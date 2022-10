Gái xinh bị truy tố gây rối trật tự công cộng là hot girl siêu xe có đường cong "siêu thực"

Ngày 7/10, Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, TPHCM đã hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, SN 1992, ngụ TPHCM) và 4 người khác về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vụ việc liên quan đến 2 nữ streamer khá nổi tiếng trên mạng xã hội là Trang Nemo và Trần Nguyễn Trà My (còn gọi là Trần My). Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên cả hai bên xảy ra ẩu đả. Cả 5 bị can đều bị truy tố theo khoản 1 Điều 318 bộ luật Hình sự, ở khung hình phạt cao nhất là đến 2 năm tù.

Trang Nemo được mệnh danh là “cô chủ shop sexy nhất Sài thành”

Trang Nemo là hot girl, TikToker nổi đình đám Sài thành, có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Trang Nemo từng có thời gian theo đuổi nghề DJ. Tuy nhiên, vì nhận thấy nghề nhiều cám dỗ nên cô từ bỏ và gom vốn mở shop quần áo. Sắc vóc của người đẹp sinh năm 1992 được khán giả đánh giá là không kém cạnh bất cứ mỹ nhân Việt nào trong showbiz.

Thành công trong lĩnh vực kinh doanh, Trang Nemo có cuộc sống sang chảnh với nhiều bất động sản và cửa hàng thời trang. Bên cạnh đó, hot girl quê Bến Tre sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ, đáng chú ý có chiếc McLaren 720S Spider màu cam giá khoảng 27 tỷ đồng. Trang Nemo tiết lộ cô chốt xe chỉ “sau 30 phút xem mắt”. Tuy nhiên, chiếc xế hộp thường được cô sử dụng là Mercedes-AMG G63 màu trắng cùng nội thất màu cam phong cách Hermes có mức giá bán không dưới 10 tỷ đồng. Vào tháng 4.2022, Trang Nemo khiến dân mạng trầm trồ khi tậu chiếc xe máy Vespa 946 Christian Dior bản giới hạn, có giá gần 700 triệu đồng.

Cô sở hữu nhiều siêu xe khiến dân mạng trầm trồ

Thời gian gần đây, người đẹp thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, sánh vai với các ngôi sao nổi tiếng trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà... Điều này khiến fan đồn đoán cô sắp gia nhập làng giải trí. Về vấn đề này, Trang Nemo đã khẳng định: “Trời ơi có rất nhiều bạn hỏi rằng chị ơi chị vào showbiz hả? Đâu có đâu! Mình tự nhận mình là một người không có tài năng nào hết để mà vào showbiz, tại vì vào showbiz tất cả mọi người đều rất tài năng, giỏi và xinh đẹp”.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/gai-xinh-bi-truy-to-gay-roi-trat-tu-cong-cong-la-hot-girl-sieu-xe-co-uong-cong-34-sieu-thuc-34-a573638.html