"Bà chủ khách sạn khiến Phan Văn Đức si mê" gây chú ý với mặt mộc, bạn gái Văn Hậu thì sao?

Dù không son phấn nhưng các nàng Wags thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Linh – vợ cầu thủ Phan Văn Đức – đã đăng tải loạt ảnh khoe mặt mộc xinh đẹp. Cô hào hứng cho biết: “Tự tin check làn da qua camera thường của bà mẹ 2 con”. Có thể thấy, bà xã tiền đạo đội tuyển Việt Nam có gương mặt sáng, đường nét thanh thoát, đôi mắt to tròn và bờ môi đầy đặn.

Cựu hot girl khoe mặt mộc.

Dù tự nhận vẫn có tàn nhang, da có phần sần sùi vì thức khuya, lo chuẩn bị khai trương khách sạn, nhưng nhan sắc của người đẹp 9X vẫn khiến nhiều dân mạng xuýt xoa. Phan Văn Đức cũng hài hước khen tặng vợ “Vẫn đẹp gái chán”, khiến người hâm mộ bật cười thích thú.

Trong số những cô vợ xinh đẹp như hoa của cầu thủ Việt, Nhật Linh là cái tên nổi bật. Từ trước khi hẹn hò với cầu thủ ngôi sao của CLB Sông Lam Nghệ An, Nhật Linh đã được biết đến với hình ảnh cô giáo mầm non xinh xắn, đồng thời là mẫu ảnh có tiếng tại Nghệ An. Ngày 30/1/2020, hai người về chung nhà sau khoảng 5 tháng công khai hẹn hò. Hiện tại, gia đình hạnh phúc đủ nếp lẫn tẻ của cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ.

Nhật Linh từng là mẫu ảnh nổi tiếng xứ Nghệ.

Làm vợ chân sút nổi tiếng, sắc vóc của Nhật Linh càng gây chú ý hơn. Trước đó, Nhật Linh đã nhiều lần khiến fan xuýt xoa về nhan sắc khi đăng ảnh cùng chồng con đi chơi, đi du lịch. Chính Phan Văn Đức cũng từng thốt lên rằng, Nhật Linh sau khi sinh con vẫn trẻ đẹp như “gái mới lớn”. Bất cứ hình ảnh nào mà cô nàng đăng tải cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

Cuối tháng 4 vừa qua, vợ chồng cầu thủ đội tuyển quốc gia đã khai trương khách sạn 5 tầng ở Cửa Lò, Nghệ An.

Bên cạnh Nhật Linh, các nàng Wag khác cũng khiến nhiều người xuýt xoa với mặt mộc xinh đẹp. Thủ môn Bùi Tiến Dũng thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã Dianka Zakhidova cùng những câu chuyện thú vị trong đời sống hôn nhân hàng ngày.

Dù tăng cân vì mang bầu nhưng có thể nhận thấy chân dài sinh năm 2000 vẫn rất tươi tắn, làn da mịn màng không chút khuyết điểm.

Doãn Hải My là bạn gái của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cô thường xuyên livestream tương tác với fan trên trang cá nhân. Có thể thấy, so với những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội thì mặt mộc của Top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2020” không có khác biệt nhiều.

Cô thường xuyên để mặt mộc đi hẹn hò với bạn trai. Làn da sáng mịn, không có tì vết của người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

