Diễn viên “Quỳnh Búp Bê” đăng ảnh bị đánh đến chảy máu tai khiến dân mạng hoang mang

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 20:34 PM (GMT+7)

Thực hư clip nữ diễn viên 9X bị đánh ghen đang lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh nữ diễn viên Quỳnh Kool bị đánh túi bụi, chảy cả máu tai thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đoạn clip, có thể thấy Quỳnh Kool đang bị một người túm tóc và đánh túi bụi đến bật khóc. Chính diễn viên “Quỳnh Búp Bê” cũng lên tiếng đầy xót xa: “Cận chiếc clip bị đánh cả tiếng bồm bộp thế này. Nghĩ lại vẫn thấy đau. Bị đánh từ 10 giờ sáng đến mức vai đỏ mẩn, tai chảy máu. Một tiếng sau vào nhà vệ sinh vẫn khóc”.

Trong lúc người hâm mộ tỏ ra hoang mang, thương xót khi nhìn những vết đỏ ửng trên người Quỳnh Kool và không hiểu chuyện gì xảy ra, thì người đẹp 9X đã nhanh chóng bật mí đây chỉ là một cảnh trong bộ phim “Hãy nói lời yêu” cô đang tham gia. Từ những hình ảnh được chia sẻ, dân mạng dễ dàng nhìn thấy bờ vai trắng trẻo của cựu hot girl Kem Xôi đỏ ửng vì bị đánh liên tục. Và mỹ nhân ra tay “đánh ghen” Quỳnh Kool không phải ai xa lạ mà chính là Liên Tít, gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua vai Liên Cave trong “Quỳnh Búp Bê”.

Trong “Hãy nói lời yêu”, Liên Tít vào vai vợ của Bình (Hà Việt Dũng). Mặc dù gia đình có điều kiện, vợ mới sinh con nhưng Bình vẫn có mối quan hệ ngoài luồng với cô nữ sinh ngây thơ tên My (Quỳnh Kool). Khi Bình lừa được My lên giường cũng là thời điểm cô phát hiện ra Bình “chăn rau” và ập vào đánh ghen khiến cả Bình cùng My không kịp trở tay. Liên Tít cho biết bản thân gần đây rất hay nhận các vai diễn có cảnh đi đánh ghen người khác. Nữ diễn viên cười: “4 lần đánh ghen liên tiếp thì đây là lần mà tôi thấy mỏi tay nhất. Vì trong cảnh đánh ghen này, chỉ mình tấn công, 2 bạn diễn không hề phản ứng lại nên tôi thoải mái đánh, đánh đến đau tay luôn. Nhưng thú thật là như vậy mới biết rằng đánh người khác cũng không dễ dàng chút nào. Trong cảnh đánh ghen, Quỳnh khóc rất nhiều, bản thân tôi nhìn rất thương. Tuy nhiên vì yêu cầu của vai diễn nên tôi vẫn phải lao vào túm tóc, liên tiếp thể hiện cảnh bạt tai cô ấy”.

Quỳnh Kool cho hay: “Quay từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều nghỉ trưa một tiếng, không biết bao nhiêu góc máy. Chỉ khi quay cận mới đỡ bị đánh mà lại còn quay đi quay lại rất nhiều lần. Chị diễn viên đánh mình thứ nhất khóc theo luôn. Chị thứ hai thay thế cũng đỡ cho mình vài cái khi đổi góc máy. Chị đánh mình xong tay chị cũng đau theo”.

Quỳnh Kool là cái tên nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ khi series hài Kem Xôi ra mắt và “làm mưa làm gió” một thời. Tuy nhiên, cô chỉ thật sự được khán giả biết tới với vai diễn Đào trong bộ phim đình đám một thời “Quỳnh Búp Bê” và gần đây nhất là vai Ngọc trong “Hướng dương ngược nắng” và My trong “Hãy nói lời yêu”. Nhiều người dành lời khen cho Quỳnh Kool bởi lối diễn xuất tiến bộ và nhan sắc ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Có thể nói, người đẹp sinh năm 1995 đã dần thoát khỏi danh xưng hot girl và được khán giả nhìn nhận như một trong những diễn viên trẻ đầy tiềm năng của màn ảnh Việt.

Nữ diễn viên VTV cho biết từ sau “Quỳnh búp bê”, cát-xê sự kiện của cô tăng và đúng là đắt show thật nhưng không đến mức cao tới cả ngàn đô mỗi sự kiện như lời đồn râm ran lâu nay trong làng giải trí. Sở hữu chiều cao 1m63, số đo chuẩn 80-63-94 cùng gương mặt đẹp, Quỳnh Kool luôn xác định dành thời gian cho công việc và chứng minh khả năng đóng phim của bản thân thay vì yêu đương.

Mới đây, trong livestream của Quỳnh Kool, Nguyễn Trọng Đại – cầu thủ của đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã hài hước “thả thính”: “Chào chị , em biết chị đang cô đơn nên bên em hỗ trợ tất cả về tìm bạn trai, bạn tình, người tâm sự cho những người sống ảo như chị. Đảm bảo kín đáo bí mật không ai biết. Nếu chị quan tâm thì vui lòng gọi trực tiếp hoặc nhắn tin xxxxxxxx. Xin lỗi chị vì đã tự ý bình luận vào bài viết của chị”. Tuy nhiên, có lẽ có quá nhiều bình luận nên Quỳnh Kool không để ý thấy dòng “quảng cáo” hài hước này và chưa có bình luận đáp trả.

