ê-kíp chỉ giải quyết trên phương diện công việc, không can dự vào chuyện riêng tư của gia đình Hồ Văn Cường.

Về phía Hồ Văn Cường, giọng ca trẻ cho biết đã trả lại các tài khoản mạng xã hội cho công ty và dừng hợp tác kể từ đây. Nam ca sĩ muốn tập trung cho việc học và trau dồi cho sự nghiệp tương lai.

