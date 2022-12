Cặp đôi "đũa lệch" chồng gần 2m, vợ 1m4 chia tay vì ngoại tình bắt tại trận

Làng giải trí Nhật Bản không ít lần gây rúng động bởi những vụ ngoại tình của các sao nam. Tuy nhiên ngay cả các ngọc nữ cũng bị tố có quan hệ “ngoài luồng” khi hôn nhân vẫn còn êm đẹp. Khi bị phanh phui, sự nghiệp của họ gần như rơi xuống vực thẳm vì bị dư luận tẩy chay. Một số người tìm cách lui về "ở ẩn" tránh xa showbiz, một số lại bất chấp dư luận và tiếp tục mối quan hệ với người tình.

Vụ ngoại tình của Takako Uehara gây chấn động nhất

Vụ ngoại tình của Takako Uehara - cựu thành viên nhóm nhạc Speed - là một trong những scandal gây chấn động nhất trong lịch sử showbiz xứ sở Hoa anh đào.

Năm 2012, Takako Uehara và nam ca sĩ TENN kết hôn trong sự ngưỡng mộ vì là một cặp đôi trai tài gái sắc. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, TENN bất ngờ tự sát khi mới 36 tuổi. Cái chết đột ngột của anh khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Họ gửi lời chia buồn sâu sắc và xót thương cho số phận của người vợ. Trong tang lễ, Takako đã khóc nấc khi cầm di ảnh của chồng.

Vậy nhưng, đến năm 2017 sự thật mới được hé lộ khi bức di thư được công khai. Vì quá sốc bởi vợ ngoại tình với một nam diễn viên khác sau lưng, TENN đã tự sát. Scandal khiến nữ ca sĩ Takako phải cúi đầu xin lỗi trước công chúng nhưng cô không còn cơ hội nào để quay trở lại làng giải trí. Sau một thời gian, cô có người bạn trai mới là một nhà văn.

Yaguchi Mari bị chồng bắt gian tại trận

Năm 2014, Yaguchi Mari trở lại sau 1 năm vướng bê bối đời tư. Cô bị vạch trần scandal ngoại tình vào năm 2013. Đó là khoảng thời gian 2 năm sau khi cô kết hôn với ông xã - nam diễn viên nổi tiếng Masaya Nakamura. Anh cao 1,92 m còn Yaguchi Mari cao khoảng 1,4 m. Sự chênh lệch chiều cao này khiến họ càng được chú ý. Lấy nhau năm 2011 thì tới tháng 5/2013, Yaguchi đưa người mẫu Kenzo Umeda về nhà nhân lúc chồng đi vắng. Ông xã cô đã trở về nhà bất ngờ và bắt gian tại trận. Thậm chí anh còn gọi mẹ vợ tới chứng kiến sự việc. Sau đó, vợ chồng anh mâu thuẫn và nhanh chóng ly hôn.

Sinh năm 1983, Yaguchi Mari từng là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Morning Musume, đóng trong nhiều phim trong đó có Kung Fu-kun, One Piece... Sau khi ly hôn với chồng cũ, cô tiếp tục mối quan hệ yêu đương với người tình bất chấp bị chỉ trích. Ban đầu bố mẹ cô phản đối kịch liệt nhưng sau đó cũng phải đồng thuận với con gái. Năm 2018, cô và người mẫu Kenzo Umeda rục rịch kết hôn cùng nhau.

Chưa ly hôn, Shinohara Ryoko đã ngoại tình với trai Hàn

Ngày 5/8/2021, tờ Sports Today của Hàn đưa tin nữ diễn viên Nhật Bản Shinohara Ryoko dính cáo buộc ngoại tình cùng một nam diễn viên người Hàn Quốc. Trong khi đó truyền thông Nhật Bản viết việc ngoại tình bị phanh phui là nguyên nhân dẫn tới việc ly hôn của vợ chồng nữ diễn viên.

Năm 2005, nữ diễn viên kết hôn với nam diễn viên hơn 24 tuổi Masamaki Ichimura. Hai người tuyên bố ly hôn sau 16 năm chung sống và có hai người con chung. Shinohara Ryoko sinh năm 1973, là một minh tinh hạng A trong làng giải trí xứ Hoa anh đào. Cô vừa là diễn viên vừa kiêm luôn vai trò ca sĩ. Cô được xem là một trong những nữ hoàng rating của phim truyền hình Nhật Bản. Cô tham gia 59 tác phẩm truyền hình và điện ảnh, trong đó phải kể đến các vai diễn trong Last Cinderella, Haken no Hinkaku, Unfair... Khi vụ việc về mối tình vụng trộm với trai trẻ người Hàn bị bại lộ, minh tinh này chịu nhiều điều tiếng.

Ca sĩ thần tượng Yuri Saito ngoại tình với 2 người đàn ông cùng lúc

Yuri Saito là thành viên thế hệ đầu tiên của nhóm nhạc Nogizaka46 nhưng bị sụp đổ hình tượng vì bê bối ngoại tình với hai người đàn ông trong lúc hẹn hò nam ca sĩ Katsuki Motodak. Trong khi đó, bạn trai cô cũng quan hệ với cùng lúc 5 cô gái khác.

Yuri Saito và bạn trai - Katsuki Motodaka hẹn hò từ năm 2020. Theo tờ NHK, hai người không ràng buộc chuyện tình cảm nên họ công khai hẹn hò nhiều đối tượng khác giới. Nam ca sĩ đang hẹn cùng lúc với Yuri Saito và Kono Yukari, 2 trong số 5 người bạn gái của anh. Trong khi đó, Yuri Saito có mối quan hệ tình cảm với 2 chàng trai khác là một nhân viên văn phòng và bạn học cũ. Bê bối tình ái khiến cả hai bị tẩy chay bởi cộng đồng mạng.

Yumiko Takahashi dan díu với người có vợ

Năm 2018, tạp chí Shukan Bunshun (Nhật Bản) đăng loạt ảnh Yumiko Takahashi cùng doanh nhân khoảng 40 tuổi (gọi là B) uống rượu ở quán bar. Sau đó hai người vào khách sạn và ở lại cho tới trưa hôm sau. Theo đó, người đàn ông này kinh doanh lĩnh vực ẩm thực, sở hữu nhiều nhà hàng và đã có gia đình. Vợ của B khẳng định lý do anh này muốn ly hôn chính là vì nữ ca sĩ Yumiko.

Sau đó đại diện công ty quản lý của Yumiko Takahashi thừa nhận việc cô "qua lại" với doanh nhân B. Ngay lập tức cư dân mạng đồng loạt chỉ trích cô là người thứ ba làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Cô sinh năm 1974, là ca sĩ thần tượng đình đám trong thập niên 1990. Ngoài ra cô còn đóng khoảng 30 bộ phim điện ảnh, truyền hình, trong đó có Good Love, Will You Marry Me, My Little Lover...

