Hồ Quang Hiếu sắp cưới diễn viên kém 12 tuổi – là tình cũ của ca sĩ Jack?

Trong dịp tái xuất làng nhạc sau 3 năm im ắng bằng MV “Vụn vỡ”, Hồ Quang Hiếu gây bất ngờ khi tiết lộ đang yêu bạn gái diễn viên được 3 tháng. Anh cũng xác định sẽ làm đám cưới trong năm nay. “Ở bạn gái có sự đồng cảm, chia sẻ và tôi muốn gắn bó dài lâu…”, anh nói.

Trước thông tin này, trên mạng xã hội, nhiều khán giả đồn đoán diễn viên Thiên An là bạn gái mới của Hồ Quang Hiếu. Tháng 3/2022, cả hai cũng vướng tin hẹn hò sau khi mặc trang phục cưới và có những cảnh diễn thân mật, quấn quýt với nhau trên bãi biển Vũng Tàu khi quay MV “Nơi em mãi mãi là bình yên” của Hồ Quang Hiếu.

Thiên An sinh năm 1998 là bạn gái cũ ca sĩ ca sĩ Jack - chủ nhân của các bản hit như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng gió…

Sau lùm xùm đổ vỡ chuyện tình cảm và sinh con cho Jack, đầu năm 2022, Thiên An quay trở lại con đường nghệ thuật và trở thành nữ chính trong MV của Hồ Quang Hiếu.

Hồ Quang Hiếu và Thiên An bị đồn đang hẹn hò

Trao đổi với chúng tôi, Hồ Quang Hiếu cho biết thông tin anh đang yêu Thiên An là sai sự thật. Ca sĩ khẳng định những cô gái từng đóng MV hay chụp ảnh cùng anh chỉ là đồng nghiệp. “Khi sẵn sàng tôi sẽ công khai danh tính bạn gái với mọi người”, anh nói.

Thời điểm đóng chung MV, giọng ca “Con bướm xuân” và diễn viên sinh năm 1988 được các fan "đẩy thuyền" vì “quá xứng đôi”. Về điều này, ca sĩ hài hước: “Thiên An rất yêu nghề, nhiệt tình và dễ thương. Dù cảnh quay có vất vả, nắng nóng... nhưng Thiên An vẫn thể hiện hết mình, không hề than vãn. Thiên An có kể về việc lúc mới vào nghề bị dân mạng nhầm là em gái Hồ Quang Hiếu vì có nhiều nét tương đồng với tôi. Thiên An rất hòa đồng nên các cảnh quay diễn ra trọn vẹn, cảnh yêu thương cả hai diễn cũng đạt, hòa hợp mà không gặp trở ngại nào dù đây là lần đầu cả hai hợp tác. Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Mọi người nói đẹp đôi là kiểu như chú – cháu đó hả. Hiện tôi và Thiên An vẫn vui vẻ, hòa đồng với nhau”.

Cả hai diện đồ cưới khi đóng MV “Nơi em mãi mãi là bình yên”

Theo Hồ Quang Hiếu, sau những đổ vỡ, anh từng mất niềm tin vào tình yêu. Nhiều fan lâu năm khi gặp hay trêu ca sĩ rằng: “Em đã hai, ba đứa con rồi, anh Hiếu chừng nào mới lấy vợ”. Nghe những lời này, anh cảm thấy buồn cười nhưng suy nghĩ lại cũng thấy thấm và buồn. Bố mẹ, gia đình cũng hối thúc ca sĩ việc sớm lập gia đình.

Về bạn gái hiện tại, Hồ Quang Hiếu cho biết: “Ở bạn gái có sự lắng nghe và gắn kết với tôi. Tôi cảm nhận cô ấy là người thuộc về gia đình. Những chuyện đã qua cũng giúp tôi nhận về nhiều bài học, và quan trọng hơn là sự trưởng thành, chín chắn. Tôi từng có suy nghĩ hay mình cưới vợ có kinh tế cho ổn định nhưng tôi nhận ra, tình cảm thật đến từ hai phía mới có sự gắn kết bền lâu. Tôi muốn là trụ cột của gia đình”.

