Đinh Hiền Anh đội mưa lạnh đi làm từ thiện ở Nghệ An

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 15:33 PM (GMT+7)

Trong chuyến về quê nhà thăm mẹ, Đinh Hiền Anh vẫn đội mưa lạnh đi làm thiện nguyện ở Nghệ An.

Những ngày này, ca sĩ Đinh Hiền Anh đang ở quê nhà Vinh (Nghệ An) để thăm mẹ và lo một số công việc gia đình lẫn kinh doanh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn sắp xếp thời gian ghé thăm Trung tâm tạo việc làm người khuyết tật Nghệ An để thăm hỏi và hỗ trợ nhu yếu phẩm. Chuyến từ thiện này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch trước đó của nữ ca sĩ. Qua Facebook của một người bạn ở Nghệ An, Đinh Hiền Anh biết trung tâm đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đợt giãn cách xã hội kéo dài. Chị không suy nghĩ nhiều mà trích 15 triệu đồng từ cát-xê đi hát để mua nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tặng.

Trung tâm tạo việc làm cho người khuyết tật Nghệ An là nơi sinh sống của hơn 40 người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi… Để có nguồn kinh tế đảm bảo cuộc sống, các thành viên của trung tâm đều tham gia lao động như may khẩu trang, đóng gói tăm tre, trồng nấm… Tuy nhiên, do giãn cách xã hội, nguồn hàng không có nơi tiêu thụ, bị tồn đọng nên trung tâm gần như không có thu nhập. Khi Đinh Hiền Anh cùng một số người bạn đến Trung tâm trao quà vào ngày 28/10, mọi người đã rất ngạc nhiên bởi không nghĩ nữ ca sĩ ghé thăm trong trời mưa lạnh.

“Tôi tới, mọi người mừng lắm! Nhìn cơ cở vật chất xuống cấp, sơ sài nơi đây làm tôi nghẹn lòng. Các em ở đây đều là người khiếm thị, tật nguyền, mồ côi nhưng vẫn cười nói vui vẻ khi làm tăm, trồng các loại nấm. Điều đó làm cho tôi thấy ấm lòng bởi mọi người vẫn lạc quan dù cuộc sống đang có nhiều thử thách”, nữ ca sĩ cho biết.

Chị còn bày tỏ, nếu hàng triệu người bình thường gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì mất việc làm trong mùa dịch Covid-19, các em ở trung tâm càng khó khăn gấp bội. Do đó ngoài số nhu yếu phẩm gửi tặng, Đinh Hiền Anh còn bỏ thêm 3 triệu mua các sản phẩm của trung tâm và tặng lại cho những người bạn đồng hành cùng mình trong chuyến đi. “Với chút quà nhỏ, tôi chỉ mong các em khoẻ, ấm bụng để còn tiếp tục lao động. Dù khuyết tật nhưng các em có nghị lực, sức sống phi thường, đáng để những người như chúng ta học hỏi, trân trọng”, chị nói.

Sau chuyến đi, Đinh Hiền Anh đã chia sẻ thông tin lên trang cá nhân để nhiều mạnh thường quân có thể giúp đỡ trung tâm bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm hoặc tìm nguồn tiêu thị cho sản phẩm của các em. Từ nhiều năm nay, Đinh Hiền Anh coi việc làm từ thiện như một phần trong cuộc sống của mình. Chị thường trích tiền cát-xê, doanh thu bán đĩa hoặc vận động bạn bè để cùng nhau giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh.

Suốt hai năm dịch Covid-19, chị chi hàng tỷ đồng mua bộ test Covid nhanh, máy phun khử khuẩn, khẩu trang… để gửi tặng quê hương Nghệ An, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác. Chị nhiều lần làm từ thiện một cách đột xuất khi gặp trường hợp đặc biệt như: trao thực phẩm cho một sinh viên nghèo bị mắc kẹt tại Hà Nội trong đợt giãn cách, xoá nợ ngân hàng cho một bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối… Khi miền Trung xảy ra hoả hoạn cháy rừng vào năm 2019 hay lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng vào năm 2020, chị đều đứng ra tổ chức các đêm nhạc quyên góp cho đồng bào chịu thiệt hại vì thiên tai.

Hiện tại khi dịch Covid-19 không còn phức tạp, Đinh Hiền Anh trở lại cuộc sống bận rộn khi vừa điều hành kinh doanh vừa lên kế hoạch phát triển nghệ thuật. Chị đang tiến hành sản xuất một dự án âm nhạc lớn và dự định sẽ tổ chức liveshow riêng vào năm 2022 để kỷ niệm sự nghiệp ca hát. Vốn là sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội nhưng vì đam mê nghệ thuật, chị rẽ hướng học Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và sau đó đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực tỉnh Nghệ An năm 2003.

Năm 2005, chị bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp và ghi dấu với khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, trong trẻo qua những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Tuy nhiên chị lùi xa ánh đèn sân khấu một thời gian dài để chăm lo cho cuộc sống riêng và tái xuất vào năm 2017. Từ đó đến nay, Đinh Hiền Anh cho ra mắt liên tiếp dự án lớn như ‘E ấp”, “Thương”, “Sắc” và có nhiều sản phẩm hợp tác với nghệ sĩ Xuân Hinh, Công Lý, nhạc sĩ Tú Dưa, nhạc sĩ Đỗ Bảo… Chị cũng từng hoà giọng với Trọng Tấn, Bằng Kiều trên sóng truyền hình hoặc ở các đêm nhạc.

