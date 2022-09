Hành trình "về chung một nhà" của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An

Chuyện tình của Phương Nga - Bình An kéo dài 4 năm trước khi đi đến cái kết ngọt ngào. Kể từ thời điểm công khai, cặp sao luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc.

"Tôi yêu Phương Nga khi cô ấy chưa là gì trong showbiz"

Từng khiến công chúng bất ngờ xen lẫn vui mừng khi công khai hẹn hò với nam diễn viên trẻ Bình An vào đúng ngày lễ Valentine, chuyện tình cảm của Á hậu Phương Nga cho đến giờ vẫn là đề tài thu hút sự chú ý của dư luận.

Trước khi được nhắc đến với tư cách là "bạn trai của Á hậu Phương Nga", Bình An vốn chỉ được biết đến như một anh chàng diễn viên trẻ chưa thực sự nổi bật trong làng giải trí. Chính vì thế, không thể tránh khỏi việc danh tiếng của Bình An và bạn gái bị đưa lên bàn cân so sánh. Chia sẻ xoay quanh vấn đề này, nam diễn viên khẳng định: "Tôi yêu Phương Nga khi cô ấy chưa là gì trong showbiz. Khi yêu mình có thể làm tất cả vì người yêu, kể cả những lập trường lớn nhất cũng sẵn sàng thay đổi, và tôi là như vậy".

Nam diễn viên "Gara hạnh phúc" cũng chia sẻ thêm: "Lúc cả hai quen nhau Phương Nga chưa làm nghệ thuật, nên khi cô ấy tham gia cuộc thi rồi bỗng nhiên thành Á hậu đã làm cuộc sống tôi thay đổi khá nhiều. Cái thay đổi buồn cười nhất đó là trước khi Phương Nga trở thành Á hậu, ra đường tôi mang khẩu trang còn cô ấy thì không. Nhưng bây giờ mọi thứ lại ngược lại. Đôi khi cũng cảm thấy rất khó nói, không thể tả được vì cảm xúc bị đổi chiều rất nhiều".

Nói về dự định lâu dài trong mối quan hệ với Phương Nga, Bình An từng khẳng định việc có ý định kết hôn là điều đương nhiên nếu như cả hai thực sự thành tâm với nhau. "Như tôi vẫn từng nói sẽ cưới vào tháng 9 Âm lịch, vì lý do tháng 9 Âm lịch rất đẹp với tôi. Nhưng cũng vẫn là câu trả lời cũ: Tôi cũng chưa biết tháng 9 Âm lịch năm nào, bởi bây giờ Phương Nga vẫn còn đi học mà", nam diễn viên cho biết.

Về phía Á hậu Phương Nga tâm sự, Bình An hoạt động giải trí trước cô nên có nhiều kinh nghiệm và thường xuyên cho bạn gái những lời khuyên, tư vấn.

Tiếp đó, hồi tháng 9/2020, trong một talkshow Hoa hậu Việt Nam 2020, Bình An từng tiết lộ về dự dịnh đưa nàng về dinh: "Ngày cưới sẽ là tháng 9 Âm nhưng năm nào thì chưa biết". Đến hiện tại, có thể khẳng định rằng ngày trọng đại của cặp đôi sẽ diễn ra tầm tháng 10 dương lịch năm 2022, tức khoảng hơn 1 tháng nữa.

Đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, nàng hậu sinh năm 1998 từng được cử đi thi Miss Grand 2018 và dừng chân ở top 10 chung cuộc. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu 9X phát triển công việc MC ở đài truyền hình và xây dựng hình ảnh đẹp, ít thị phi. Còn Bình An là nam diễn viên ăn khách trong các bộ phim như: S online, Lạc giới, Mối tình đầu của tôi... Hiện tại, anh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng bạn gái.

Kể từ khi công khai hẹn hò, Bình An và Phương Nga thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Trong thời gian yêu đương, Phương Nga và chồng sắp cưới thường xuyên đi du lịch khắp nơi và lưu lại những khoảnh khắc cực tình tứ. Nàng hậu cho biết gia đình ủng hộ chuyện cả hai hẹn hò, cô thường xuyên về quê Bình An để thăm hỏi phụ huynh.

Cái kết đẹp cho chuyện tình "không sóng gió"

Chia sẻ với Zing, Phương Nga bộc bạch chuyện tình yêu của cô êm đềm, gần như không sóng gió. Họ chưa bao giờ giận hờn quá lâu. Trong mọi trường hợp, Bình An thường là người làm lành trước. Nam diễn viên tiết lộ luôn chiều theo các sở thích của bạn gái, dù đôi khi hơi thất thường. Bình An cũng thừa nhận trong tình yêu anh có thể hơi "sến", nhưng đó là cách anh thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc cho bạn gái.

"Tôi nghĩ chính sự khác biệt cả trong công việc và cuộc sống đã khiến tôi và An gắn kết như bây giờ. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau. Trong 6 tháng đầu yêu, chúng tôi không cãi nhau lần nào. Sau này cũng có giận dỗi, nhưng hai đứa vẫn ngồi lại nói chuyện", Phương Nga tâm sự về mối tình đầu.

Hình ảnh cưới xinh xắn của Phương Nga và Bình An được hé lộ, cặp đôi thông báo sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 9 Âm lịch sắp đến.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã có 4 năm hẹn hò, cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ Việt và khán giả. Sau thời gian đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống, Bình An đã tổ chức tiệc cầu hôn bất ngờ dành cho Phương Nga vào tháng 2/2022. Cột mốc đặc biệt này như một sự thông báo về cái kết viên mãn cho cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" sau gần nửa thập kỷ yêu.

"Cảm ơn em hơn 4 năm qua luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người tham lam. Anh muốn em đồng hành với anh cả cuộc đời này. Em đồng ý làm vợ của anh chứ", Bình An dành lời nói lãng mạn cho người yêu.

Cả hai còn lộ 1 khoảnh khắc trong lúc chụp ảnh cưới khiến người hâm mộ rần rần.

Mới đây, nam diễn viên Bình An đã chia sẻ khoảnh khắc ảnh cưới cực xinh xắn kèm lời xác nhận sắp tổ chức hôn lễ. Vị hôn phu của Á hậu Phương Nga bày tỏ: "Vẫn giữ lời hứa mấy năm trước, hẹn mọi người vào tháng 9 âm lịch này nhé". Á hậu Phương Nga cũng tiết lộ cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 âm lịch nhưng chưa có ngày cụ thể. Ngay lập tức, cầu thủ Tiến Linh - Hồ Tấn Tài, diễn viên Đình Tú... cùng nhiều sao Việt đồng loạt gửi lời chúc phúc và mong chờ được đến dự hôn lễ của cặp đôi Phương Nga - Bình An.

