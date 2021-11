Bình An, Phương Nga tình "ngọt như mía lùi" từ trên xe ô tô tới chốn đông người

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 11:39 AM (GMT+7)

Cặp đôi không ngần ngại thể hiện những tình cảm yêu thương dành cho nhau.

Cặp đôi nam diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga liên tục khiến dân tình phải ghen tỵ. Trong 2 tập cuối của phim “11 tháng 5 ngày”, Phương Nga bất ngờ xuất hiện với vai trò cameo (khách mời) bên cạnh bạn trai Bình An khiến không ít khán giả thích thú. Không những vậy, chi tiết nhân vật của Phương Nga tát Bình An càng khiến fan ấn tượng. Nhờ hiệu ứng này nên khi cặp đôi cùng tham gia một sự kiện gần đây đã thu hút ống kính của giới truyền thông.

Cả hai đưa đón nhau bằng ô tô, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào trên xe. Khi được hỏi về vai cameo trong “11 tháng 5 ngày”, Phương Nga cho biết, cô từng lỡ hẹn một lần với đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu ở phim “Chạy trốn thanh xuân” nên lần này khi được anh ngỏ lời, cô đã gật đầu đồng ý. Hơn nữa đây lại là tác phẩm phim truyền hình Bình An tham gia nên cô càng muốn góp mặt để có cơ hội đóng phim cùng bạn trai. Chỉ xuất hiện 2 phân cảnh và không có lời thoại nên Á hậu không gặp khó khăn khi nhập vai.

“Nếu đóng cảnh diễn nội tâm bằng ánh mắt hoặc khóc, chắc tôi chưa thể làm tốt nhưng diễn cảnh tát thì lại quá dễ, nhất là tát bạn trai (cười lớn). Nói vui vậy thôi chứ tôi rất sợ Bình An đau nên không dám mạnh tay. Đạo diễn yêu cầu tôi phải làm mạnh hơn nữa để thu được âm thanh nên sau gần 10 lần vừa tập vừa quay thì mới hoàn thành. Bình An có kêu là bị tôi tát mạnh đến mức đau cả má và tai, còn đoàn phim thì trêu cả hai đứa”, cô kể.

Đôi bạn trẻ ăn ý trong từng câu nói, cử chỉ, cùng chung nhiều sở thích. Nói về vai cameo của bạn gái, Bình An tâm sự, nhân vật không có lời thoại, chỉ có cảnh tát nên gần như anh không hướng dẫn gì bạn gái về cách diễn. “Theo kịch bản, nhân vật tôi và Nga sẽ hôn nhau, nhưng không hiểu sao ra phim trường, đạo diễn lại đổi thành cảnh tát nên tôi chỉ biết ăn đủ” - Bình An chia sẻ.

Tại sự kiện, Phương Nga diện váy tông xám nhạt khoe nét dịu dàng, còn Bình An lại chọn suit lịch lãm. Gắn bó bên nhau đã 4 năm, cả hai không ngần ngại thể hiện những cử chỉ ngọt ngào, chăm sóc đối phương ở chốn đông người.

Khi thấy Bình An mất nhiều thời gian shopping, nàng Á hậu lắc đầu “tố cáo” bạn trai là người rất “điệu” và kỹ tính hơn cô trong chuyện ăn mặc. Phản ứng trước lời chia sẻ của bạn gái, nam diễn viên chỉ biết cười trừ. Trong buổi gặp gỡ, đôi tình nhân liên tục được các nghệ sĩ hỏi thăm khi nào mới chịu kết hôn.

MC Phan Anh cũng gây bất ngờ khi hội ngộ cùng các đồng nghiệp. Gần như không hoạt động showbiz trong 2 năm qua, MC Phan Anh khiến không ít người ngạc nhiên khi tái xuất với diện mạo khác lạ. Thay vì vẻ ngoài trẻ trung, anh lại nuôi râu khiến gương mặt trở nên già dặn hơn. Ông bố 3 con giải thích, thời gian dịch ở nhà anh lười biếng đến mức không... cạo râu.

Hoa hậu Ngọc Hân thời gian này khá bận rộn sau khi tiếp tục lên chức bà chủ một cửa hàng thời trang áo dài. Cô giữ vững hình tượng đẹp, dịu dàng trong mắt người hâm mộ.

Sau một thời gian mới có dịp gặp gỡ đồng nghiệp, MC Phan Anh và Ngọc Hân, NTK Hà Duy trò chuyện vui vẻ với nhau. Cả ba còn "dàn cảnh" Phan Anh trao nhẫn để trêu đùa Hà Duy khiến Ngọc Hân chỉ biết ôm mặt nức nở.

