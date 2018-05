Diva được trùm xã hội đen "đỡ đầu" tặng mẹ món quà 600 tỷ đồng

Thứ Năm, ngày 10/05/2018 00:10 AM (GMT+7)

Dung Tổ Nhi mong muốn đây sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ.

Theo Sohu, Diva làng nhạc Hong Kong Dung Tổ Nhi đã mua một căn hộ cao cấp để dành tặng mẹ mình nhân Ngày của Mẹ (chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5).

Diva hàng đầu của làng giải trí xứ Cảng Thơm, Dung Tổ Nhi chi tiền tỷ mua nhà tặng mẹ.

Ngôi nhà nằm ở Quận Nam (Hong Kong). Quận Nam đối diện với biển Đông ở phía nam và dựa lưng vào những ngọn núi, nơi là công viên của Hồng Kông. Phần phía đông có một số bãi biển có tiếng tại Hồng Kông. Ngôi nhà rộng khoảng 310 mét vuông có giá 160 triệu Nhân dân tệ (gần 600 tỷ đồng).

Ngôi nhà cao cấp ở khu vực Quận Nam (Hong Kong).

Đại diện của cô, Hoắc Văn Hy cho biết: "Dung Tổ Nhi là một đứa con có hiếu, rất gắn bó với mẹ và em trai. Mọi thu nhập của cô ấy đều do mẹ quản lý, tiền kiếm được đều đưa hết cho mẹ giữ rồi."

Dung Tổ Nhi sinh năm 1980, là một trong những Diva nổi tiếng của xứ Cảng thơm. Bố mẹ cô ly hồn từ khi cô mới 15 tuổi. Dung Tổ Nhi sống cùng mẹ và rất thương yêu mẹ mình. Là một người kín tiếng về gia đình, ít ai biết rằng bà ngoại cô chính là Chủ tịch Hội đồng tương trợ Hong Kong và là "chị đại" trong thế giới ngầm Hong Kong.

Vừa có tài năng, vừa có hậu thuẫn từ bà ngoại và cha nuôi, sự nghiệp Dung Tổ Nhi ngày càng phát triển và thành công.

Sự nghiệp của cô thật sự thăng hoa từ khi ký hợp đồng cùng Fitto - công ty trực thuộc tập đoàn giải trí Anh Hoàng. Thậm chí cô và Dương Thụ Thành - chủ tịch tập đoàn Anh Hoàng, đại ca của Tân Nghĩa An – một trong những bang phái xã hội đen lớn nhất của Hong Kong, có mối quan hệ thân thiết. Vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình cha nên cô coi ông như cha mình. Dương Thụ Thành cũng rất yêu quý và coi Dung Tổ Nhi như con đẻ.

Cha mẹ Dung Tổ Nhi ly hôn khi cô mới 15 tuổi. Sống cùng mẹ nên cả hai vô cùng thân thiết và gắn bó.

Vừa có tài năng, vừa có hậu thuẫn từ bà ngoại và cha nuôi, sự nghiệp Dung Tổ Nhi ngày càng phát triển và thành công. Who will love me, All summer holiday, Give love a break... là những album nổi tiếng nhất của Dung Tổ Nhi, giúp cô 9 năm liền giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Giải thưởng Kình Ca Kim Khúc của TVB. Ngoài ra, cô còn đoạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc khác ở Hong Kong.

Dung Tổ Nhi luôn nằm trong top những ngôi sao có thu nhập cao nhất Hong Kong với mức thu khoảng 80 triệu HKD (khoảng 240 tỷ đồng). Cô cũng nắm giữ hàng chục khối bất động sản lớn, có tổng trị giá lên đến hơn 400 triệu HKD (khoảng 1200 tỷ đồng).