Tiết lộ khoảnh khắc xúc động khi Bình An cầu hôn Á hậu Phương Nga

Thứ Hai, ngày 14/02/2022 12:26 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau hơn 4 năm gắn bó, diễn viên Bình Anh quyết định bí mật tổ chức màn cầu hôn Á hậu Phương Nga. Sự kiện đặc biệt này có sự chứng kiến của một số bạn bè thân thiết của cả hai.

Chỉ 4 ngày sau khi úp mở dòng trạng thái trên mạng xã hội ngầm thông báo tin vui về việc qua Tết sẽ tổ chức đám cưới, diễn viên Bình An khiến người hâm mộ xôn xao khi bí mật tổ chức màn cầu hôn bạn gái - Á hậu Phương Nga. Buổi cầu hôn diễn ra tại Hà Nội, trong một không gian lãng mạn được trang trí ngập tràn hoa và bóng bay. Theo chia sẻ từ một người bạn thân thiết chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này thì Phương Nga hoàn toàn bất ngờ và đã xúc động bật khóc trước màn quỳ gối cầu hôn của bạn trai.

Đặc biệt, khi nhận được lời cầu hôn: "Làm vợ anh nhé?" từ Bình An, Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2018" đã hài hước hỏi lại bạn trai rằng: "Đã hỏi bố mẹ chưa?". Chỉ khi Bình An trả lời đã hỏi ý kiến bố mẹ về việc này, cô mới gật đầu đồng ý. Nam diễn viên cũng không quên gửi lời nhắn nhủ đến "một nửa" của mình: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này".

Chuyện tình của Bình An và Phương Nga bắt đầu được người hâm mộ biết đến từ tháng 9-2018 khi tại đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2018", nhiều người phát hiện nam diễn viên ngồi ở phía hàng đầu khán đài chăm chú quan sát và cổ vũ Phương Nga. Trước đó, trên trang mạng xã hội cá nhân của Bình An cũng chia sẻ nhiều suy nghĩ bóng gió về chuyện tình cảm, trong đó có nhắc đến việc bạn gái sắp sửa trở lại cuộc sống bình thường với mình sau nhiều tháng nỗ lực vất vả. Sau đêm chung kết cuộc thi, Bình An cũng lên sân khấu chụp ảnh thân thiết cùng Phương Nga.

Trước tin đồn này, thời gian đầu, cả hai chọn cách im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận với suy nghĩ muốn giữ kín chuyện tình cảm riêng. Người đẹp sinh năm 1998 nói thêm, tin đồn khiến cô cảm thấy ái ngại nếu gặp lại Bình An.

Khi được hỏi về một số bức ảnh mà cả hai chụp áo đôi, người trong cuộc chỉ khéo léo giải thích đó là khoảnh khắc trước khi chụp hình quảng cáo. Lục tìm trên Instargram của cả hai, nhiều người phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ, như việc cô gái mặc áo phông trong bức ảnh đã được Bình An dùng biểu tượng trái tim che mặt có chiếc áo giống hệt áo của Phương Nga.

Một thời gian sau, dòng trạng thái đầy tâm trạng được Bình An chia sẻ trên trang Instargram, trong đó có câu "có lẽ điều tệ nhất là mất em" làm dấy lên tin đồn về việc anh và Phương Nga đã "đường ai nấy đi". Chàng diễn viên gốc Phú Thọ còn viết những dòng tâm trạng bằng tiếng Anh: “That’s not the reason” (Tạm dịch: Đó không phải là lý do).Ở thời điểm đó, Phương Nga khẳng định, cô chỉ muốn dành thời gian cho công việc và chuyện học tập.

Sau đó ít lâu, Phương Nga với tư cách Á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 2018" đã lên đường đại diện Việt Nam dự thi "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" và để lại dấu ấn đẹp tại cuộc thi này. Trở về từ cuộc thi này, mặc dù cố tránh nói đến chuyện tình cảm riêng song nhiều lần, Phương Nga và Bình An vẫn bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện và trò chuyện vô cùng thân thiết. Cả hai thậm chí không ngại ngần công khai đi cùng nhau đến những chỗ đông người.

Cho đến dịp lễ Valentine 2019, cặp đôi bất ngờ cùng chính thức công khai mối quan hệ ngọt ngào này trên mạng xã hội. Cả Bình An lẫn Phương Nga đều dành cho nhau những lời lẽ vô cùng âu yếm, và xưng hô thân thiết với nhau như người một nhà: "Cậu - mợ". Ngay sau khi công khai tình cảm, Bình An đã thoải mái đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong dịp lễ Valentine này. Trong lời nhắn gửi đến bạn gái, Bình An gọi cô là "công chúa", nhận mình là "hoàng tử". Anh viết: "Muốn ở bên công chúa, hãy làm một chàng hoàng tử. Cậu yêu mợ".

Bình An tâm sự, anh bị "chết" vì nụ cười của Phương Nga ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam diễn viên cũng tin tưởng rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái. Nam diễn viên tiết lộ, anh và Phương Nga yêu nhau từ khá lâu trước khi cô đi thi "Hoa hậu Việt Nam 2018". Cả hai quyết định công khai tình cảm để có thể danh chính ngôn thuận nắm tay nhau đi chơi ngoài đường mà không lo người khác nhận ra nữa. Cặp "trai tài gái sắc" cũng cho biết họ hoàn toàn nghiêm túc với chuyện tình cảm này, đồng thời bày tỏ hạnh phúc khi được nhiều người ủng hộ và chúc mừng.

Tháng 11-2019, Bình An và Phương Nga khiến người hâm mộ phát “sốt” khi được cho là đã bí mật đăng ký kết hôn. Tin đồn xuất phát từ hình ảnh tờ khai lý lịch được Bình An đăng tải trên mạng xã hội cá nhân. Theo đó, tờ khai này được cho là của Á hậu Phương Nga bởi ở phần thông tin gia đình ghi chi tiết tên tuổi, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp của bố, mẹ và em gái của cô. Đáng chú ý ở chỗ, cũng trong phần này, người đẹp kê khai diễn viên Bình An, sinh năm 1993 là chồng của mình.

Bức ảnh ngay khi được đăng tải đã gây “sốt” mạng xã hội bởi mặc dù Phương Nga và Bình An đã công khai chuyện tình yêu từ khá lâu song cả hai đều chưa từng hé lộ về việc sẽ kết hôn vào thời điểm hiện tại, nhất là khi nàng Á hậu còn đang theo học Đại học. Trước sự quan tâm sốt sắng của mọi người, Bình An đã gỡ bức ảnh trên khỏi mạng xã hội, đồng thời chọn cách im lặng trước tin đồn đã bí mật kết hôn. Tuy nhiên sau đó Phương Nga đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Theo đó, người đẹp sinh năm 1988 cho biết, đó chỉ là bản nháp của tờ kê khai mà cô viết rồi gửi cho Bình An để trêu bạn trai. Cũng vì thế mà nếu tinh ý mọi người sẽ nhận ra cô đã viết nhầm thông tin giữa hai cột giới tính và nghề nghiệp. Á hậu Phương Nga khẳng định, hiện giờ cô còn đang đi học nên chưa nghĩ tới việc lập gia đình.

“Chỉ là trò đùa của hai đứa mà lại làm mọi người hiểu nhầm, làm mọi người sốt sắng gọi mình tra hỏi.” – Phương Nga chia sẻ. Người đẹp cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới bố mẹ của mình rằng: “Con vẫn muốn làm con gái cưng của bố mẹ, chưa muốn cưới chồng đâu”.

Thời điểm đó về phần mình, Bình An bộc bạch, cả hai vẫn xác định một khi đã thật sự chân thành thì chuyện kết hôn là việc đương nhiên. Anh nói vui mình và bạn gái đã chọn tổ chức đám cưới vào “tháng 9 âm” nhưng chưa biết “tháng 9 âm của năm nào” vì lúc đó Phương Nga còn đang theo học Đại học.

Bình An sinh năm 1993, hơn Phương Nga 5 tuổi. Anh được biết đến là một trong những gương mặt diễn viên tài năng và ăn khách của màn ảnh Việt hiện nay. Ngoài phim truyền hình, Bình An còn ghi dấu ấn khi lấn sân sang đóng phim điện ảnh và thành công với vai diễn trong bộ phim "Lạc giới".Bình An tâm sự, anh bị "chết" vì nụ cười của Phương Nga ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam diễn viên cũng tin tưởng rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái.

